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Аслан Карацев впервые заработал по ходу сезона $ 1 млн, это в 2 раза больше, чем за все предыдущие годы карьеры

Аслан Карацев впервые заработал по ходу сезона $ 1
Даниил Сальников
Карацев впервые заработал в сезоне $ 1 млн. Это в два раза больше, чем за все прошлые годы
Сейчас Аслан Карацев входит в топ-10 по призовым в 2021 году. И впереди него ещё два представителя России – Медведев и Рублёв.
Теннис / ATP 0

Россиянин Аслан Карацев – безусловно, главное открытие этого сезона в ATP-туре. Неделю за неделей он набирает рейтинговые очки и зарабатывает солидные призовые. И вот сейчас в мае, впервые в карьере уже по ходу сезона, Аслан достиг отметки в $ 1 млн. Любопытно, что за все предыдущие годы он смог заработать всего полмиллиона.

Ещё год назад Аслан Карацев занимал 253-е место в рейтинг-листе ATP. А его лучшими достижениями были 1 титул и 4 финала на челленджерах. Но постепенно, шаг за шагом, сразу после паузы, связанной с карантином в туре, россиянин стал существенно улучшать свои показатели. Он завоевал 2 титула и ещё раз дошёл до финала на челленджерах в Чехии. Следом россиянин добрался до решающего раунда квалификации на «Ролан Гаррос», сыграл в основных сетках турниров ATP в Санкт-Петербурге, Нур-Султане и Софии. И к концу года Карацев поднялся уже на 112-е место и заработал суммарно за карьеру около полумиллиона долларов.

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В сезоне-2021 всё изменилось для Аслана. Начался его стремительный прорыв. Сначала россиянин впервые в карьере успешно прошёл квалификацию к Australian Open и с 10-й попытки пробился в основную сетку турнира «Большого шлема». Довольствоваться этим Карацев не собирался и, обыграв по ходу представительного турнира в Мельбурне Диего Шварцмана, Феликса Оже-Альяссима и Григора Димитрова, оказался в полуфинале. Это был невероятный успех для 27-летнего дебютанта. Аслан стал первым теннисистом в Открытой эре, пробившимся в полуфинал на своём дебютном «Шлеме». В итоге Карацев добавил в свою копилку только за один Australian Open $ 653 225.

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Уже на первом турнире после поездки на Зелёный континент Аслан Карацев завоевал титул. Вместе с другим россиянином – Андреем Рублёвым – они выиграли соревнование ATP-250 в Дохе в парном разряде. За это Аслан получил $ 19 235. Уже на следующей неделе Карацев завоевал и свой первый титул ATP в одиночном разряде – на турнире категории 500 в Дубае. Эта победа принесла ему ещё $ 149 490.

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Россиянин Аслан Карацев завоевал главный приз на турнире ATP-500 в Дубае. Неделю назад он выиграл 1-й титул в паре, а теперь – в одиночке.

Начавшийся грунтовый сезон россиянин проводит довольно стабильно, но при этом не забывает напоминать всем, что именно он является главным открытием года. В Белграде Карацев снова преподнёс поклонникам тенниса потрясающий сюрприз – в полуфинале он обыграл первую ракетку мира и хозяина корта Новака Джоковича. Несмотря на то что Аслан не смог в итоге добыть титул и остановился в финале, он смог заработать в Сербии € 58 885 ($ 70 944 по курсу на день решающего матча).

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Из Белграда россиянин увёз победу над первой ракеткой мира. А ещё Карацев вернётся в пятёрку лучших теннисистов сезона.

В итоге без учёта «Мастерса» в Риме Карацев в общей сложности впервые заработал в сезоне $ 1 млн. Это в два раза больше, чем за все прошлые годы его карьеры. Аслан уверенно входит в топ-10 теннисистов по заработанным призовым в 2021 году. Впереди него ещё пять игроков, включая двух представителей России – Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Медведев со своими $ 1,8 млн идёт на втором месте вслед за лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем. А Рублёв с $ 1,5 млн идёт четвёртым.

Топ-10 игроков по призовым в сезоне-2021:

одиночныйпарныйсумма, $
1Джокович2 156 8587 0002 163 858
2Медведев1 791 3838 2981 799 681
3Циципас1 453 55039 6411 493 191
4Рублёв1 420 04958 4391 478 488
5Зверев1 063 39437 6291 101 023
6Карацев917 554104 0601 021 614
7Берреттини908 17627 755935 931
8Надаль699 195-699 195
9Фоньини553 32138 644591 965
10Хуркач519 47247 067566 539

Аслан заявлен на турнир ATP-250 в Лионе, который станет для россиянина генеральной репетицией перед «Ролан Гаррос». На этом турнире «Большого шлема» он будет впервые в числе сеяных.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

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