Медведев в трёхчасовом марафоне проиграл своему «клиенту» и напоследок расколотил ракетку

Заключительный в регулярном сезоне турнир – «Мастерс» в Париже – набирает обороты, и в среду те, кто ещё не появлялся на корте, проводят свои стартовые поединки. Россиян изначально в сетке было четверо – Даниил Медведев (четвёртый номер посева), Андрей Рублёв (7), Карен Хачанов и Аслан Карацев. Карацев проиграл уже в первом круге, Хачанов справился с двумя соперниками и в четверг померится силами с Новаком Джоковичем (6). Как высоко сеянный Рублёв пропускал первый круг, а в рамках второго уверенно справился с американским гигантом Джоном Иснером, которому до этого проиграл все три их очных поединка. Напомним, Андрей на этом турнире борется не только за титул, но и за последние две путёвки на Итоговый чемпионат, и с каждой победой его шансы на успех увеличиваются.

Первая ракетка России Даниил Медведев, который три недели назад получил травму на турнире в Астане, блестяще вернулся в тур и только что завоевал титул ATP-500 в Вене. Причём он прошёл по сетке как каток до самого финала, не отдав соперникам ни сета. Только в решающем матче с Денисом Шаповаловым у россиянина возникли проблемы на своей подаче – он отдал первый сет, но затем совершил потрясающий камбэк. Этот успех помог россиянину вернуться в топ-3. Но лишь на время. Уже в ближайший понедельник Медведева как минимум обойдёт Циципас, а если в третьем круге Каспер Рууд победит Лоренцо Музетти, то Даниил опустится на пятое место, даже в случае завоевания титула, и пропустит ещё и норвежца. Это положение в рейтинге повлияет на посев на Итоговом, куда Медведев уже отобрался среди других теннисистов.

Сам россиянин так высказался о своих ожиданиях от концовки сезона: «Мне в любом случае нужно постараться как можно лучше выступить на оставшихся турнирах в Париже и Турине. По своему опыту могу сказать, что чем больше очков удастся там выиграть, тем выше будут мои шансы вернуться на первое место, чего я, разумеется, хочу. Ведь нынешние результаты будут помогать мне на протяжении почти всего следующего сезона. Сетка в Париже очень сильная. Знаю, что там мне по силам обыграть любого соперника и проиграть можно практически кому угодно. Так что постараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы подготовиться как можно лучше», — цитирует Медведева «Коммерсантъ».

Первым соперником Медведева в Париже стал 23-летний австралиец Алекс де Минор, занимающий сейчас 25-е место в рейтинге 52 недель ATP. В активе Алекса шесть титулов, и летом прошлого года он становился 15-й ракеткой мира. Также австралиец шесть раз за карьеру побеждал действующих игроков топ-10, но любопытно, что никого выше седьмой ракетки мира он не обыгрывал. В матчах с Даниилом у де Минора всё до встречи в Париже было не очень удачно – четыре поражения в четырёх матчах – Сидней, Уинстон-Сейлем-2018, Париж-2020 и ATP Cup – 2022. За четыре прошлых поединка австралиец дважды брал у Медведева стартовые сеты, в том числе и два года назад в Париже, но россиянин неизменно отыгрывался.

На старте матча Даниил испытал некоторые проблемы на своей подаче, отыграл три брейк-пойнта и спас тот гейм – 1:1. В дальнейшем россиянин уверенно чувствовал себя на своей подаче, впрочем, и к геймам соперника он подобраться никак не мог. Теннисисты играли довольно ровно – и с точки зрения ударов навылет, и невынужденных ошибок. Однако в 10-м гейме у Медведева случился провал, которым де Минор воспользовался – сделал брейк, а с ним и выиграл всю партию – 6:4 за 49 минут. От досады Даниил, следуя к своей скамейке, стукнул ракеткой по микрофону, который расположен возле судейской вышки, за что публика его освистала. Отметим, что стадион был забит полностью, а среди зрителей были товарищи Медведева по сборной – Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Этот выплеск эмоций помог россиянину прийти в себя. Он заиграл по-другому – более активно и собранно. В первом же гейме Медведев сделал брейк и затем на каждой подаче соперника имел шансы увеличить преимущество. В седьмом гейме ему это удалось – 5:2. Правда, во время подачи на сет Даниил опять слегка расслабился, де Минор даже добрался до первого брейк-пойнта за всю партию, но россиянин с третьего сетбола всё-таки добился своего – 6:2 за 48 минут. На старте решающего сета россиянин проявил упорство, не реализовал тройной брейк-пойнт, но додавил соперника с четвёртой попытки, а следом взял и свою подачу – 2:0. Однако преимущество Медведева длилось недолго. Алекс на удивление легко добился обратного брейка – 2:2, после чего игра выровнялась. При счёте 4:4 россиянин вцепился в чужой гейм, добрался до брейк-пойнта, но де Минор в очередной раз отвёл угрозу. Отметим, что за весь матч цепкому австралийцу удалось отыграть 12 из 15 брейк-пойнтов! Более того, в следующем гейме на подаче Даниила у Алекса было два матчбола, но россиянин выстоял – 5:5. Казалось, всё идёт к тай-брейку, но неожиданно Медведев опять провалился на своей подаче и допустил двойную ошибку на четвёртом матчболе. Сенсационное поражение Медведева – 4:6, 6:2, 5:7 за 2 часа 47 минут.

Вот так Даниил Медведев неожиданно проиграл в трёхчасовом марафоне своему «клиенту». Теперь россиянин уже точно упадёт в рейтинге 52 недель ATP на пятое место. Но его ещё могут подвинуть и другие преследователи – Феликс Оже-Альяссим и Андрей Рублёв.