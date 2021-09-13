Медведев вывел Джоковича из себя! Серб вдребезги разбил ракетку о корт в финале

Сегодня — важнейший матч в карьере Джоковича. Серб мог установить сразу ряд достижений. Выиграть 21-й турнир «Большого шлема», благодаря чему обойти Федерера и Надаля по этому показателю. И главное — Новак мог собрать «Большой шлем» — чего в мужском теннисе не происходило с 1969 года, когда все четыре главных турнира за год выиграл легендарный австралиец Род Лэйвер.

Легендарный австралиец наблюдал за отчётной встречей с трибуны, раз за разом что-то обсуждая с такими же великовозрастными женщинами, сидящими рядом. Ну, а россиянин Медведев мог с третьей попытки наконец-то выиграть первый турнир «Большого шлема». Российские болельщики с нетерпением ждали, что Даниил отдаст всего себя и окажет такое сопротивление, что, может быть, сможет помешать Новаку одержать своё историческое достижение. Невероятно важный момент!

«В финале Медведеву нужно попытаться вывести Джоковича из зоны комфорта его игры. Трудно сказать, как именно это сделать: надо смотреть по ходу матча. У серба в арсенале есть всё: он сам может расшатать игру соперника до неузнаваемости. Но самое главное, Дане нужно держать концентрацию внимания от первого до последнего розыгрыша. Если посмотреть на то, что стоит на кону, то назову Джоковича хоть и маленьким, но фаворитом финальной встречи. Новак и сам говорит, что для него это главный матч в жизни. Представьте, выиграть календарный «Большой шлем» — это феноменальное достижение. Думаю, такую историю никто в ближайшие 100 лет не повторит. Нам как болельщикам и зрителям будет очень интересно наблюдать за этим финалом», — заявил перед матчем олимпийский чемпион, двукратный обладатель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников.

Первый сет матча Даниил выиграл в одну калитку. Серб проиграл пятый (!) сет подряд на нынешнем US Open.



В стартовых геймах у Джоковича не шла первая подача, чем Даниил и воспользовался, сделав брейк в первом же гейме. Дальше Новак уже отыгрался с 15:40, но на приёме не мог поделать вообще ничего. Российский теннисист выиграл все 15 розыгрышей на первой подаче, а на второй проиграл всего три. Ни в одном гейме у Джоковича не было ни малейших шансов подобраться к брейк-пойнтам. Интересно, как долго Даниил мог настолько здорово подавать?

Во втором же сете ключевым стал третий гейм на подаче Даниила. Серб буквально взбесился, не сумев выиграть важный розыгрыш на подаче Даниила. Сперва Новак хотел подраться с сеткой и даже замахнулся мячом в сторону болбоя, но вспомним, что проблемы с такими вещами у сербского теннисиста уже были. А дальше серб просто в ярости разбил ракетку о корт — не прошёл у него важный приём. В результате Даниил выиграл этот гейм, а серб получил заслуженное предупреждение от главного арбитра. Не часто увидишь, чтобы первую ракетку мира, легендарного сербского теннисиста так выводили из себя. Но Даниилу своей великолепной игрой удалось это сделать! И это в столь важный момент, когда цена каждой ошибки и эмоции в буквальном смысле на вес золота.



В результате второй сет тоже остался за Даниилом, Даня — просто красавец!