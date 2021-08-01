Искромётная битва российских пар в финале микста! Павлюченкова и Рублёв выиграли золото

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв выиграли золото Олимпиады! В финале микста болельщики увидели искромётную битву двух российских пар. Серебро в этот день досталось Елене Весниной и Аслану Карацеву, а также Карену Хачанову в мужской одиночке. Вот это урожай в российском теннисе!

Последний раз российский финал на теннисном олимпийском турнире был в Пекине-2008. Тогда в матче за золото сражались Елена Дементьева и Динара Сафина. И вот спустя 13 лет вновь российские болельщики не знали, за кого болеть в финале Олимпиады. В соревнованиях микста в решающий матч вышли сразу два наших смешанных дуэта – Елена Веснина / Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублёв. Причём в полуфинале наши ребята одолели соперников, в составе которых были первые ракетки мира у мужчин и женщин – серб Новак Джокович и австралийка Эшли Барти.

Президент ФТР так отреагировал на исторический выход в финал двух наших пар и ответил на вопрос – за кого будет болеть: «Я так устал, что эмоции ещё не раскрылись. Всё сложилось удачно. Последние матчи наших ребят в миксте были качественными, проходили в игровой манере, как шахматы. Кто лучше исполнил, тот выигрывал. Ребят можно поздравить, они выполнили всё, что возможно. И удача была на нашей стороне. За кого буду болеть в российском финале? Я хочу сидеть и наслаждаться теннисом».

Российский финал в миксте стал заключительным в программе теннисного турнира в Токио. А перед ним за золото сражались мужчины в одиночном разряде. Россиянин Карен Хачанов в двух сетах уступил немцу с русскими корнями Александру Звереву – 3:6, 1:6. Тем не менее, он принёс в Японии первую медаль в теннисе для России, пускай и серебряную.

Многих болельщиков интересовало, как будут готовиться к финальному противостоянию наши теннисисты, ведь они со времени сбора в Южно-Сахалинске и за две недели пребывания в Токио очень сплотились. Перестанут ли они общаться друг с другом перед финалом? «Не дождётесь!» — ответила Веснина. А Карацев добавил: «Это спорт! Когда мы выходим на корт, то становимся соперниками. Но за кортом идёт обычная жизнь. Да, мы играем за золотую медаль. На корте каждый хочет победить и делает для этого всё. Но за пределами корта мы все общаемся как обычно и дружим». «Но подкалывать друг друга точно будем», — закончила Веснина.

И несмотря на ответственность матча, «подколы» действительно начались с первых минут встречи. Павлюченкова мастерски выполнила перехват, и Рублёв ей выкрикнул: «Лучшая!» Именно таким возгласом подбадривает обычно себя их соперница Елена Веснина. Кстати, в этот день, 1 августа, у неё день рождения. Но подарки ей Андрей и Анастасия дарить на корте не собирались, борьба была просто искромётной. Несмотря на то что более слаженный и опытный дуэт Карацев – Веснина повели с брейком в начале матча – 2:1, тем не менее, удержать преимущество они не смогли. Павлюченкова и Рублёв после этого взяли 4 гейма подряд и довели партию до победы – 6:3.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале второй партии Павлюченкова и Рублёв снова пытались сделать брейк, но шансы свои не реализовали. Весь сет проходил в упорной борьбе, в 10-м гейме уже Веснина с Карацевым упустили два сетбола на приёме и в итоге всё решалось на тай-брейке, где первыми до сетбола добрались Елена и Аслан и тут же его реализовали – 7:6 (7:5). Судьба золотой медали решалась на супер-тай-брейке, который проводится до 10 очков. В нём преуспели Анастасия и Андрей, отыгравшись с матчбола – 6:3, 6:7, [13:11].

Так Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв стали олимпийскими чемпионами в миксте, Весниной и Карацеву досталось серебро. Всего же по итогам Игр в Токио сразу пять наших теннисистов, с учётом второго места Карена Хачанова в одиночке, увозят золотые и серебряные медали.