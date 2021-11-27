Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Кубок Дэвиса – 2021: полное расписание 3-го игрового дня с участием России, составы команд, где смотреть

Матч дня: Россия – Эквадор, полное расписание игрового дня на Кубке Дэвиса – 2021
Даниил Сальников
Кубок Дэвиса – 2021: первый матч России
Комментарии
Даниил Медведев, Андрей Рублёв и другие наши ребята в субботу сыграют первый матч в группе A. Кто выступит в остальных поединках.

В трёх городах Европы – Мадриде, Инсбруке и Турине проходят матчи Кубка Дэвиса – 2021 – самого престижного командного соревнования теннисного тура. Уже состоялись первые поединки в группах. В субботу в борьбу вступает команда России, которая сразится со сборной Эквадора. Напомним, что формат Кубка Дэвиса несколько лет назад претерпел серьёзные изменения. Теперь 18 команд в течение одной – полутора недель выявляют чемпиона вначале на групповой стадии, а затем в плей-офф. Из шести групп в четвертьфиналы выходят победители и две команды, занявшие вторые места.

Кубок Дэвиса – 2021. Сетка

По регламенту соревнования, каждый матч между двумя сборными состоит из двух одиночных поединков и одного парного. Вначале выясняют отношения вторые номера команд, затем первые и только после этого проходит парная комбинация. В каждой команде заявлено по пять теннисистов, и капитаны за час до начала первого поединка объявляют, кого из своей пятёрки они выставляют на одиночные встречи. Кто из этих двух номинированных игроков первый номер, а кто второй – определяется строго по рейтингу ATP. Перед началом парного поединка могут произойти любые замены, в зависимости от турнирной ситуации.

В Мадрид за «Серебряной салатницей»! 10 причин следить за Кубком Дэвиса — 2021 В Мадрид за «Серебряной салатницей»! 10 причин следить за Кубком Дэвиса — 2021

Расписание субботы, 27 ноября

Мадрид (Испания)

10:00 мск. Казахстан – Швеция, группа B

Казахстан: Александр Бублик, Дмитрий Попко, Михаил Кукушкин, Александр Недовесов, Андрей Голубев, капитан Юрий Щукин.

Швеция: Микаэль Имер, Элиас Имер, Джонатан Мрида, Андре Горанссон, Роберт Линдстедт, капитан Робин Сёдерлинг.

18:00 мск. Россия – Эквадор, группа A

Россия: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, капитан Шамиль Тарпищев.

Эквадор: Эмилио Гомес, Роберто, Кирос, Диего Идальго, Антонио Каетано Марч, Гонсало Эскобар, капитан Рауль Вивер.

Наконец-то команда мечты в полном составе! Такую сборную России мы ждали 15 лет Наконец-то команда мечты в полном составе! Такую сборную России мы ждали 15 лет

Инсбрук (Австрия)

10:00 мск. Франция – Великобритания, группа C

Франция: Артур Риндеркнеш, Адриан Маннарино, Ришар Гаске, Пьер-Юг Эрбер, Николя Маю, капитан Себастьян Грожан.

Великобритания: Кэмерон Норри, Даниэль Эванс, Лиам Броэди, Джо Солсбери, Нил Скупски, капитан Леон Смит.

18:00 мск. Сербия – Германия, группа F

Сербия: Новак Джокович, Душан Лайович, Филип Краинович, Миомир Кецманович, Никола Чачич, капитан Виктор Троицки.

Германия: Ян-Леннард Штруфф, Доминик Кёпфер, Петер Гоёвчик, Кевин Кравиц, Тим Пюц, капитан Михаэль Кольманн.

Джокович разгромил Новака! Лучший теннисист мира установил новый рекорд Кубка Дэвиса Джокович разгромил Новака! Лучший теннисист мира установил новый рекорд Кубка Дэвиса

Турин (Италия)

10:00 мск. Австралия – Венгрия, группа D

Австралия: Алекс де Минор, Алексей Попырин, Джон Миллман, Алекс Болт, Джон Пирс, капитан Ллейтон Хьюитт.

Венгрия: Мартон Фучович, Аттила Балаж, Жомбор Пирош, Фабиан Марожан, Петер Надь, капитан Габор Ковес.

18:00 мск. Италия – Колумбия, группа E

Италия: Янник Синнер, Лоренцо Сонего, Фабио Фоньини, Лоренцо Музетти, Симоне Болелли, капитан Филиппо Воландри.

Колумбия: Даниэль-Элаи Галан, Николас Мехия, Кристиан Родригес, Хуан-Себастьян Кабаль, Роберт Фара, капитан Алехандро Фалья.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021