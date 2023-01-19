Рууд покинул AO вслед за Надалем! Теперь у Алькараса 2 конкурента за лидерство в рейтинге

В четверг, 19 января, на Australian Open — 2023 приключилась ещё одна сенсация в мужском одиночном разряде. Норвежец Каспер Рууд, второй номер посева, неожиданно проиграл 39-й ракетке мира Дженсону Бруксби в матче второго круга. Рууд, который уже дважды доходил до финала мэйджоров, взял у соперника лишь один сет. В первой партии шла равная борьба, как вдруг норвежец отдал две свои подачи и в итоге проиграл 3:6. Во втором сете Каспер не смог взять свою подачу при счёте 6:5 в пользу соперника — так Бруксби выиграл вторую партию. В третьем сете Рууд спасся с трёх матчболов и довёл дело до тай-брейка, который ему удалось выиграть. Однако в четвёртой партии, которая оказалась последней, у Каспера просто закончился бензин — и Бруксби победил со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (4:7), 6:2.

Таким образом, в мужском одиночном разряде борьбу прекратили первые два номера посева. В среду поражение потерпел действующий чемпион Australian Open Рафаэль Надаль, которому травма бедра помешала бороться в полную силу в матче с американцем Маккензи Макдональдом. Это означает, что и Надаль, и Рууд потеряли шансы сместить 19-летнего Карлоса Алькараса с первого места в рейтинге ATP — норвежцу для этого необходимо было как минимум дойти до финала.

На место Алькараса остались лишь два претендента, которые могут отнять у него лидерство по итогам Australian Open. Это 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович и грек Стефанос Циципас, пятая и четвёртая ракетки мира соответственно. При этом, чтобы возглавить рейтинг, Джоковичу или Циципасу необходимо выиграть Australian Open. Если титул возьмёт другой теннисист, первой ракеткой мира останется Алькарас.

Джокович вышел во второй круг турнира. Свой матч на этой стадии он сыграет вечером в четверг. Соперником серба станет французский квалифаер Энзо Куако. А вот Циципас уже в третьем круге и выйдет на корт в пятницу, 20 января. Грека ожидает встреча с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.

Напомним, Алькарас стал первой ракеткой мира после победы на US Open 2022 года. В том финале он обыграл как раз сегодняшнего неудачника Рууда. С тех пор испанец возглавляет рейтинг. Открытый чемпионат Австралии он пропускает вследствие травмы ноги, полученной в ходе предсезонной подготовки.