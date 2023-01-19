Русская сенсация АО! Впереди у теннисистки из Москвы бывшая первая ракетка мира

Под редкие крики трибун: «Вперед, Варвара Грачёва!» или «Ты супер!» — малоизвестная россиянка продолжает катком идти по соперницам на Australian Open — 2023. После сенсационной и первой в карьере победы над игроком десятки в первом круге — Дарьей Касаткиной — Варвара обыграла итальянку Лукрецию Стефанини — 6:3, 6:1.

Ей уже 22 года, она крепкий середняк первой сотни, но на этом АО Варвара самая малоизвестная россиянка — в запрещённой сети едва наберется три тысячи подписчиков. Но есть шансы, что и это скоро изменится. 97-я ракетка мира эффектно расправилась со своими соперницами, несмотря на внешние трудности: матч с Касаткиной растянулся на два дня, а значит, Варя играла поединки подряд, без отдыха. И даже ветреная погода Мельбурна не помешала девушке — Грачёва целенаправленно настраивалась больше на условия, а не на соперницу, а также старалась держать концентрацию и не выгореть.

«Я болею за Грачёву, это новое имя в мировом теннисе, она заслуживает всяческого одобрения и похвалы. Грачевой надо набраться большей уверенности, и тогда она войдет в элиту женского тенниса. Тем более женский теннис в последние годы не имеет лидеров, которые были до того. Самое время прорываться вперёд, на самый верх», — высказался заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Грачева родилась в подмосковном Жуковском. В профессиональном туре дебютировала в 2016-м, на уровне WTA — в 2019-м, в Лозанне. Тогда же она выиграла первые 60-тысячники — всего семь титулов ITF — и подкралась к топам. В 2020-м впервые закрыла первую сотню, выше ей удалось подняться годом позже — стала 77-й.

22-летняя теннисистка в жизни восхищается двумя людьми — Рафаэлем Надалем и мамой. Именно она — Наталья Казакова — привела дочь на корты и была её тренером до 14 лет. Варвара занималась в центре спорта «Метеор» в Жуковском, затем переехала в Германию, где какое-то время тренировалась у экс 79-й ракетки мира Нины Братчиковой. В последнее время она занимается во Франции, в Академии Жана-Рене Лисна. Поскольку это теннисный центр, то её курируют сразу несколько тренеров, поэтому в туре она выступает с разными специалистами. «У меня хороший удар справа и короткий кросс, слева — длинная линия, особо больше выдающихся ударов нет. Люблю играть на задней линии», — рассказывала о себе Варвара.

Варвара Грачёва Фото: Robert Prange/Getty Images

Путь за «Шлемом» в основной сетке она начала на дебютном US Open в 2020-м и сразу добежала до третьего круга, который будто стал камнем преткновения — дальше этого рубежа она пока не пробиралась. Нарушить тенденцию ей, возможно, удастся на АО — 21 января Варвара сыграет с чешкой, экс первой ракеткой мира Каролиной Плишковой уже в третьем круге.

До недавнего времени о Грачёвой знали только специалисты — популярности в медиа и у фанатов не было. Но после неожиданного вылета практически всех россиянок, у девушки есть шанс обратить на себя внимание и стать чуть ли не главной звездой отечественного тенниса на ближайшие полторы недели. Возможно, темная лошадка Аustralian Оpen — 2023 из Москвы ещё удивит!