Хачанов 4-й раз за сезон проиграл Джоковичу! А Рублёв не справился с новым чудо-мальчиком

На супертурнире в столице Франции до третьего круга не смогли добраться многие звёзды и явные фавориты. Россиянин Даниил Медведев (4-й номер посева) после титула в Вене не смог справиться с первым соперником в Париже – австралийцем Алексом де Минором – и досрочно сошёл с дистанции. На этом звездопад на турнире не закончился. Впервые выступающий в одиночном разряде после US Open Рафаэль Надаль (2) вёл у американца Томми Пола 6:3, 2:1 с брейком, но не удержал преимущество и проиграл в трёх сетах. Дружно проиграли во втором круге претенденты на попадание в Турин на Итоговый чемпионат ATP Хуберт Хуркач (10) и Тейлор Фритц (9).

Ранний сход Хуркача и Фритца означает, что Андрей Рублёв и Феликс Оже-Альяссим квалифицировались в Турин. Напомним, что ранее туда получили путёвки серб Новак Джокович, испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд и россиянин Даниил Медведев. Отметим, что Медведев и Рублёв вдвоём попадают на Итоговый уже третий раз подряд. А для Даниила это будет уже четвёртое участие в Финале ATP. В 2020 году Медведев стал чемпионом, а в 2021-м – финалистом. Кроме Даниила этот турнир из россиян выигрывал также Николай Давыденко (2009). Он доходил до финала в 2008-м. В решающем матче играл и Евгений Кафельников (1997).

Из россиян до 3-го круга Парижа добрались Андрей Рублёв (7) и Карен Хачанов. Первым на корт выходи Рублёв, которому противостоял 19-летний датчанин Хольгер Руне. В нынешнем сезоне этот парень творит чудеса. Его уже называют новым вундеркиндом, как и Алькараса, которого он старше всего на 6 дней. На своём дебютном «Ролан Гаррос» Руне сразу же дошёл до 1/4 финала. В Мюнхене и Стокгольме Хольгер завоевал титулы, а в Софии и Базеле был финалистом. К нынешнему турниру датчанин взобрался на рекордное для себя 18-е место в рейтинге 52 недель ATP. Неслучайно с ним сейчас очень активно работает бывший тренер Серены Уильямс и Симоны Халеп – Патрик Муратоглу, имеющий свою собственную теннисную академию на юге Франции.

Андрей и Хольгер до этого ни разу не встречались на корте и было видно, что Рублёв не ожидал такой прыти от 19-летнего паренька. С первых же минут матча Руне стал атаковать, давить на более опытного соперника, спокойно выдерживал темп, предложенный россиянином, и уже в 3-м гейме сделал брейк – 2:1. Андрей попытался отыграться, заработал два шансы, но их не использовал – 3:1. Игра немного успокоилась, соперники держали свои гейма, а когда Руне подавал на сет, Рублёв опять получил два брейк-пойнта, но снова их потерял – 6:4 за 45 минут. Во второй партии Андрей более чётко контролировал свою игру, но и особо атаковать на подаче датчанина у него не было возможности. Лишь в 10-м гейме россиянин добрался до брейк-пойнтов и одновременно сетболов, но шансы растерял – 5:5. Похоже, эта неудача выбила Рублёва на мгновение из колеи, а Руне этим воспользовался – взял чужую подачу под ноль и подал на матч – 6:4, 7:5.

Так Андрей Рублёв неожиданно проиграл в 3-м круге Парижа и теперь может полностью сосредоточиться на подготовке к Турину. Ну а Руне одержал уже 6-ю победу в карьере и сезоне над действующим игроком топ-10. Ранее он обыгрывал Зверева, Синнера, Циципаса дважды, а сейчас в Париже успел выбить из сетки Хуркача и Рублёва. В 1/4 финала Хольгер встретится в пятницу с ещё одним чудо-мальчиком – первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

У Карена Хачанова соперник по 3-му кругу был куда серьёзнее – 21-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович. Напомним, что после поражения в 1/4 финала «Ролан Гаррос» от Рафаэля Надаля серб накопил потрясающую серию побед в личных соревнованиях. Он выиграл Уимблдон, потом Тель-Авив и Астану, во 2-м круге Парижа выиграл у американца Максима Кресси и к поединку с Хачановым у него было уже 17 победных матчей подряд! За карьеру теннисисты только в официальных матчах встречались до этого 8 раз, и лишь однажды победу праздновал Карен – кстати это было на тех же кортах «Берси» в финале парижского «Мастерса» — 2018. В этом году Новак успел победить Хачанова в Дубае, Белграде и Астане.

Более активно игру начал Джокович и повёл – 3:0. Впрочем, Карен не собирался сдаваться, пытался ловить соперника на ошибках и вскоре отыгрался – 3:3. В 8-м гейме Новак снова включил обороты, добрался до двойного брейк-пойнта, но россиянин выстоял – 4:4. А вот на следующей подаче Хачанова серб использовал первый же свой шанс – 6:4 за 50 минут. Вторая партия у Карена откровенно не задалась – он с трудом смог взять только первый свой гейм – 1:1. В дальнейшем матч проходил под диктовку Джоковича и через 1 час 27 минут он праздновал победы – 6:4, 6:1.

Так Карен Хачанов 4-й раз за этот год проиграл Джоковичу и теперь может готовиться к следующему сезону. Ну а звёздный серб вышел в 1/4 финала, где сразится с итальянцем Лоренцо Музетти. А серия побед Новака достигла уже 18 матчей.