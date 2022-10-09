Труба провозгласила триумф Джоковича. В Астане все болели за знаменитого серба

Всю неделю Астана была гостеприимной столицей — солнце не покидало этот город. Но на финал погода резко испортилась, немного сбив настрой на решающий матч — вокруг теннисного центра никто не толпился, с воодушевлением не обсуждал будущего победителя и не делился настроением на финал. Ливень и порывистый ветер будто смыл и сдул этот праздничный вайб.
Очередь на финал
Фото: «Чемпионат»
Все кучковались внутри, разбрелись по разным уголкам центра: ходили в главном холле или пытались согреться, играя в национальные игры. Например, в асык. Участник должен выбить бараньими костями, как в боулинге, небольшие шашки. Если асык упадёт ребром — жди удачу. Рядом же эти самые национальные детальки продавались практически за бесценок — на розницу их делают из свинца. Сувениры раскупали за 200 или 300 рублей.
Как и еду: удобный чек на кофе и сэндвичи создавал метровые очереди. Приятно отдать за ланч лишь три сотни! Согревали людей не только напитки, можно было побывать в импровизированной юрте — аналоге убежища в местных степях. По словам экскурсоводов в аутентичных нарядах, теннисисты сюда не заходили, но гости столицы активно интересовались бытом и культурными особенностями страны.
Люди подтягивались постепенно. Любимым местом стали кассы — хотя вереница оказалась не такой длинной, как днями ранее. Надежды заполучить последний билет всё же не покидали самых спонтанных. Не пугала людей и цена: 40 тысяч тенге или почти шесть тысяч рублей. Как сказали в кассах, они могли появиться стихийно, главное, угадать с моментом.
Корт и публика встретили теннисистов тепло, включив лампочки на своих телефонах, как на концерте во время самой лиричной песни группы. В плане поддержки симпатии разделились примерно 70 на 30: большинство — за сербскую легенду. Аргументы были разные: и 21 «Шлем», и человечность Новака, и его чемпионские качества.
«Новак, Роджер, Рафа – легенды. В Казахстане любят поддерживать фаворитов», — поделилась Томириз. Её мысли подтвердили и люди в очереди.
Болельщица на турнире
Фото: «Чемпионат»
«Ноле для меня номер один. Джокович более симпатичен как человек, нежели Стефанос. Помню ещё, когда он с русским играл — Даниилом Медведевым — и сказал тому russian shit (чёртов русский). Новак же ещё очень сердечный, душевный. Заходит на корт как король!»
«Нежный слишком Циципас», — кивал в ответ его друг.
Болельщики Джоковича
Фото: «Чемпионат»
Редкие островки были за Стефаноса в течение матча. Компания ребят, например, сделала плакат в цветах флага. Но в основном трибуны скандировали: «Новак, Новак» или «Come on, Nole», поддерживали его и звуком — казахстанский оркестр сразу выбрал своего фаворита.
Болельщики Циципаса
Фото: «Чемпионат»
«Уровень Астаны соответствует мировому: оформление зала, состав игроков, очень стильно. Да и культура зрителей какая! Большую роль здесь сыграла Елена Рыбакина и её победный Уимблдон. Ещё шесть лет назад говорили, что Казахстан — новая теннисная держава. Сегодня это уже реальность», — поделился местный журналист, который несколько лет назад работал в Дубае и знает, как надо проводить мировые турниры.
Циципас среди болельщиков
Фото: «Чемпионат»
Финал получился рядовым. Джокович выиграл первый сет — 6:3, взял подобным образом и второй — 6:4: хватило по брейку в каждой партии. Серб в целом выглядел активнее, выиграл больше мячей и допустил меньше невынужденных. Что и принесло ему 90-й титул в карьере и второй подряд за две недели. В Циципаса не верили даже на трибунах.
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