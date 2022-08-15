Второй подряд вылет Касаткиной на старте! Американка с русскими корнями остановила Дарью

Россиянка Дарья Касаткина второй раз подряд зачехлила ракетку уже на старте соревнования. После титула в Сан-Хосе она проиграла в первом круге Торонто и Цинциннати. В понедельник Дарью остановила американка с русскими корнями Аманда Анисимова.

В американском Цинциннати собрались лучшие теннисисты мира, которые проводят генеральную репетицию перед US Open. В штате Огайо стартовал объединённый мужской и женский турнир с общим призовым фондом $ 8,8 млн. Россию в женской части соревнований представляют Дарья Касаткина (9-й номер посева), Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Анна Калинская, успешно преодолевшая квалификацию. Причём в финале она обыграла соотечественницу Анастасию Потапову. Российских мужчин в сетке «Мастерса» тоже четверо – Даниил Медведев (1), Андрей Рублёв (6), Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Медведев и Рублёв как высоко сеянные пропустили первый круг. Соперник Даниила по 2-му раунду уже известен – голландец Ботик ван де Зандсхулп, который в трёх сетах справился с американцем Максимом Кресси. Даниил и Ботик уже играли дважды на крупных хардовых турнирах – на US Open – 2021 и Australian Open – 2022. И в обоих случаях первенствовал россиянин, причём в Нью-Йорке он даже отдал сопернику один сет. Стоит отметить, что Даниил на этом турнире, помимо борьбы за титул, сражается ещё и за сохранение лидерства в рейтинге ATP. Чтобы Надаль его не обошёл накануне US Open, россиянину нужно пробиться в Цинциннати в 1/4 финала. Если он на старте справится с ван де Зандсхулпом, то затем надо победить Томми Пола, Дженсона Бруксби, Дениса Шаповалова или Григора Димитрова.

В понедельник в мужской сетке в борьбу вступил уже первый россиянин. Аслан Карацев справился в двух партиях с американцем Брэндоном Накашимой – 7:5, 7:5. Причём во втором сете россиянину удалось отыграться со счёта 1:3. Дальше Аслану будет противостоять аргентинец Диего Шварцман (13), победивший словака Алекса Молчана. Что касается Хачанова, то ему в первом круге играть с ещё одним теннисистом из США – Себастьяном Кордой.

Женский турнир начался с успеха россиянки Вероники Кудерметовой, которая в двух сетах за 1 час 15 минут оказалась сильнее чемпионки «Ролан Гаррос» — 2021 Барборы Крейчиковой – 6:3, 6:3. Дальше Веронике играть с лучшей теннисисткой из пары Мухова – Халеп. Отметим, что румынка Симона Халеп только что стала чемпионкой Торонто. Пробилась во второй круг и победительница Уимблдона-2022 Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, которая уверенно справилась с теннисисткой из Египта Маяр Шериф – 6:3, 6:2.

Особый интерес на старте турнира вызывал матч первой ракетки России Дарьи Касаткиной и американки с русскими корнями Аманды Анисимовой. Обе девушки сейчас на подъёме, этот сезон для них удачный. Касаткина недавно завоевала титул в Сан-Хосе и вернулась в топ-10 рейтинга WTA. Анисимова сейчас является 23-й ракеткой мира, что близко к её личному рекорду, установленному в 2019-м (21). В этом году Аманда начала с титула в Мельбурне и полуфинала в Чарльстоне, а потом несколько раз доходила до 1/4 финала – в Мадриде, Риме, Бад-Хомбурге, на Уимблдоне и в Сан-Хосе. Отметим, что в 2022-м до турнира в Цинциннати Анисимова трижды обыграла действующих теннисисток топ-10 – столько же, как и за всю предыдущую карьеру: Арину Соболенко в Чарльстоне и Мадриде, а также Даниэль Коллинз в Риме.

Ранее теннисистки встречались дважды, и в обоих случаях первенствовала Анисимова – в Окленде-2020 – 6:2, 6:4 и в Мельбурне-2022 – 6:2, 6:0. Третий их матч начался с брейка Касаткиной. Но Аманда тут же включилась в борьбу и выиграла четыре гейма подряд – 4:1. Но потом Анисимова дрогнула в своём гейме, чуть поторопилась, допустила пару ошибок, и россиянка сравняла счёт – 4:4. Аманду это ничуть не смутило, и в концовке партии она активно сыграла на приёме, заставила ошибаться соперницу и добилась брейка – 6:4 за 39 минут. На старте второй партии девушки по два раза обменялись брейками, а потом стали уверенно брать свои подачи. Ожесточённым получился 10-й гейм, в котором Анисимовой удалось добиться брейк-пойнта, а заодно и матчбола, который она сразу реализовала – 6:4, 6:4 за 1 час 15 минут.

Так Дарья Касаткина после титула в Сан-Хосе проиграла второй раз подряд в стартовом круге турнира. Неделю назад это было в Торонто и вот сейчас в Цинциннати. До US Open россиянка нигде не заявлена, так что, скорее всего, первая ракетка России сразу отправится в Нью-Йорк готовиться к последнему в сезоне «Шлему».