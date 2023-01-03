Медведев спасся в Аделаиде с 9 сетболов! Россиянин сделал шаг к полуфиналу с Джоковичем

Короткое теннисное межсезонье завершилось. В первую неделю января в Аделаиде проходит объединённый – мужской и женский – турнир. Большинство россиянок уже вступило в борьбу. К сожалению, проиграла стартовый поединок 1-я ракетка России Дарья Касаткина, уступившая в трёх сетах 18-летней чешке Линде Носковой. Зато дружно пробились во второй круг Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова, которые в этом сезоне ещё и договорились играть вместе в паре. Кудерметова уверенно разобралась с американкой Амандой Анисимовой и теперь встретится с Бьянкой Андрееску из Канады, а Самсонова одержала волевую победу над китаянкой Чжан Шуай и вышла на Арину Соболенко из Беларуси.

Мужской турнир в Аделаиде, несмотря на низкую категории 250, получился довольно представительным по именам. Сетку возглавил 21-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович, в прошлом году со скандалом выдворенный из Австралии. Второй номер посева получил канадец Феликс Оже-Альяссим, а дальше были посеяны два россиянина – Даниил Медведев (3) и Андрей Рублёв (4). Также в числе участников оказались ещё два представителя России – Карен Хачанов (8) и Роман Сафиуллин, успешно преодолевший квалификацию.

Сафиуллин вступил в борьбу в основной сетке ещё в понедельник и за полтора часа разделался со шведом Микаэлем Имером – 6:4, 6:2. В этот же день грянули две сенсации – турнир лишился сеяных теннисистов. Феликс Оже-Альяссим из Канады (2) в двух сетах проиграл австралийскому квалифаеру Алексею Попырину – 4:6, 6:7. Сошёл с дистанции и герой последнего в сезоне-2022 «Мастерса» в Париже – датчанин Хольгер Руне (5), который позволил японцу Нисиоке одержать волевую победу – 2:6, 6:4, 6:4.

Вторничную программу открывал россиянин Даниил Медведев (3), который по итогам жеребьёвки оказался в одной половине сетки с Джоковичем. Ну а в соперники по первому кругу Даниилу достался итальянец Лоренцо Сонего. «Меня не особо напрягает то, что я в курсе своей сетки. И, конечно, важно сосредотачиваться на следующем матче, а не думать: если я встречусь с Новаком, то играть ему под бэкхенд или под форхенд, или как? Конечно, сначала нужно сосредоточиться на встрече с Сонего. Вообще, мне нравится играть с Новаком. Мы с ним провели много матчей, показывали в них очень качественный теннис. В то же время меня больше мотивирует то, что нужно выйти в полуфинал. И если там будет Новак – класс. Если кто-то, кто его обыграет, меня это мало волнует, – тоже класс. Это значит, что кто-то в отличной форме, сумел победить, наверное, лучшего игрока мира. Я сейчас не про рейтинг, а про то, что он выиграл пять последних турниров или четыре. Я всему буду рад. Для начала просто хочу выйти в полуфинал – и мне всё равно, с кем я там буду играть», — сказал Медведев на пресс-конференции.

27-летний Лоренцо Сонего старше Даниила Медведева на год, но до Аделаиды теннисисты друг с другом не играли. В активе итальянца три титула – Анталья-2019, Сардиния-2021 и Метц-2022, а в матчах с действующими игроками топ-10 он пока одержал четыре победы – над Джоковичем и Хуркачем на харде в помещении, а также над Рублёвым и Тимом на грунте. Лучшим местом в карьере Сонего было 21-е, до которого он добрался в октябре 2021 года, а сейчас он является 45-й ракеткой мира. Первый сет получился очень вязким и упорным. Медведева частенько выручала подача, в том числе и эйсы, которых за партию набралось пять, а вот в розыгрышах Даниил иногда не успевал за темпом, предложенным Лоренцо. Кроме того, итальянец старался действовать активно, выходил ближе к сетке и уже оттуда атаковал россиянина.

Впрочем, до брейк-пойнтов поначалу добирался только Медведев – в 3-м и 9-м геймах он не реализовал 3 попытки. А вот при счёте 5:4 в пользу Сонего уже у итальянца пошли один за другим брейк-пойнты, они же сетболы. Даниил смог отразить шесть из них, а счёт «ровно» при этом был 8 раз – 5:5. В 12-м гейме россиянину удалось спастись ещё с трёх сетболов, а в общей сложности их получилось аж 9. В итоге всё решилось на тай-брейке, где в концовке рискнул Медведев, неожиданно выйдя к сетке, и добился успеха – 7:6 (8:6) за 1 час 21 минуту. На старте второй партии теннисисты обменялись брейками – 1:1, а на переходе при счёте 2:1 в пользу Медведева итальянец вызвал врача на корт. Тот долго колдовал над правым запястьем теннисиста. Матч попытались возобновить, но Сонего в итоге снялся.

Так Даниил Медведев вышел во второй круг, где встретится с сербом Миомиром Кецмановичем. Россиянин сделал первый шаг к полуфиналу с Джоковичем. Кстати, 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» уверенно провёл свой первый матч за два года на австралийском континенте, обыграв француза Констана Летьена – 6:3, 6:2. Не испытал особых проблем и Карен Хачанов в матче с аргентинцем Педро Качином – 6:2, 6:4. Чуть позже в борьбу вступит Андрей Рублёв.