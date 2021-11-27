На износ. Шесть сетов от испанского теннисиста перед встречей с Россией на Кубке Дэвиса

Во второй игровой день финала Кубка Дэвиса Сербия и Испания разгромили Австрию и Эквадор, а Италия с минимальным счётом победила команду США. Звёзды тенниса не только добились спортивного результата, но и продемонстрировали невероятные суперудары. Самые интересные эпизоды — в нашем видеообзоре.

Кубок Дэвиса набирает обороты. В пятницу, 26 ноября, стартовые матчи прошли ещё в трёх группах, в том числе и в той, где выступает сборная России. Даже не в самом сильном составе команда Испании считалась явным фаворитом во встрече с Эквадором, но на деле получилась борьба. Легко выиграл только Фелисьяно Лопес у Роберто Кироса – 6:3, 6:3. Пабло Карреньо-Буста испытал неожиданные проблемы с Эмилио Гомесом. Испанец проиграл первый сет, затем вошёл в игру, взял второй 6:3, а при 5:2 в третьей партии имел матчболы, но Кирос их отыграл, один из них в очень красивом стиле.

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В итоге дело дошло до решающего тай-брейка, и там Кирос снова порадовал ярким розыгрышем. Тем не менее сотворить сенсацию он всё-таки не сумел: 5:7, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу фаворита.

Испания уже обеспечила себе победу, но перед встречей с Россией было очень важно выиграть именно 3-0 для потенциального выхода в плей-офф со второго места (в том случае, если хозяева проиграют сборной России). Карреньо-Буста, несмотря на 2 часа 36 минут, проведённых на корте в одиночке, вышел на пару в компании Марселя Гранольерса. Гонсало Эскобар и Диего Идальго навязали испанцам серьёзное сопротивление, но Карреньо-Буста, отыграв на износ, снова победил на решающем тай-брейке – 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2). Также 3-0 выиграли сербы, которые встречались с австрийцами. В первом матче Душан Лайович играл с Геральдом Мельцером. На тай-брейке стартовой партии Душан поцарапал колено о корт, но выиграл очко.

Через несколько минут Лайович реализовал сетбол после очень долгого обмена на задней линии.

Вторая партия досталась Мельцеру, при этом сетбол снова оказался очень красивым.

Геральд мог одержать и общую победу, но всё же Лайович прибавил в концовке и добыл для команды первое очко: 7:6 (7:5), 3:6, 7:5. Следом на корте появились Новак Джокович и Деннис Новак. Фаворит выиграл довольно легко, при этом порадовал публику несколькими интересными розыгрышами.

Во второй партии Джокович снова хорошо сыграл у сетки: австриец так и не сумел пробить его оборону. Серб выиграл 6:3, 6:2 и привёл свою страну к победе в матче. В парной комбинации Никола Чачич и Филип Краинович обыграли Оливера Мараха и Филиппа Освальда – 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Счёт 2-0 после одиночек был и в паре США – Италия. Сначала Лоренцо Сонего одолел Райлли Опелку – 6:3, 7:6 (7:4). Выделим красивую обводку итальянца в концовке второго сета.

Затем Янник Синнер разгромил Джона Иснера 6:2, 6:0. Впервые в карьере Иснер выиграл менее четырёх геймов за матч. В паре же американцам удалось преуспеть: Раджив Рам и Джек Сок обыграли Фабио Фоньини и Лоренцо Музетти 7:6 (7:5), 6:2. Групповой этап продолжится в субботу, 27 ноября. Состоятся шесть встреч, в том числе и игра Россия – Эквадор.

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