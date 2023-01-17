Британец играет с металлическим бедром и рвёт топов. Маррей сотворил сенсацию на старте АО

6:3, 6:3, 4:6, 6:7(7), 10:6 и Маттео Берреттини покидает Australian Open — 2023 уже после первого круга. Сенсация ли это? Да! Читалась ли победа британца? Парадоксально, но тоже — да! На любом «Шлеме» он может показать матч экстрауровня, но затем также эффектно слить очевидному андердогу. Его минус — в физике: на длинной дистанции класса и опыта хватает не всегда, беспокоит и старая проблема — бедро.

Операция и возможная пенсия

Маррей — уникум своего спорта, который всё пытается доказать себе и окружающим, что ещё может брать большие матчи и титулы, подобраться к первой сотне и даже топ-50: британский сэр пятый год играет с железной пластиной в бедре и никак не угомонится. Последний раз кубок над головой Энди держал в 2019-м — переиграл Стэна Вавринку в Антверпене. Чехлил он и Стефаноса Циципаса с Ником Кирьосом в Штуттгарте, и Райлли Опелку с Давидом Гоффеном в Сиднее. Ещё больше лет прошло с его последнего гранд-слэма. Победитель трёх ТБШ будто олицетворяет ежедневную борьбу за возможность находиться в элите.

Энди Маррей на АО-2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Это не тот уровень, на котором я был пять или шесть лет назад, но… я люблю этот вид спорта. Последние семь месяцев я здоров. Я не просыпаюсь с такими болями, как в последние несколько лет. Пока тело выдерживает нагрузки, я правильно тренируюсь и выступаю на приемлемом для себя уровне, я буду продолжать. Но у меня нет временных рамок [для завершения карьеры]», — каждый раз мотивирует себя Энди.



Хотя его уже и провожали на пенсию. В 2019-м после душераздирающей пресс-конференции, где Энди объявил о возможном завершении карьеры, топы записали специальное обращение к британцу — АО того года, как казалось всем, станет для него последним.

Энди Маррей с титулом в 2019-м в Антверпене Фото: Zuma/TASS

Но из года в год Маррей отчаянно пытается продвинуться в рейтинге и подходит к каждому турниру с надеждой на титул, несмотря на призывы хейтеров завязать с теннисом. Он не перемещается по корту настолько стремительно, как на пике карьеры в 2016-м, но меняет игру, подстраиваясь под реалии и свои физические возможности — ведёт розыгрыш и пробивает навылет. Одно остаётся вечным: он всё так же самоотверженно обороняется на задней, чем и приводит в восторг местную публику.



Это же он делал и в матче с Маттео, который едва не закамбэчил, имея матчбол в пятой партии. Но цепкий приём первых, витиеватые розыгрыши и прострелы под заднюю задавили итальянца. Берреттини и сам много ошибался: 59 невынужденных против 34 у британца. Что его и погубило, несмотря на большее количество чисто выигранных мячей — 72 против 40.

Каждая такая волевая победа Энди на старте турнира — украшение «Шлема». И аргумент для британца играть дальше.

«Невероятные пять часов»

Не остались в стороне теннисисты, бывшие звёзды и коллеги-журналисты.



«Невероятный матч», — восклицает журналист The Times Стюарт Фрейсер.



«Только проснулась и первым делом проверяю [итог]», — явно в восторге от матча и четырёхкратная победительница ТБШ Ким Клейстерс.



«Кто смотрит Маррей против Берреттини?? Боже, это тай-брейк. Я люблю смотреть теннис, но так нервничаю», — вела текстовую трансляцию по ходу встречи в сети и Бьянка Андрееску.



«Какие невероятные пять часов, за которые Энди Маррей и Маттео Берреттини боролись за выход во второй круг», — радуется спортивный журналист Ник Маккарвел.



«Что за матч!» — восторгается канадец Денис Шаповалов.