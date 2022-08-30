«Ты меня уже достала!» Как взбесившаяся Серена сенсационно вылетела с US Open

Уильямс сорвалась на судье после поражения от получившей уайлд-кард Ким Клейстерс в 2009-м. Наказания за выходку избежать не удалось.

US Open — 2022 — последний турнир «Большого шлема» в карьере легендарной Серены Уильямс. О возможной победе Серены в турнире говорить не приходится, хотя это было бы красивой историей завершения её спортивного пути. 40-летняя американская теннисистка вышла во второй раунд, где встретится со второй ракеткой мира Анетт Контавейт. Вполне вероятно, Уильямс проиграет. Отнесётся к этому 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» спокойно.

Прошли времена, когда вылет из US Open приводил Серену в бешенство. Абсолютно иная ситуация была во время прайм-тайма американки. Поражения на домашних турнирах давались Уильямс особенно болезненно. Один из самых ярких случаев чрезмерной эмоциональности Серены состоялся в 2009 году, когда она сенсационно проиграла Ким Клейстерс в полуфинале.

Почему Серена разозлилась

Уильямс считалась абсолютной фавориткой US Open — 2009. Она легко дошла до полуфинала, не отдав соперницам (среди которых выделялись Флавия Пеннетта и Даниэла Гантухова) ни одного сета. Казалось, что у Серены не возникнет каких-либо проблем и с Клейстерс.

Ким вернулась в тур после более чем двухлетнего перерыва из-за личных проблем и рождения ребёнка. US Open — 2009 стал первым турниром «Большого шлема» для бельгийки после длительного простоя. Она получила уайлд-кард и котировалась ниже не только Серены, но и Елены Дементьевой, Винус Уильямс, Марии Шараповой, Елены Янкович, Динары Сафиной.

Конечно, к бывшей первой ракетке мира Клейстерс стоило относиться всерьёз уже хотя бы потому, что она вышла в полуфинал и на своём пути выбила Винус Уильямс (6:0, 0:6, 6:4) в четвёртом раунде. Однако почти ни у кого не было сомнений, что Серена легко отомстит бельгийке за поражение своей старшей сестры.

Возможно, Уильямс-младшая сама поддалась шапкозакидательским настроениям и недооценила Клейстерс. Ким забрала первый сет – 6:4. Стало очевидным, что лёгкой прогулки Серене ждать не стоит и выгрызать победу придётся в напряжённой борьбе. Однако американка потеряла самообладание в самый решающий момент.

Серена Уильямс спорит с линейной судьёй Фото: Julian Finney/Getty Images

Серене при счете 4:6, 5:6, 15:30 была засчитана двойная ошибка из-за того, что на второй подаче линейная судья Сино Цурубучи зафиксировала у неё зашаг. После этого Уильямс подошла к судье и сказала следующее: «Ты меня уже достала! Я засуну этот мяч прямо в твою долбаную глотку!». Серена получила второе предупреждение в матче за неспортивное поведение, что автоматически повлекло за собой снятие очка на двойном матчболе у Клейстерс. Вот так бесславно американка попрощалась с домашним турниром.

Уильямс получила рекордный штраф в истории

Естественно, поведение Уильямс не могло остаться незамеченным. Исполнительный директор ITF Билл Бэбкок заявил, что будет рекомендовать детально рассмотреть инцидент.

«Мы будем проводить расследование. Нам предстоит допросить все вовлечённые стороны, поэтому расследование займёт несколько недель. Но у нас есть свидетели, есть записи, то есть с доказательствами никаких проблем. Наказание может быть серьёзным. Уильямс может быть лишена призовых, а также дисквалифицирована на один или два турнира «Большого шлема», — сказал Бэбкок.

Единственный подобный прецедент случился в 1995 году на Уимблдоне, когда американский теннисист Джефф Таранго оскорбил главного судью и ушёл с корта. Его оштрафовали на $ 63 тыс. и дисквалифицировали на два турнира «Большого шлема». Так что проблемы у Серены были действительно серьёзные.

