«Медведеву повезло, что до финала не сыграет с Джоковичем». Реакция на жеребьёвку AO-2023

12 января состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии. Все теннисисты, вышедшие в основную сетку Australian Open, узнали соперников по первому кругу и потенциальных конкурентов в дальнейшей части турнира. Одним, как водится, чуть больше повезло с сеткой, иным — чуть меньше. Что думают эксперты по поводу жеребьёвки?

Даниил Медведев

Главная надежда России в мужском одиночном разряде — Даниил Медведев. Да, он лишился звания первой ракеткой России — теперь это место занимает Андрей Рублёв — однако статус действующего двукратного финалиста Australian Open сам по себе подразумевает, что Медведев нацелен только на титул. Даниил попал в одну четверть с Рафаэлем Надалем, которому проиграл в драматичном финале в прошлом году.

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение, что Медведев уверен в своих силах перед турниром. «Медведев хорошо играет на Australian Open — два года подряд доходит до финала. Самое главное, что у него есть уверенность. Да, недавно Даниил проиграл Джоковичу в двух сетах. Но по игре видно, что он в хорошей форме. Как мне кажется, может претендовать на определённые высоты. В первом круге спокойно должен проходить Гирона. Хуркач в четвёртом круге? Поляк ещё должен дойти до этого раунда. В четвертьфинале возможна встреча Медведев — Надаль. В первой половине прошлого сезона — ещё до Уимблдона — это был очень сильный Рафа. Настоящая первая ракетка мира. А потом вообще ничего не показал», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев Фото: Mark Brake/Getty Images

А вот двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников считает, что Медведев может столкнуться с трудностями.

«Довольно интересная получилась жеребьёвка на Australian Open. Непростой она вышла для наших ребят. Да, у Медведева нет на пути Джоковича и Кирьоса, но могут возникнуть и другие проблемы. Третий круг будет точно непростым для него, где он может сыграть с Кордой. Американец находится сейчас в неплохой форме», — сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

Олимпийская чемпионка Елена Веснина и 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева отметили везение Медведева. По их мнению, хорошо, что Даниил и 21-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович оказались в разных половинах. «Для Медведева сложился благоприятный жребий. Ему повезло, что до финала он не встретится с Джоковичем и Кирьосом. Эта участь упала на Сафиуллина. Он уже в первом круге будет играть с Ником. Для Даниила важно, чтобы он набрал свою лучшую форму к четвертьфиналу и полуфиналу. Необходимо экономить силы, не проводить длительные матчи на жаре — всё в совокупности может дать о себе знать в последних матчах турнира», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

«Наверное, хорошо, что Медведев не попал в одну половину к Джоковичу. Но у него всё же непростой жребий — проходных матчей не будет. Уже в третьем круге ожидается тяжёлый матч с Кордой. Американец провёл отличный турнир в Аделаиде, был близок к победе над Новаком. Также на пути к финалу у Дани ещё несколько опасных соперников — Шаповалов и Циципас. Не стоит забывать и про Надаля. Рафаэль всегда идёт одним из фаворитов турнира «Большого шлема», — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

Андрей Рублёв

Что касается Рублёва, то его в первом же круге ожидает чемпион US Open — 2020 Доминик Тим. Правда, это не тот Тим, что был раньше. Травмы изрядно подпортили австрийцу карьеру. Однако, по мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, у Андрея сложная сетка. Если россиянин дойдёт до четвёртого круга, то может сразиться с Хольгером Руне или Ником Кирьосом, а в четвертьфинале его может ожидать сам Новак Джокович.

«У Рублёва сложная сетка. Трудовая, конечно, но, учитывая, что он в этом сезоне не выиграл ни одного матча, ему будет тяжело вработаться», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Иное мнение у заслуженного тренера России Виктора Янчука. Он считает, что Рублёву, наоборот, повезло со жребием. «Можно сказать, что Рублёву повезло со жребием: Тим играл гораздо меньше, после длительной травмы не набрал кондиции. Доминик сейчас находится не в той ситуации, чтобы считаться фаворитом в матче с Рублёвым», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Андрей Рублёв Фото: Sarah Reed/Getty Images

Джокович и Надаль

Джоковичу же досталась сравнительно удачная сетка. Медведев и Надаль, финалисты прошлогоднего турнира, очутились в верхней половине, а Новак — в нижней. По словам семикратной чемпионки ТБШ Жюстин Энен, именно серб, который девять раз выигрывал Australian Open, — главный фаворит нынешнего турнира.

«Джокович голоден. Я считаю, что здесь он, как и на многих других «Больших шлемах», будет безоговорочным фаворитом. В последние годы он демонстрирует голод до побед, которым мало кто когда-либо обладал. Но в этот раз у него ещё есть желание взять реванш, потому что последние полтора года по разным причинам получились для него очень сложными. В 2023-м он в идеальной физической форме, и у него есть желание что-то доказать. Так что да, он фаворит. Произойти может многое, но я считаю, что на этом турнире будет Джокович — и будут все остальные. Джокович – безоговорочный фаворит», — цитирует Энен Eurosport.

А что же Надаль, которому предстоит защищать титул? Рафаэлю в первом круге достался непростой соперник — 21-летний британец Джек Дрэйпер, который в прошлом году выступал на молодёжном Итоговом.

«Будет здорово выйти с ним на корт. Он великий чемпион. Что бы ни случилось, это будет особенный момент для меня. Здорово получить такой опыт. Хочется хорошо сыграть и выложиться на максимум», — так оценил итоги жеребьёвки Дрэйпер, слова которого приводит пресс-служба ATP.

Журналист Жозе Моргадо и вовсе назвал сетку Надаля ужасной и выделил «забавную» четверть. «Действующий чемпион Надаль получил ужасную сетку. Первый раунд — Джек Дрэйпер. Кирьос — Джокович — возможный четвертьфинал. У Ника может быть Руне в третьем круге и Рублёв — в четвёртом. Забавная четверть», — написал он в своём «твиттере».

Пресс-служба ATP выделила пять наиболее интересных пар первого круга. Это Маттео Берреттини (Италия, 13) — Энди Маррей (Великобритания), Андрей Рублёв (Россия, 5) — Доминик Тим (Австрия, WC), Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Джек Дрэйпер (Великобритания), Танаси Коккинакис (Австралия) — Фабио Фоньини (Италия) и Борна Чорич (Хорватия, 21) — Иржи Легечка (Чехия).

«Дикая жеребьёвка»

А что в женском одиночном разряде? Журналист Бен Ротенберг подметил любопытный факт. «Сейчас в строю остались лишь две теннисистки, выигрывавшие Australian Open. И в первом круге они сыграют друг с другом. Кенин — Азаренко. Дикая жеребьёвка», — написал он в своём «твиттере». Действительно, Наоми Осака и Анжелика Кербер оказались вне игры по причине беременности, а Эшли Барти, Каролина Возняцки, Серена Уильямс и так далее уже ушли из спорта.