Соболенко одолела бывшую напарницу! Белоруска шагнула в 4-й круг Australian Open

В субботу, 21 января, на Открытом чемпионате Австралии у женщин завершаются матчи третьего круга. Одной из центральных встреч стал матч с участием пятой ракетки мира белоруски Арины Соболенко и представительницы Бельгии Элисе Мертенс, посеянной на турнире под 26-м номером. Ранее соперницы встречались на корте восемь раз, и в шести случаях победу праздновала Соболенко. Белоруска выиграла последние пять матчей у Мертенс и считалась фаворитом сегодняшней встречи.
Особый подтекст матчу придавало то, что Соболенко и Мертенс долго и успешно выступали в парном разряде. В частности, они вместе выиграли US Open 2019 года, обыграв в финале Викторию Азаренко и Эшли Барти, и Australian Open — 2021, победив в решающем матче Барбору Крейчикову и Катержину Синякову. Благодаря таким результатам и Арина, и Элисе были первыми ракетками мира в парном разряде. Впрочем, если бельгийка и сейчас котируется в парах, занимая пятое место в рейтинге, то белоруска — лишь 189-я.
Соболенко уверенно прошла первые два круга Australian Open. В первом матче она обыграла чешку Терезу Мартинцову (6:1, 6:4), а во втором — американку Шелби Роджерс (6:3, 6:1). Что касается Мертенс, то на старте она одержала волевую победу над двукратной чемпионкой ТБШ Гарбинье Мугурусой (3:6, 7:6, 6:1), а затем расправилась с американкой Лорен Дэвис (6:4, 6:3).
Элисе Мертенс и Арина Соболенко с чемпионским кубком
Фото: Matt King / Getty Images
Ещё одна уверенная победа
В отчётном матче Соболенко сразу же захватила инициативу. В четвёртом гейме она взяла подачу Мертенс и повела 3:1, а закончила сет ещё одним брейком — 6:2. Свою подачу в первой партии белоруска не отдавала. Во втором сете интересным оказался четвёртый гейм, после того как соперницы обменялись брейками. При счёте 2:1 в пользу Соболенко Мертенс смогла взять свою подачу, хотя Арина упиралась — счёт «ровно» фиксировали семь раз! Определяющим же стал восьмой гейм: Соболенко взяла чужую подачу, после чего успешно подала на матч. Окончательный счёт — 6:2, 6:3 в пользу пятой сеяной.
Отдельно стоит отметить количество двойных ошибок в исполнении Соболенко. Ранее у Арины были с этим огромные проблемы, но в последнее время, похоже, спортсменке и её тренерам удалось всё «починить». В первом матче на турнире она лишь трижды ошиблась на подаче, во втором — и вовсе ни разу! Сегодня Соболенко допустила четыре двойные ошибки — весьма неплохой показатель. «Думаю, что всё дело — здесь [указывает на голову]. Я много думала о своей подаче. Пыталась всё контролировать, но это не так. У меня мышечная память, и мне просто нужно доверять себе, и да, именно это я и сделала. Я сделала, думаю, почти всё, чтобы попытаться исправить подачу. Например, мы пробовали ментальные штучки, технику — пытались дышать по-другому. Я смотрела много видео с моей подачей: например, когда у меня не было с ней проблем или когда были — пыталась понять, в чëм разница. А в конце года мы нашли специалиста, и это помогло. Выяснилось, что подача у меня всегда была так себе. Было много ключевых моментов, когда я допускала двойные или била слишком сильно. А сейчас чувствую себя немного лучше, потому что хотя бы знаю, как она должна выглядеть», — говорила Соболенко.
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В четвёртом круге Australian Open Соболенко сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич, 12-м номером посева, которую кстати сейчас тренирует бывший наставник белоруски — Дмитрий Турсунов. Бенчич в своём матче третьего раунда оказалась сильнее итальянки Камилы Джорджи (6:2, 7:5), которая, напомним, в первом круге разгромила финалистку «Ролан Гаррос» — 2021 россиянку Анастасию Павлюченкову (6:0, 6:1). Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».
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