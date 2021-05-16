Карацев впервые заработал в сезоне $ 1 млн. Это в два раза больше, чем за все прошлые годы

Россиянин Аслан Карацев – безусловно, главное открытие этого сезона в ATP-туре. Неделю за неделей он набирает рейтинговые очки и зарабатывает солидные призовые. И вот сейчас в мае, впервые в карьере уже по ходу сезона, Аслан достиг отметки в $ 1 млн. Любопытно, что за все предыдущие годы он смог заработать всего полмиллиона.
Ещё год назад Аслан Карацев занимал 253-е место в рейтинг-листе ATP. А его лучшими достижениями были 1 титул и 4 финала на челленджерах. Но постепенно, шаг за шагом, сразу после паузы, связанной с карантином в туре, россиянин стал существенно улучшать свои показатели. Он завоевал 2 титула и ещё раз дошёл до финала на челленджерах в Чехии. Следом россиянин добрался до решающего раунда квалификации на «Ролан Гаррос», сыграл в основных сетках турниров ATP в Санкт-Петербурге, Нур-Султане и Софии. И к концу года Карацев поднялся уже на 112-е место и заработал суммарно за карьеру около полумиллиона долларов.
В сезоне-2021 всё изменилось для Аслана. Начался его стремительный прорыв. Сначала россиянин впервые в карьере успешно прошёл квалификацию к Australian Open и с 10-й попытки пробился в основную сетку турнира «Большого шлема». Довольствоваться этим Карацев не собирался и, обыграв по ходу представительного турнира в Мельбурне Диего Шварцмана, Феликса Оже-Альяссима и Григора Димитрова, оказался в полуфинале. Это был невероятный успех для 27-летнего дебютанта. Аслан стал первым теннисистом в Открытой эре, пробившимся в полуфинал на своём дебютном «Шлеме». В итоге Карацев добавил в свою копилку только за один Australian Open $ 653 225.
Уже на первом турнире после поездки на Зелёный континент Аслан Карацев завоевал титул. Вместе с другим россиянином – Андреем Рублёвым – они выиграли соревнование ATP-250 в Дохе в парном разряде. За это Аслан получил $ 19 235. Уже на следующей неделе Карацев завоевал и свой первый титул ATP в одиночном разряде – на турнире категории 500 в Дубае. Эта победа принесла ему ещё $ 149 490.
Начавшийся грунтовый сезон россиянин проводит довольно стабильно, но при этом не забывает напоминать всем, что именно он является главным открытием года. В Белграде Карацев снова преподнёс поклонникам тенниса потрясающий сюрприз – в полуфинале он обыграл первую ракетку мира и хозяина корта Новака Джоковича. Несмотря на то что Аслан не смог в итоге добыть титул и остановился в финале, он смог заработать в Сербии € 58 885 ($ 70 944 по курсу на день решающего матча).
В итоге без учёта «Мастерса» в Риме Карацев в общей сложности впервые заработал в сезоне $ 1 млн. Это в два раза больше, чем за все прошлые годы его карьеры. Аслан уверенно входит в топ-10 теннисистов по заработанным призовым в 2021 году. Впереди него ещё пять игроков, включая двух представителей России – Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Медведев со своими $ 1,8 млн идёт на втором месте вслед за лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем. А Рублёв с $ 1,5 млн идёт четвёртым.
Топ-10 игроков по призовым в сезоне-2021:
|одиночный
|парный
|сумма, $
|1
|Джокович
|2 156 858
|7 000
|2 163 858
|2
|Медведев
|1 791 383
|8 298
|1 799 681
|3
|Циципас
|1 453 550
|39 641
|1 493 191
|4
|Рублёв
|1 420 049
|58 439
|1 478 488
|5
|Зверев
|1 063 394
|37 629
|1 101 023
|6
|Карацев
|917 554
|104 060
|1 021 614
|7
|Берреттини
|908 176
|27 755
|935 931
|8
|Надаль
|699 195
|-
|699 195
|9
|Фоньини
|553 321
|38 644
|591 965
|10
|Хуркач
|519 472
|47 067
|566 539
Аслан заявлен на турнир ATP-250 в Лионе, который станет для россиянина генеральной репетицией перед «Ролан Гаррос». На этом турнире «Большого шлема» он будет впервые в числе сеяных.
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