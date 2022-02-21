«Все мы вместе в это время. Всем мир!» Какая красивая победа русско-украинского дуэта

Одним из главных триумфаторов минувшей недели в теннисе стал 24-летний россиянин Андрей Рублёв. На турнире ATP-250 в Марселе в одиночном разряде он обыграл трёх французов подряд – Ришара Гаске, Люку Пуя, Бенжамена Бонзи, а в финале оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима и завоевал титул. Эта победа стала для Андрея первой в сезоне и 9-й в карьере.

Но на одиночном разряде Рублёв не остановился. На том же турнире во Франции он объединился в паре с украинцем Денисом Молчановым. Денис старше Андрея на 10 лет, но разница в возрасте им не мешает дружить. Теннисисты хорошо друг друга знают, и, как признавался Рублёв, Молчанов в своё время помогал ему осваиваться в теннисном туре, когда юный россиянин пробивался в элиту тенниса через фьючерсы и челленджеры. Сам Денис в основном выступает в турнирах низшей категории. В его активе 15 титулов на фьючерсах в одиночке, ещё 30 — в паре, а также 32 парных титула на челленджерах. В 2018 году вместе со словаком Игорем Зеленаем Денис Молчанов добрался до парного финала турнира ATP-250 в Гштааде.

Фото: instagram.com/open13marseille

Всю неделю, когда на российско-украинской границе создавалось напряжение, Рублёв и Молчанов, объединив свои усилия, дружно и самоотверженно сражались на кортах Марселя за титул в парном разряде. Русско-украинский теннисный дуэт последовательно обыграл четыре пары соперников, причём всякий раз дело доходило до чемпионского тай-брейка. И именно в нём Андрей и Денис показали себя настоящими бойцами. В финале Рублёв и Молчанов одержали волевую победу над другим интернациональным дуэтом Рэйвен Клаасен (ЮАР) / Бен Маклахлан (Япония) – 4:6, 7:5, [10:7] и завоевали совместный титул. Рублёву этот успех позволил оформить золотой дубль – он забрал главные трофеи и в одиночке, и в паре. А для 34-летнего Молчанова – это первая победа на турнирах ATP. «Для меня это действительно особенный момент. Я занимаюсь этим видом спорта долгое время, и это самый большой титул для меня. Когда мы были моложе, мы тренировались в одном и том же месте. Сначала я ему помогал, а теперь Андрей помогает мне», — сказал украинец.

Фото: instagram.com/open13marseille

На послематчевой пресс-конференции Андрей и Денис улыбались и шутили. Издание Tennis Majors опубликовало совместную фотографию чемпионов, снабдив её комментарием: «Так выглядят лица мира сегодня вечером».

Андрея попросили прокомментировать в это напряжённое время взаимоотношения между российским и украинским теннисистами. На это наш парень ответил, что спорт объединяет: «Мы нормальные люди, мы не в политике, а в спорте. Спорт нас объединяет. Болельщики поддерживают свои команды и игроков. Всё очень просто. В конце концов, все мы вместе в это время. Всем мир!»

Фото: instagram.com/open13marseille

Какая же это всё-таки красивая победа русско-украинского дуэта! Андрей прав – спорт объединяет. Давайте сражаться только на спортивных площадках.