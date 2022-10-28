Пушечная подача вывела Медведева в полуфинал Вены! «Итоговая восьмёрка» всё ближе

На крупном турнире ATP-500 в Вене к пятнице стали известны все четвертьфиналисты. В восьмёрке сильнейших оказалось только три теннисиста с номерами посева – россиянин Даниил Медведев (1), поляк Хуберт Хуркач (5) и итальянец Янник Синнер (6). А вот борющиеся за попадание на Итоговый Андрей Рублёв (3), Кэмерон Норри (7), Тейлор Фритц (4) и уже попавший в Турин грек Стефанос Циципас (2) дружно проиграли во втором круге. Отметим победу Медведева в битве двух чемпионов US Open разных лет – Даниил в двух сетах уверенно переиграл местного любимца Доминика Тима.

Сам россиянин после матча признался, что удачно сыграл на ключевых очках: «Матч получился тяжёлым. Играли 1 час 40 минут. И всё могло закончиться иначе. Но, с другой стороны, в определённый момент я начал давить на его подачу, а сам тоже хорошо подавал. Я не давал ему слишком много возможностей». Двукратный чемпион «Шлемов» в миксте Андрей Ольховский так прокомментировал исход поединка: «Даниил в неплохой форме. Но Тим, на мой взгляд, достаточно удобный соперник для Медведева, он не давит темпом. У Даниила много времени из-за того, что Тим далеко стоит за задней линией. Поэтому позиционно его Медведев спокойно обыгрывает. На задней линии переиграть Медведева очень сложно, если соперник не завершает розыгрыши у сетки. А стоя два метра за задней линией, пробить навылет против Даниила практически невозможно. Поэтому я считаю этот результат закономерным».

Медведев на этом турнире борется не только за титул, но ещё и за попадание на Итоговый чемпионат ATP в Турине. Пять путёвок туда уже забронировали испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд и серб Новак Джокович. Даниил возглавляет гонку за оставшиеся три места и в случае победы в столице Австрии гарантирует досрочное попадание в Турин. Впрочем, у всех кандидатов будет ещё последний шанс на следующей неделе, когда состоится «Мастерс» в Париже, в том числе и у Андрея Рублёва, который в четверг сошёл с дистанции в Вене.

Соперником Медведева по 1/4 финала стал 21-летний итальянец Янник Синнер. Несмотря на юный возраст, Янник уже имеет в активе шесть титулов ATP, финал «Мастерса» в Майами-2021, четвертьфиналы на всех четырёх «Шлемах» и опыт выступления на Итоговом чемпионате ATP. Также итальянец девять раз побеждал действующих игроков топ-10, в том числе по два раза Карлоса Алькараса и Андрея Рублёва. А вот с Медведевым до Вены у Синнера побед не было. Он проиграл россиянину все три их предыдущие встречи – в Марселе-2020, 2021 и на Итоговом турнире ATP – 2021.

Едва начался матч, как Медведев вцепился в подачу соперника, с третьей попытки добился брейка, а потом уверенно взял свой и повёл 2:0. И дальше борьба в этом сете была только на подаче итальянца. Даниил блестяще использовал своё главное оружие – пушечную подачу – и попадал первым мячом с 75% попадания, при этом выигрыши на первой подаче составляли 76%. Синнер отбивался как мог, пытался временами застать врасплох соперника укороченными. Но, несмотря на все старания, сет Янником всё равно был упущен – 6:4 за 53 минуты.

Во втором сете Медведев тоже довольно рано повёл с брейком – 2:1, а в концовке взял ещё один чужой гейм, после чего уверенно подал на матч – 6:4, 6:2 за 1 час 33 минуты. Отметим, что на протяжении всего поединка Даниил безупречно играл на своей подаче. Эйсов было не так много – всего семь за два сета, зато ни одной двойной! И соперник ничего толком так и не сумел сделать на приёме.

Вот так Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира в Вене, где сыграет с обидчиком Рублёва – болгарином Григорым Димитровым. Необходимо напомнить, что год назад на осеннем Индиан-Уэллсе Даниил обидно проиграл Димитрову, ведя 6:4, 4:1 с двумя брейками. В любом случае сейчас россиянин всего в двух победах от выхода в восьмёрку. Надо брать титул!