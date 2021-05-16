Сейчас Аслан Карацев входит в топ-10 по призовым в 2021 году. И впереди него ещё два представителя России – Медведев и Рублёв.

Карацев впервые заработал в сезоне $ 1 млн. Это в два раза больше, чем за все прошлые годы

Россиянин Аслан Карацев – безусловно, главное открытие этого сезона в ATP-туре. Неделю за неделей он набирает рейтинговые очки и зарабатывает солидные призовые. И вот сейчас в мае, впервые в карьере уже по ходу сезона, Аслан достиг отметки в $ 1 млн. Любопытно, что за все предыдущие годы он смог заработать всего полмиллиона.

Ещё год назад Аслан Карацев занимал 253-е место в рейтинг-листе ATP. А его лучшими достижениями были 1 титул и 4 финала на челленджерах. Но постепенно, шаг за шагом, сразу после паузы, связанной с карантином в туре, россиянин стал существенно улучшать свои показатели. Он завоевал 2 титула и ещё раз дошёл до финала на челленджерах в Чехии. Следом россиянин добрался до решающего раунда квалификации на «Ролан Гаррос», сыграл в основных сетках турниров ATP в Санкт-Петербурге, Нур-Султане и Софии. И к концу года Карацев поднялся уже на 112-е место и заработал суммарно за карьеру около полумиллиона долларов.

«Долгое время играл через боль». Аслан Карацев рассказал о своём прорыве в элиту тенниса Наконец-то подробное интервью с игроком, который в этом сезоне удивил весь спортивный мир.

В сезоне-2021 всё изменилось для Аслана. Начался его стремительный прорыв. Сначала россиянин впервые в карьере успешно прошёл квалификацию к Australian Open и с 10-й попытки пробился в основную сетку турнира «Большого шлема». Довольствоваться этим Карацев не собирался и, обыграв по ходу представительного турнира в Мельбурне Диего Шварцмана, Феликса Оже-Альяссима и Григора Димитрова, оказался в полуфинале. Это был невероятный успех для 27-летнего дебютанта. Аслан стал первым теннисистом в Открытой эре, пробившимся в полуфинал на своём дебютном «Шлеме». В итоге Карацев добавил в свою копилку только за один Australian Open $ 653 225.

В городах, где жил Аслан Карацев, надо не название улиц менять, а строить бесплатные корты Карацев не добрался до финала Australian Open – 2021, но всё равно совершил спортивный подвиг. Какая же награда ждёт героя?

Уже на первом турнире после поездки на Зелёный континент Аслан Карацев завоевал титул. Вместе с другим россиянином – Андреем Рублёвым – они выиграли соревнование ATP-250 в Дохе в парном разряде. За это Аслан получил $ 19 235. Уже на следующей неделе Карацев завоевал и свой первый титул ATP в одиночном разряде – на турнире категории 500 в Дубае. Эта победа принесла ему ещё $ 149 490.

Первый титул 27-летнего Аслана Карацева! Российский теннисист ворвался в топ-30 Россиянин Аслан Карацев завоевал главный приз на турнире ATP-500 в Дубае. Неделю назад он выиграл 1-й титул в паре, а теперь – в одиночке.

Начавшийся грунтовый сезон россиянин проводит довольно стабильно, но при этом не забывает напоминать всем, что именно он является главным открытием года. В Белграде Карацев снова преподнёс поклонникам тенниса потрясающий сюрприз – в полуфинале он обыграл первую ракетку мира и хозяина корта Новака Джоковича. Несмотря на то что Аслан не смог в итоге добыть титул и остановился в финале, он смог заработать в Сербии € 58 885 ($ 70 944 по курсу на день решающего матча).

Фантастическая неделя Аслана Карацева! Без трофея, но снова в топ-5 Чемпионской гонки ATP Из Белграда россиянин увёз победу над первой ракеткой мира. А ещё Карацев вернётся в пятёрку лучших теннисистов сезона.

В итоге без учёта «Мастерса» в Риме Карацев в общей сложности впервые заработал в сезоне $ 1 млн. Это в два раза больше, чем за все прошлые годы его карьеры. Аслан уверенно входит в топ-10 теннисистов по заработанным призовым в 2021 году. Впереди него ещё пять игроков, включая двух представителей России – Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Медведев со своими $ 1,8 млн идёт на втором месте вслед за лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем. А Рублёв с $ 1,5 млн идёт четвёртым.

Топ-10 игроков по призовым в сезоне-2021:

одиночный парный сумма, $ 1 Джокович 2 156 858 7 000 2 163 858 2 Медведев 1 791 383 8 298 1 799 681 3 Циципас 1 453 550 39 641 1 493 191 4 Рублёв 1 420 049 58 439 1 478 488 5 Зверев 1 063 394 37 629 1 101 023 6 Карацев 917 554 104 060 1 021 614 7 Берреттини 908 176 27 755 935 931 8 Надаль 699 195 - 699 195 9 Фоньини 553 321 38 644 591 965 10 Хуркач 519 472 47 067 566 539

Аслан заявлен на турнир ATP-250 в Лионе, который станет для россиянина генеральной репетицией перед «Ролан Гаррос». На этом турнире «Большого шлема» он будет впервые в числе сеяных.