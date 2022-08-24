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Тест: угадай, какие фразы произносили финалисты US Open в разные годы — от Марата Сафина до Даниила Медведева

Что говорят в финалах US Open? Тест для тех, кто не выключал ТВ после победной подачи
София Колодкина
Что говорят в финалах US Open?
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10 вопросов о тех, кто выходил в финалы американского «Шлема».

Не секрет, что чемпион турнира «Большого шлема» — самое престижное звание в теннисе. Для кого-то хотя бы один мэйджор — уже исполнившаяся мечта детства, для другого — гонка за вечным величием. Но определённо для всех спортсменов это годы тренировок и работа большой команды. Именно людей в боксе чаще всего и благодарят игроки после решающей битвы на главных теннисных кортах мира. US Open не исключение!

Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Герои Уимблдона тоже там Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Герои Уимблдона тоже там

«Чемпионат» продолжает серию материалов о US Open. За несколько дней до старта турнира предлагаем вам мысленно перенестись на центральный корт и угадать теннисиста по его финальной речи на ТБШ. Это герои как 90-х, так и сегодняшних дней. Подсказка: здесь мы вспоминаем только американские «стендапы» спортсменов и необязательно победные.

Попробуйте угадать, кому они принадлежат!

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке.

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