Матч дня: Россия – Эквадор, полное расписание игрового дня на Кубке Дэвиса – 2021

Даниил Медведев, Андрей Рублёв и другие наши ребята в субботу сыграют первый матч в группе A. Кто выступит в остальных поединках.

В трёх городах Европы – Мадриде, Инсбруке и Турине проходят матчи Кубка Дэвиса – 2021 – самого престижного командного соревнования теннисного тура. Уже состоялись первые поединки в группах. В субботу в борьбу вступает команда России, которая сразится со сборной Эквадора. Напомним, что формат Кубка Дэвиса несколько лет назад претерпел серьёзные изменения. Теперь 18 команд в течение одной – полутора недель выявляют чемпиона вначале на групповой стадии, а затем в плей-офф. Из шести групп в четвертьфиналы выходят победители и две команды, занявшие вторые места.

По регламенту соревнования, каждый матч между двумя сборными состоит из двух одиночных поединков и одного парного. Вначале выясняют отношения вторые номера команд, затем первые и только после этого проходит парная комбинация. В каждой команде заявлено по пять теннисистов, и капитаны за час до начала первого поединка объявляют, кого из своей пятёрки они выставляют на одиночные встречи. Кто из этих двух номинированных игроков первый номер, а кто второй – определяется строго по рейтингу ATP. Перед началом парного поединка могут произойти любые замены, в зависимости от турнирной ситуации.

Расписание субботы, 27 ноября

Мадрид (Испания)

10:00 мск. Казахстан – Швеция, группа B

Казахстан: Александр Бублик, Дмитрий Попко, Михаил Кукушкин, Александр Недовесов, Андрей Голубев, капитан Юрий Щукин.

Швеция: Микаэль Имер, Элиас Имер, Джонатан Мрида, Андре Горанссон, Роберт Линдстедт, капитан Робин Сёдерлинг.



18:00 мск. Россия – Эквадор, группа A

Россия: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, капитан Шамиль Тарпищев.

Эквадор: Эмилио Гомес, Роберто, Кирос, Диего Идальго, Антонио Каетано Марч, Гонсало Эскобар, капитан Рауль Вивер.

Инсбрук (Австрия)

10:00 мск. Франция – Великобритания, группа C

Франция: Артур Риндеркнеш, Адриан Маннарино, Ришар Гаске, Пьер-Юг Эрбер, Николя Маю, капитан Себастьян Грожан.

Великобритания: Кэмерон Норри, Даниэль Эванс, Лиам Броэди, Джо Солсбери, Нил Скупски, капитан Леон Смит.



18:00 мск. Сербия – Германия, группа F

Сербия: Новак Джокович, Душан Лайович, Филип Краинович, Миомир Кецманович, Никола Чачич, капитан Виктор Троицки.

Германия: Ян-Леннард Штруфф, Доминик Кёпфер, Петер Гоёвчик, Кевин Кравиц, Тим Пюц, капитан Михаэль Кольманн.

Турин (Италия)

10:00 мск. Австралия – Венгрия, группа D

Австралия: Алекс де Минор, Алексей Попырин, Джон Миллман, Алекс Болт, Джон Пирс, капитан Ллейтон Хьюитт.

Венгрия: Мартон Фучович, Аттила Балаж, Жомбор Пирош, Фабиан Марожан, Петер Надь, капитан Габор Ковес.

18:00 мск. Италия – Колумбия, группа E

Италия: Янник Синнер, Лоренцо Сонего, Фабио Фоньини, Лоренцо Музетти, Симоне Болелли, капитан Филиппо Воландри.

Колумбия: Даниэль-Элаи Галан, Николас Мехия, Кристиан Родригес, Хуан-Себастьян Кабаль, Роберт Фара, капитан Алехандро Фалья.

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