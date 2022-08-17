Медведеву осталась одна победа для сохранения 1-го места! Даниил лихо начал «Мастерс»

На крупном турнире в Цинциннати россиянин сражается не только за титул, но и ведёт борьбу с Надалем за лидерство в рейтинге.

Даниил Медведев лихо начал американский «Мастерс». На старте турнира он уверенно справился с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом, и теперь россиянину осталась всего одна победа для сохранения 1-го места в рейтинге ATP как минимум до конца US Open.

В Цинциннати продолжается крупный объединённый для мужчин и женщин турнир с общим призовым фондом $ 8,8 млн. Из россиян уже на старте зачехлили ракетки Карен Хачанов, Анастасия Потапова (LL) и Дарья Касаткина (9-й номер посева). Первая ракетка России Касаткина после титула в Сан-Хосе уже второй раз подряд проиграла в первом же круге. Так она потерпела поражение в Торонто от Бьянки Андрееску и теперь уступила в Цинциннати Аманде Анисимовой.

Зато успешно прошли первый круг Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анна Калинская (Q) и Аслан Карацев. Интересно, что Кудерметова выбила из турнира чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021 Барбору Крейчикову, а Александрова – финалистку US Open – 2021 Лейлу Фернандес (13). Со второго раунда, как высоко сеяные, начали борьбу лидер мирового рейтинга Даниил Медведев (1) и Андрей Рублёв (6).

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Цинциннати пытается решить сразу две задачи – кроме борьбы за титул он также сражается за сохранение статуса первой ракетки мира. Если Надаль завоюет в штате Огайо титул, а Даниил сойдёт с дистанции раньше 1/4 финала, то испанец обойдёт россиянина в рейтинге ATP уже в ближайший понедельник, 22 августа. Любопытно, что оба теннисиста здесь уже побеждали – Надаль в 2013 году, а Медведев – в 2019-м. Напомним, что для Надаля это первый турнир после Уимблдона, где он получил травму мышц живота.

Соперником Даниила по 2-му кругу стал голландец Ботик ван де Зандсхулп, который обыграл в первом раунде американца Максима Кресси – 6:2, 4:6, 6:4. Медведев и Ботик ранее встречались дважды – на US Open – 2021 и Australian Open – 2022, и за 7 сетов россиянин отдал сопернику только один. Голландский теннисист очень уважительно отозвался о Медведеве перед их третьим матчем: «Он так глубоко стоит на приёме — никто не принимает, стоя так далеко. И просто безумие, что в наших матчах он ни разу не резал с бэкхенда, когда тянулся за мячом. Ни разу. Я никогда с таким не сталкивался, к этому нужно адаптироваться. Но мы играли уже дважды. Будем надеяться, что третий раз получится лучше, чем первые два. А ещё по телевизору не оценить, как хорошо он отвечает на удары под углом. Ты даёшь ему угол, а он отвечает ещё лучше. По телевизору это не очень хорошо видно, но в игре ты это чувствуешь».

Россиянин лихо начал матч с брейка, едва не сделал тут же второй, но соперник сумел удержать свою подачу – 2:1, а затем спас ещё один свой гейм – 3:2. После этого Ботик наладил игру на собственной подаче, но к чужой так и не сумел подобраться до конца партии – настолько чётко, уверенно и быстро подавал Даниил – 6:4 за 39 минут. Отметим, что за весь стартовый сет Медведев выиграл все свои розыгрыши на первой подаче – 12 из 12, и 73% на второй (8 из 11). Во второй партии у россиянина появился первый шанс сделать брейк в 5-м гейме, и Даниил им воспользовался и повёл 3:2. Но тут же Медведев провалил свою подачу, позволив сопернику отыграться – 3:3. В 9-м гейме россиянин не реализовал тройной брейк-пойнта, а следом уже соперник не смог воспользоваться сетболом – 5:5. Но до тай-брейка дело так и не дошло. Ботик, грешивший весь матч двойными (всего у него их набралось 11), буквально подарил следующий гейм сопернику, после чего Даниил сумел подать на матч – 6:4, 7:5 за 1 час 35 минут борьбы.

Так Даниил Медведев выиграл свой стартовый матч на «Мастерсе» в Цинциннати и вышел в 3-й круг, где сразится с победителем пары Томми Пол – Денис Шаповалов. Россиянину осталось одержать лишь одну победу для сохранения лидерства в рейтинге до окончания US Open.