Уильямс часто сходили с рук более мелкие выходки, но в этот раз она перешла все рамки дозволенного. Никто не смог оправдать Серену. Даже родная мать Орасин Прайс.

«Я не знаю, что произошло с Сереной. Я, как и все, смотрела матч с трибуны. Судья выполняет свою работу. Я думаю, она должна спокойно принимать решения так, как считает правильным», — сказала Прайс.

Серена пусть и не сразу, но на следующий день осознала необходимость принести извинения.

«Прошлым вечером все могли увидеть моё отношение, мою страсть к моей работе. Сейчас, когда у меня было время прийти в себя, я понимаю, что в тот момент, когда я была не согласна с, как мне показалось, несправедливым решением линейного судьи, в горячке борьбы я дала волю своим эмоциям. В результате я плохо справилась с ситуацией. Я хочу принести мои искренние извинения прежде всего линейной судье, потом Ким Клийстерс и USTA, а главное, болельщикам всего мира. Спасибо за вашу поддержку!

Я женщина с достоинством, верой и честностью, и я признаю свои ошибки. Я хотела бы пояснить для молодых людей, что вела себя недопустимо, и так нельзя себя вести, проигрываешь ты или выигрываешь, как бы ни было, — в любом виде спорта, в любой ситуации. Я бы хотела, чтобы с меня брали пример. Мы все учимся на хорошем или дурном опыте. И я извлеку уроки из произошедшего и стану лучше. Надеюсь продолжить моё движение вперёд как в профессиональном, так и в личностном плане», — сказала Уильямс.

Серена Уильямс и Ким Клейстерс после полуфинала US Open — 2009 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Реакция Клейстерс на поведение Серены была спокойной. Действия Уильямс бельгийка не осудила и просто решила никак не комментировать.

«К сожалению, матч, в котором я очень хорошо играла, закончился таким вот способом. Я немного обескуражена. Потому что я готовилась выиграть это очко, была сконцентрирована, и всё вдруг так закончилось. Жаль, что я не сама выиграла это очко, но это никак не повлияет на моё отношение к финалу.

Если честно, у меня не было никакого желания быть вовлечённой в то, что там происходило. Я хотела оставаться сконцентрированной. Говорила себе: «Хорошо, Ким, не отвлекайся. Тебе нужно выиграть ещё одно очко». Я оставалась на своей задней линии и старалась отключиться от всего постороннего», — сказала Клейстерс.

Инцидент с Сереной не повлиял на игру Ким. В финале US Open Клейстерс одолела Каролину Возняцки (7:5, 6:3) и стала первой в истории обладательницей уайлд-кард — победительницей турнира «Большого шлема». После триумфа она принимала поздравления от мужа Брайана Линча и дочки Джады. Начался второй успешный этапа карьеры Ким, которая вновь выиграла US Open в 2010-м и взяла титул на Australian Open — 2011, доведя количество побед на ТБШ до шести.

Ким Клейстерс с мужем Брайаном Линчем и дочерью Джадой после победы на US Open — 2009 Фото: Julian Finney/Getty Images

Какое решение в итоге приняли по Серене? Наказания избежать не удалось. Международная федерация тенниса (ITF) оштрафовала Уильямс на рекордную сумму в $ 82,5 тыс., но не стала дисквалифицировать на турниры «Большого шлема» по примеру Таранго. Это позволило американке выиграть Australian Open в 2010-м, пополнив свою богатую коллекцию трофеев.

К сожалению, не сложилось у Серены с выполнением своего обещания сделать выводы после инцидента в матче с Клейстерс. Время от времени Уильямс проявляла несдержанность на корте. В том числе вновь срывалась на судьях, как в финале US Open — 2018 с Наоми Осакой. Но всё-таки подобные моменты не отменяют величие Серены. В какой-то мере даже красят американку — Уильямс завоевала большую фан-базу отчасти благодаря своей эмоциональности. Грядущий уход Серены из тенниса станет большой потерей для этого вида спорта.