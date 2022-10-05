«Я вас запомнил». Даниил Медведев пообщался с журналисткой «Чемпионата» и подарил ей мяч

«Я вас запомнил», — неожиданно обмолвился Даниил, приближаясь к пустым фанатским трибунам — рядом с первым кортом, в тишине, он проводил дневную восстановительную тренировку с Жилем Серварой. Так первая ракетка России дал понять, что внимательно слушал вопросы каждого журналиста на пресс-конференции накануне, после матча с Альбертом Рамос-Виньоласом. Либо же у него прекрасная фотографическая память.

На трибуне я была одна: наблюдала, как команда отрабатывает удар слева — бэкхенд кроссом или по линии. Тренировок подачи, например, не было, как и укороченных. Помимо коуча, на корте присутствовал казахстанский игрок Денис Евсеев — он был спарринг-партнёром россиянина. А часом позже продолжил работу уже с Новаком Джоковичем и Гораном Иванишевичем. Также параллельно на второй тренировочной площадке был поляк Хуберт Хуркач.

Даниил свободно перемещался по корту, сопровождая мячи выкриками — это обычная практика, теннисистам на выдохе проще наносить удары. В перерывах он делился впечатлениями с французом или сам выслушивал замечания, обменивался репликами с коллегой по ту сторону сетки, а порой пытался набросить мне мячи, пусть я даже и не просила его об этом. Они не долетали, но местная охрана всё же подобрала и вручила трофей мне в руки. Хотя ещё во время тренировки я особо не рассчитывала на какой-то контакт или ответ — не хотелось отвлекать игрока от дела.

Даниил Медведев Фото: Софья Колодкина, «Чемпионат»

В таком энергосберегающем режиме Даня потренировался час — время поджимало, да и 21-кратный чемпион ТБШ шёл следом по расписанию. Уже на выходе с корта Даниил обратил внимание на фанатскую трибуну: туда подбежал болельщик с мячом, а я — с камерой. Он остановился, расписался на теннисном атрибуте и ответил на пару вопросов об отдыхе между матчами и PlayStation — одном из любимых развлечений Медведева.



«Я вечером обычно отдыхаю, кушаю с тренером, поэтому так и сделаю. PlayStation? Я на турниры PlayStation не беру. Поэтому нет».

Даже с аккредитацией увидеть игрока, пообщаться с ним и уж тем более взять небольшое интервью — практически невозможно. Хотя с ограничениями АТР корреспонденты «борются» — не для того мы прилетели из другой страны: немногие благодаря личному контакту всё-таки могут рассчитывать на тет-а-тет с теннисистом после пресс-конференций. Андрей Рублёв и Александр Шевченко, например, не отказались.