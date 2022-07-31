Российская неделя в Праге. Анастасия Потапова увозит из Чехии сразу два приза

Россиянка Анастасия Потапова увозит из столицы Чехии сразу два приза. Настя выступила в воскресенье и в одиночном, и в парном финале. И вообще эту теннисную неделю в Праге можно смело назвать российской, поскольку именно наши девушки стали главными героинями.

Из двух женских турниров, которые проходили на этой неделе в Варшаве и Праге, большая часть российских девушек предпочла выступить в столице Чехии. В одиночной сетке оказалось сразу шесть наших теннисисток – Анастасия Потапова (7-й номер посева), Анна Блинкова, Виталия Дьяченко, Оксана Селехметьева (Q), Анастасия Захарова (Q) и Наталья Вихлянцева (LL).

Дальше всех по турнирной дистанции прошла Потапова, которая уже третью неделю подряд пробилась в 1/2 финала. Но если в Лозанне и Гамбурге Анастасия остановилась на этой стадии, то в Праге ей сопутствовал успех – в полуфинале она ровно за час разгромила китаянку Ван Цян – 6:3, 6:0 и вышла в свой четвёртый в карьере финал в одиночном разряде. Два первых решающих матча Настя проиграла – в Москве и Ташкенте-2018, а вот в Стамбуле-2022 уверенно справилась с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

Соперницей Анастасии по финалу в Праге стала местная теннисистка Мари Боузкова, для которой это тоже четвёртый решающий матч в карьере, но, в отличие от Потаповой, она ещё ни разу до этого не выигрывала титул. После полуфинала россиянка прокомментировала свой успех: «Во втором сете я стала увереннее. В первом я чуть больше нервничала, возможно, слишком много думала о финале и всём остальном. Во втором – просто старалась играть так свободно, как мне хотелось. Я не сомневаюсь, что Мари будет очень уверена в себе, потому что играет дома… Но в то же время такие матчи всегда тяжёлые. Я просто буду наслаждаться, потому что не каждый день играешь в финале».

Но насладиться финалом Анастасии толком не удалось. У неё пропала точность в ударах, россиянка нервничала, спорила с судьёй, а соперница тем временем брала гейм за геймом. Прошло всего 27 минут, и Мари уже навесила Потаповой обидную «баранку» — 6:0. Начало второго сета тоже не предвещало Анастасии ничего хорошего – она упустила 4-й подряд гейм на своей подаче. Однако затем россиянке удалось поймать соперницу на ошибках, получить брейк-пойнты и реализовать один из них – 1:1. Серия брейков в итоге растянулась на пять геймов, и прервать её смогла Боузкова, взявшая наконец свою подачу – 4:2. Затем уже Потаповой удалось впервые за матч выиграть свой гейм – 4:3. Впрочем, Мари снова прибавила и довела матч до победы – 6:0, 6:3 за 1 час 11 минут.

Так Анастасия Потапова в своём четвёртом в карьере финале одиночного разряда потерпела поражение, но с понедельника она впервые ворвётся в топ-50 рейтинга WTA. Кстати, для Боузковой титул в родной Праге стал первым в профессиональном туре.

Ну а Анастасия после церемонии награждения и небольшой паузы снова взяла ракетку в руки, чтобы вместе с Яной Сизиковой попытаться завоевать трофей уже в парном разряде. В соперницы Яне и Насте достался ещё один российский дуэт – Ангелина Габуева / Анастасия Захарова. Любопытно, что пара Потапова / Сизикова уже выигрывала вместе титул в Лозанне-2019, а Габуева / Захарова уступили в решающем матче Astana Open – 2021. Также в активе Анастасии Потаповой есть парный титул с Верой Звонарёвой на Moscow River Cup – 2018. Ну а на сей раз победу праздновали Потапова / Сизикова – 6:3, 6:4. Блестящая неделя в Праге для российских теннисисток!