«Избавляюсь от тех, кто говорит гадости». Откровенный Медведев после 2-й победы в Астане

Неудобный соперник и психологическая травма

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Astana Open — русский разобрался с Эмилем Руусувуори в двух партиях. После первого сета, казалось, он просто встал: держал мяч далеко за задней, отвечал максимально неостро на хавкорт и ждал ошибок соперника. Тактика, возможно, лишила болельщиков красивого тенниса, но дала путёвку в четвертьфинал. Там Даню ждёт один из самых неудобных соперников в карьере.

Даниил Медведев Фото: Astana Open

Что он и подтвердил на пресс-конференции:



«Он на самом деле просто чем-то, наверное, неудобен для меня. Но каждый раз у меня ощущение, что он очень хороший игрок, и для меня немного удивительно, что он никогда не был в пятёрке. Наверное, этому есть объяснение. Но в плане тактики, естественно, разберу с тренером, уже знаю прекрасно, как он играет, он знает, как играю я. Знаю, что нужно будет показывать лучший теннис. В принципе, когда я его обыграл в этом году, играл очень хорошо. Поэтому надеюсь, что смогу сыграть так же или лучше».

Медведев встречался с испанцем пять раз, обыграв его лишь однажды — на турнире в Галле в этом году. Воспоминания триумфа свежи, в отличие от травматичного опыта Australian Open — 2022. Россиянин ответил, влияет ли тот проигрыш с 2-0 по партиям на плохой сезон.



«Тут никогда не известно. На турнире в Акапулько, наверное, тяжело было играть после финала АО. У меня операция по удалению паховой грыжи была, могла ли она иметь какие-то последствия? Может, да, может — нет. Со своей стороны стараюсь делать всё, что можно. Финал Австралии забыт. Да, обидно, да, хотелось бы выиграть. Но изменить точно не могу этого. Поэтому единственное, что можно изменить, — сделать игру лучше. Даже если это поражение и имело влияние, надеюсь это преодолеть».

Поддержка любимых и цели на конец сезона

Но как и с кем Даниил переживает этот не совсем удачный сезон? Команда, родители, а может, Дарья помогают россиянину «залечить» боль от проигранного финала, бана Уимблдона и неспокойной ситуации в мире?



«Она, как и я, знает, что я хочу выигрывать каждый турнир. Это, мне кажется, и есть поддержка. Да, иногда важно найти какие-то правильные слова. Но самое главное – это вера в самого себя. Я знаю, что на корте мой тренер, моя команда, они до конца со мной. И верят до конца матча, что я могу победить, даже когда это невозможно. Хотя в итоге я проигрываю. Каких-то слов от Дарьи [по вылете в Казахстан] не было, поддержка была всегда. Не могу сказать, что есть люди вокруг меня, точнее, от таких людей стараюсь избавляться, если они мне какие-то гадости говорят или то, что я — плох. Поэтому в этом плане всё круто».

Даниил Медведев Фото: Astana Open

Пятисотник Астаны — один из пяти заключительных турниров концовки сезона для Дани. И шанс подобраться к первой тройке. Тем более в целях Медведева — всё же попробовать закрепиться на первой строчке рейтинга. Из краткосрочных — сыграть и выиграть Итоговый в Турине.



«Когда ты приезжаешь на любой новый турнир – а всё-таки хоть это и восьмёрка, но турнир совершенно новый, в новом городе – первые два-три дня тяжело приспособиться. Новая атмосфера, ты пытаешься понять, куда тебе надо идти, как себя надо вести, где, может, нельзя проходить, так как на тебя могут напасть фанаты. Но, в принципе, турнир в Турине был классно организован, не помню таких минусов. Это другая атмосфера, но и там и там — очень круто. И круто, что за свою жизнь я был на Итоговых в разных городах».

Чуть ближе к цели и первому в этом сезоне пятисотнику Медведев сможет подобраться завтра, 7 октября. Матч запланирован на вечернюю сессию.