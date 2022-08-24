Что говорят в финалах US Open? Тест для тех, кто не выключал ТВ после победной подачи

Не секрет, что чемпион турнира «Большого шлема» — самое престижное звание в теннисе. Для кого-то хотя бы один мэйджор — уже исполнившаяся мечта детства, для другого — гонка за вечным величием. Но определённо для всех спортсменов это годы тренировок и работа большой команды. Именно людей в боксе чаще всего и благодарят игроки после решающей битвы на главных теннисных кортах мира. US Open не исключение!

«Чемпионат» продолжает серию материалов о US Open. За несколько дней до старта турнира предлагаем вам мысленно перенестись на центральный корт и угадать теннисиста по его финальной речи на ТБШ. Это герои как 90-х, так и сегодняшних дней. Подсказка: здесь мы вспоминаем только американские «стендапы» спортсменов и необязательно победные.

Попробуйте угадать, кому они принадлежат!

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке.