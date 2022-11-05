Соболенко – в плей-офф Чемпионата WTA! За место в финале она сразится с 1-й ракеткой мира

На Итоговом чемпионате WTA начали определяться не просто участницы плей-офф, а уже и победительницы своих групп. Ранее, в четверг, Ига Свёнтек уверенно в двух сетах расправилась с француженкой Каролин Гарсией, одержав вторую победу в Группе Трэйси Остин. Однако для досрочного выхода в плей-офф этого было недостаточно – нужно было ещё дождаться исхода поединка Касаткина – Гауфф. И уже первого сета, выигранного Дарьей, стало понятно, что Свёнтек досрочно вышла в 1/2 финала. А уж когда Касаткина окончательно победил Гауфф, Ига получила досрочно первое место в группе. Ну а второе место в этом квартете в субботу сразятся в очном поединке Дарья Касаткина и Каролин Гарсия.

В пятницу завершилась борьба в Группе Нэнси Ричи. Ещё после второго тура досрочную путёвку в плей-офф получила Мария Саккари из Греции, которая одержала две победы в двух сетах над американкой Джессикой Пегулой и белоруской Ариной Соболенко. А вот на оставшееся место в полуфинале претендовали все три другие теннисистки – Пегула, Соболенко и Онс Жабер из Туниса. К третьему туру Соболенко подошла с одной победой, которую она одержала в трёх сетах над финалисткой Уимблдона и US Open Жабер. «Я просто старалась наслаждаться каждой секундой. Пытаюсь делать всё возможное. Посмотрим, что принесёт последняя неделя сезона. Я думала: пробуй, сражайся, сделай так, чтобы ей надо было сделать что-то крутое, чтобы выиграть этот матч. Думаю, именно поэтому я оказывала на неё чуть больше давления. И мне удавалось выигрывать очки в ключевые моменты», – приводит слова Арины Соболенко пресс-служба WTA.

Последней соперницей Арины на групповом этапе стала американка Джессика Пегула, которая в этом сезоне завоевала титул в Гвадалахаре, дошла до финала в Мадриде и была четвертьфиналисткой трёх «Шлемов» – Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open. Соперницы до этого встречались четыре раза, и счёт был 3-1 в пользу белоруски, которая выиграла в том числе и их единственный матч в этом сезоне – в Риме.

Арина сразу же включилась в борьбу и повела с брейком – 2:0. В дальнейшем она чётко подавала и в 7-м гейме снова забрала чужую подачу – 5:2. Однако подать на сет у Соболенко не получилось – она не реализовала 4 сетбола и позволила сопернице чуть сократить отставание – 5:3. Но эта неудача белоруску не смутила – она следом приняла под ноль и взяла первую партию за 38 минут – 6:3. Второй сет получился более упорным. Арина опять повела с брейком – 2:0, но Пегула тут же отыгралась. В 8-м гейме белоруска неимоверным усилием воли, когда счёт «ровно» был четыре раза, она с третьего брейк-пойнта взяла чужую подачу – 5:3, но подать на матч не сумела – 5:4. А вот когда при счёте 6:5 Соболенко добилась третьего брейка за партию, у американки уже не осталось возможности отыграться – 6:3, 7:5 за 1 час 32 минуты. Отметим, что белоруска за матч допустила 8 двойных ошибок, что для неё не так уж и много.

Победа Соболенко означала, что Саккари досрочно стала победительницей группы, независимо от исхода её матча с Жабер. А вот участие Арины в плей-офф было всё ещё под вопросом. Путёвка для белоруски в полуфинал была оформлена после того, как Саккари выиграла первый сет у Жабер – 6:2. Во второй партии теннисистка из Туниса тоже ничего не смогла поделать с соперницей и Мария чуть более чем за час одержала третью победу на турнире – 6:2, 6:3. Таким образом, Арина Соболенко впервые пробилась в плей-офф Итогового чемпионата WTA и стала третьей представительницей Беларуси на этой стадии соревнований после Натальи Зверевой в 1995 году и Виктории Азаренко в 2011-2012 годах.

В субботу пройдут заключительные матчи в Группе Трэйси Остин. Россиянка Дарья Касаткина в очной битве с француженкой Каролин Гарсией разыграет последнюю путёвку в плей-офф. Поединок начнётся в 23:30 по московскому времени.