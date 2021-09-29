«Турбулентность раздражает». Карацев боится летать на самолётах и не любит пляжный отдых

Аслан Карацев уже 10 лет в туре и должен был привыкнуть к кочевому образу жизни. Но, как признался россиянин в интервью официальному сайту ATP Tour, он до сих пор боится летать на самолётах и не любит проводить время в аэропорту.

— Аслан, какие два важных предмета, кроме теннисной экипировки, вы всегда берёте с собой в поездки?

— Я езжу с ноутбуком и большими наушниками, чтобы слушать музыку.



— Вам нравится путешествовать по миру или вы считаете, что это просто необходимость для профессионального теннисиста?

— Я не люблю летать на самолётах, поэтому мне не нравятся перелёты. Взлёт и посадка – это не самая весёлая часть путешествия. Правда, со временем я это переношу всё лучше и лучше. Но вначале, когда мне было 20-21, у меня были явные проблемы с полётами. Я реально боялся летать.



— Что-то случилось на одном из ваших ранних рейсов, или вы просто никогда не любили полёты?

— Не помню, когда и где это было. Но что-то случилось в полёте – мы не могли никак приземлиться. Совершили очень много кругов вокруг аэропорта. Ещё турбулентность раздражает. Многие говорят, что она не влияет на безопасность самолёта, но всё же, когда вы подпрыгиваете в своём кресле – это неприятно.



— Как вы сейчас с этим справляетесь? Есть ли у вас особые ритуалы, чтобы немного успокоиться?

— Я не особо об этом думаю. Мне нужно лететь, поэтому я просто беру билет и лечу. И стараюсь не думать об этом.

— Какой из городов, где вы участвовали в турнире, вам больше всего понравился и почему?

— Мельбурн. Это в целом очень красивый город. Мне понравились люди и сам город, рестораны. Там действительно всё хорошо устроено.

— Где вы любите проводить отпуск?

— Однажды у меня был пляжный отпуск, но мне было так скучно, что я не уверен, что буду ещё так отдыхать. Обычно я просто приезжаю в свой родной город в России и провожу время там. Мне нравится активный отдых, а лежать на пляже я не люблю. Катание на сноуборде, на лыжах – это по мне. Я этим нечасто занимаюсь, но, когда у меня есть возможность в межсезонье, я беру сноуборд и иду кататься. Начал я, когда мне было 18 лет.

— Какая у вас самая невероятная история путешествия?

— Я играл на юношеском турнире на Юкатане, в Мексике. Из Ростова летел до Москвы два часа, потом ждал рейса 12 часов в аэропорту. Затем летел 12 часов до Нью-Йорка и снова провёл 8 часов в аэропорту. Следом был шестичасовой перелёт до Мехико, новые 17 часов ожидания в аэропорту и ещё три часа полёта до Юкатана. В общей сложности – 60 часов дороги. Это была самая долгая поездка в моей жизни.

— Как вы пытаетесь преодолеть смену часовых поясов и приспособиться к новому местному часовому поясу?

— Когда я лечу в сторону Азии, то мне труднее, чем когда я перемещаюсь в США. Обычно ваш рейс в Мельбурн прибывает утром, поэтому нет необходимости идти в номер и спать. Я сделал это однажды, и это было ошибкой. На следующий год в Мельбурне я просто шесть-семь часов сидел, пил кофе, а потом ещё ходил пешком. И теперь я просто кладу багаж и долго гуляю. Я просто не захожу в комнату, иначе усну. Я вообще люблю гулять по городу, иногда слушаю музыку.



— Вы тот, кто добирается до аэропорта с запасом по времени или впритык?

— Я приезжаю за час или 45 минут до отлёта. Не хочу проводить в аэропорту много времени.



— Вы когда-нибудь опаздывали на рейс?

— Да. Когда я летел в Австралию, то перепутал – «после полудня» и «до полудня» на английском. Не в этом году, конечно, а много-много лет назад.