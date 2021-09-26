Историческая «баранка»! Даниил Медведев провёл первый матч в ранге чемпиона US Open

Впервые на Кубке Лэйвера сет закончился со счётом 6:0. За весь поединок наш теннисист отдал сопернику всего 4 гейма.

В какой же фантастической форме находится сейчас россиянин Даниил Медведев! В первом матче в ранге чемпиона US Open – 2021 он навесил сопернику «баранку». Первый в истории Кубка Лэйвера сет со счётом 6:0 выиграл именно наш теннисист.

В Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» проходит 4-й в истории розыгрыш Кубка Лэйвера, в котором встречаются сборные Европы и Остального мира. По правилам, это противостояние продолжается три дня, в рамках каждого из которых проводится по три одиночных поединка и одному парному. Причём ценности побед в каждом из них растут: в первый день за каждую победу начисляется в командную копилку по 1 очку, во второй – по 2, в третий – по 3. В команду Европы впервые взяли двух россиян – Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

В первый день турнира Медведев не выступал, он провёл все матчи на скамейке запасных, активно поддерживая членов своей команды. Но и без новоявленного чемпиона US Open европейцы отлично справились в матчах с соперниками из сборной Остального мира. Норвежец Каспер Рууд победил американца Райлли Опелку, итальянец Маттео Берреттини – канадца Феликса Оже-Альяссима, а россиянин Андрей Рублёв – аргентинца Диего Шварцмана. И лишь в парной встрече «Остальной мир» размочил счёт – 3:1. Денис Шаповалов и американец Джон Иснер на супер-тай-брейке оказались сильнее дуэта Берреттини/Александр Зверев. Причём после этого матча разгорелся небольшой конфликт у сетки. Зверев ляпнул соперникам, что это было последнее очко в матче, выигранное «Остальным миром». Те не на шутку разозлились на это высказывание.

Публикация доступна в «инстаграме» Кубка Лэйвера. Права на видео принадлежат TRIDENT8 dba Laver Cup и Eurosport.

Во второй день, в субботу, на корт уже вышел и Даниил Медведев. К этому моменту сборная Европы увеличила преимущество до счёта 7:1. Свои матчи в этот день выиграли грек Стефанос Циципас у австралийца Ника Кирьоса, а немец Александр Зверев – у Иснера. Даниилу в соперники достался канадец с русскими корнями Денис Шаповалов, которого тренирует двукратный обладатель Кубка Дэвиса россиянин Михаил Южный.

До этого поединка счёт личных встреч был не в пользу нашего чемпиона – 1-2. Шаповалов выиграл на US Open – 2017 и в Вашингтоне – 2018, но последняя встреча Даниила и Дениса в Токио-2018 осталась за представителем России.

Всем, конечно, было интересно, в какой форме находится Даниил Медведев – успел ли он отдохнуть после своей фантастической победы на US Open? Реальность превзошла все ожидания. Россиянин приехал в Бостон свежим, отдохнувшим, при этом он сменил имидж – коротко постригся, побрился. В смокинге и бабочке он выглядел как участник кастинга на роль нового Джеймса Бонда. Интриги никакой в матче не случилось. Даниил отдал сопернику всего 4 гейма, а во втором сете навесил ему «историческую баранку» — впервые в истории Кубка Лэйвера партия закончилась со счётом 6:0. И выиграл её именно наш теннисист!

Это был первый матч Медведева в ранге чемпиона US Open, и сразу победа с «баранкой»! Тут же на корте, по завершении матча, Даниил сказал: «После US Open я не играл полторы недели. Обычно, когда бывает такая пауза, например, после предсезонной подготовки, мне нужно примерно две недели, чтобы начать чувствовать себя хорошо. Но когда ты выигрываешь турнир «Большого шлема» — это совсем другое состояние».

Публикация доступна в «твиттере» Кубка Лэйвера. Права на видео принадлежат TRIDENT8 dba Laver Cup и Eurosport.

После победы Медведева сборная Европы повела 9:1, а затем пара Рублёв / Циципас довела разгром «остального мира» до уже совсем неприличного счёта 11:1. Теперь в воскресенье каждый из четырёх поединков может стать последним – европейцам нужно взять всего 3 очка. В первой встрече сразятся дуэты Рублёв / Зверев – Опелка / Шаповалов, а поединок Медведева со Шварцманом стоит в расписании третьим. Возможно, до него дело не дойдёт.