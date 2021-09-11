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Джокович — о матче с Медведевым: отнесусь к нему так, будто он последний в моей карьере

Джокович — о матче с Медведевым: отнесусь к нему так, будто он последний в моей карьере
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился настроем на грядущий финал Открытого чемпионата США – 2021, где он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (2).

Отметим, что в случае победы на US Open — 2021 Джокович соберёт календарный «Большой шлем». Подобного результата в последний раз в Открытой эре (с 1968 года) достигал австралиец Род Лэйвер в 1969 году.

«Я иду за четвёртым титулом на US Open. Больше ни о чём не думаю. Знаю, что люди хотят, чтобы я высказался о календарном «Большом шлеме», но сказать почти нечего. Остался всего матч. Ва-банк. Поехали! Я собираюсь вложить в это своё сердце, душу, тело и голову. К следующему матчу я отнесусь так, будто он последний в моей карьере», — сказал Джокович в эфире Eurosport.

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