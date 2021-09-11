Джокович — о матче с Медведевым: отнесусь к нему так, будто он последний в моей карьере
Поделиться
Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился настроем на грядущий финал Открытого чемпионата США – 2021, где он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (2).
Отметим, что в случае победы на US Open — 2021 Джокович соберёт календарный «Большой шлем». Подобного результата в последний раз в Открытой эре (с 1968 года) достигал австралиец Род Лэйвер в 1969 году.
«Я иду за четвёртым титулом на US Open. Больше ни о чём не думаю. Знаю, что люди хотят, чтобы я высказался о календарном «Большом шлеме», но сказать почти нечего. Остался всего матч. Ва-банк. Поехали! Я собираюсь вложить в это своё сердце, душу, тело и голову. К следующему матчу я отнесусь так, будто он последний в моей карьере», — сказал Джокович в эфире Eurosport.
Комментарии
- 11 сентября 2021
-
10:09
-
09:53
-
08:53
-
08:41
-
07:07
-
06:42
-
06:26
-
06:17
-
06:09
-
03:26
-
02:24
-
01:40
-
01:24
-
01:12
-
00:55
-
00:49
-
00:49
-
00:41
-
00:35
-
00:21
-
00:12
- 10 сентября 2021
-
23:53
-
21:52
-
21:06
-
20:34
-
19:00
-
16:51
-
16:00
-
15:01
-
14:31
-
14:26
-
13:55
-
13:54
-
13:00
-
12:51
Партнерский контент