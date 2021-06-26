Первый титул Медведева на траве! Потрясающая свеча помогла Даниилу разгромить американца

Россиянин Даниил Медведев завоевал свой первый титул на траве! Потрясающая свеча, умопомрачительные розыгрыши помогли нашему парню разгромить в финале турнира на Мальорке американца Сэма Куэрри.

Финалисты турнира ATP-250 на Мальорке Даниил Медведев и Сэм Куэрри до этого провели между собой только один матч, но на траве: в первом круге турнира в Истбурне в 2017 году Медведев победил 6:3, 7:5. Вообще против американцев россиянин сыграл 29 матчей и одержал 26 побед, а первую из этих 26 – как раз над Сэмом. Даниил в 18-й раз в карьере вышел в финал турнира ATP, при этом 16 из них были на харде. Ещё один прошёл на грунте (поражение в Барселоне-2019), а в субботу, 26 июня, россиянин впервые оказался в решающем матче на траве. Любопытно, что оба теннисиста претендовали на 11-й титул в карьере, но при этом у Сэма травяные успехи были: он уже в пятый раз вышел в финал на этом покрытии, однако завоевал лишь один титул (в Лондоне в 2010 году). Отдельные большие победы на траве Куэрри уже одерживал. Так, на Уимблдоне-2016 американец прервал серию Новака Джоковича из 30 подряд побед на «Большом шлеме». На следующий год Сэм на Уимблдоне и вовсе установил рекорд Открытой эры: он стал первым теннисистом, который пробился в свой первый полуфинал «Шлема» с 42-й попытки.

Кстати, на том турнире тоже была большая победа: над Энди Марреем, который тогда занимал первое место в мировом рейтинге. В случае успеха в финале с Медведевым Куэрри мог одержать юбилейную 75-ю победу на траве и догнать по этому показателю Марина Чилича. Только у четырёх действующих теннисистов больше успехов на траве: у Роджера Федерера (188), Энди Маррея (108), Новака Джоковича (95) и Фелисьяно Лопеса (85). Медведев же пытался стать только третьим российским чемпионом на траве (речь именно об одиночном разряде ATP). Евгений Кафельников трижды побеждал на кортах Галле, а Дмитрий Турсунов выигрывал в Истбурне и в Хертогенбосхе.

Финал начался предсказуемо: быстро и с обилием коротких розыгрышей. Тон матчу задал Куэрри, который уже в первом гейме выполнил четыре эйса. Правда, провести весь матч или хотя бы сет в таком темпе Сэм не сумел. Когда казалось, что всё идёт к тай-брейку, у американца резко пропала подача. В седьмом гейме при счёте 40:0 он допустил четыре двойные, а между третьей и четвёртой Медведев выполнил умопомрачительную по точности и потрясающую по красоте свечу в девятку корта. Лишь во второй раз за всю неделю американец отдал свою подачу.

Американец явно расстроился, и Даниил мог взять сет даже с двойным брейком, но в итоге ограничился минимальным перевесом — 6:4. Второй сет Медведев сразу начал с брейка, и снова не обошлось без помощи Сэма, который на брейк-пойнте допустил очередную двойную. Правда, до этого Куэрри несколько раз хорошо сыграл у сетки.

Второй сет получился ещё легче первого: Сэму совсем не помогала подача, на задней линии он явно проигрывал Даниилу, а выходы вперёд выглядели неподготовленными. Россиянин провёл прекрасный матч и заслуженно победил 6:4, 6:2.

Теперь Медведев в отличном настроении отправится на Уимблдон, где уже в первом круге сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруффом, которому он полторы недели назад уступил в первом круге Галле. Куэрри тоже ждёт непростое испытание: 11-й сеяный Пабло Карреньо-Буста. Напомним, испанец играл на Мальорке и уступил только в полуфинале Медведеву. Уже в понедельник, 28 июня, на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба начнётся главный турнир на траве.