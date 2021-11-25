Даниил Медведев заменил нам всю «Большую тройку»! Мы должны молиться на этого парня

Даниил Медведев завершил свой личный сезон. У россиянина остался Кубок Дэвиса, но это командный турнир, поэтому для Дани можно подводить итоги. И итоги очень простые – Медведев провёл абсолютно великий для себя год. Вот некоторые вещи, которых в российском теннисе не делал ещё никто.

– Сыграл в двух финалах «Большого шлема»;

– вышел во вторую неделю на всех турнирах «Большого шлема»;

– выиграл «Большой шлем», «Мастерс» и сыграл в финале Итогового турнира;

– выиграл больше 80% матчей в сезоне;

– выиграл 67% (10 из 15) матчей у игроков из топ-10;

– стал второй ракеткой мира и удержал позицию до конца года.

Причём во время этого тяжелейшего сезона Медведев прошёл через несколько сложнейших моментов. Первый «Шлем» сезона – Австралия. Медведев вышел в финал и подходил к нему в статусе фаворита, несмотря на то что по ту сторону корта был Джокович. Всё потому, что Даня был в потрясающий форме и имел серию из 20 побед подряд, 10 из которых были над представителями первой десятки. Но всё это рассыпалось в прах, когда Новак играючи победил в трёх партиях. После такого очень легко сломаться и приобрести комплекс больших финалов.



Потом Даниил подхватил коронавирус посреди грунтового сезона и на фоне этого пропустил почти всю подготовку к «Ролан Гаррос», где всё равно сумел дойти до четвертьфинала и даже «полюбил» грунт.

На Уимблдоне при хорошей игре Медведев при обидных дождливых обстоятельствах вылетел от Хуркача, а дальше его ждало настоящее испытание. Перед началом американской хардовой серии у теннисиста могло сгореть 6940 очков. Существовала вероятность, что Медведев мог вообще выпасть из десятки. Но Даниил сумел не только сохранить уровень, но и улучшить его. Он подтвердил почти все очки – где-то заработал ещё больше, а вишенкой на торте стал US Open – турнир «Большого шлема», который он выиграл в историческом финале и невероятном давлении.

Концовку сезона Даня тоже не провалил. На «Мастерсе» в Париже вышел в финал, где сыграл один из лучших матчей сезона по качеству игры против Джоковича. А потом, по сути, на голом классе вышел в финал Итогового, где ему просто не хватило ни моральных, ни физических сил.

Важно отметить, что всего этого Медведев добился благодаря фантастическому прогрессу в своей игре. После сезона-2020, в конце которого Даня выиграл парижский «Мастерс» и Итоговый, казалось, что улучшить ещё что-то будет сложно. Но весь 2021 год Даниил прибавлял. Первая подача стала ещё лучше и вариативнее – Медведев начал намного больше подавать косые. Даня прибавил в игре у сетки – раньше это было его отчётливым слабым местом, сейчас же он довольно часто выигрывает очки, далеко выходя в корт. Он стал чаще пробовать укороченные, которые порой приносят успех. Самое главное – Медведев улучшил форхенд – если раньше он почти не атаковал с помощью него, полагаясь на непробиваемый бэкхенд, то теперь и форхенд Медведева – это мощнейшее оружие, которое позволяет ему вести игру, атаковать и зарабатывать очки.



Медведев провёл потрясающий год, в ходе которого не сломался, прибавил и окончательно закрепился в ранге звезды тенниса. Его обожают фанаты, он постоянно привлекает внимание откровенностью и ясным умом. Нет сомнений: если травмы обойдут его стороной, то Медведев станет обладателем ещё многих «Шлемов» и первой ракеткой мира. Да и по сути сейчас на многих турнирах, где не выступали ни Джокович, ни Надаль, ни Федерер, Даниил заменил нам всю «Большую тройку». Харизматичный, неординарный, любимец публики, журналистов, судей и даже соперников. Нам надо молиться на этого парня и радоваться, что он у нас есть!

Сезон ещё не закончился. Впереди – Кубок Дэвиса. Даниил Медведев уже с командой в Мадриде и вовсю тренируется. Несомненно, он поможет нашей команде пробить путь к «Серебряной салатнице». Первый матч с командой Эквадора намечен на субботу, 27 ноября. А затем будет бой с испанцами.