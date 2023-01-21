«Так хочу выиграть, что перестаю себя сдерживать». Откровения Андрея Рублёва на АО

Первая ракетка России Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В третьем круге Рублёв, посеянный на турнире под пятым номером, обыграл британца Даниэля Эванса (25). Россиянин не испытал особых проблем — счёт 6:4, 6:2, 6:3 в его пользу. На пресс-конференции Андрей ответил на вопросы журналистов.

«Я доволен своей игрой сегодня, особенно потому, что прошлый раз в игре с ним я не взял ни одного сета. Я взял реванш. Я действительно доволен. Первый сет не был потрясающим, но я играл не так уж плохо. Я хорошо подавал, но не делал ничего особенного. Как только я выиграл первую партию, я почувствовал облегчение, набрался уверенности в своих силах. Стал чувствовать, что можно действовать быстрее и прибавить. Я начал чувствовать игру, а он не мог её контролировать. Он не смог ничего сделать. Он стал нервничать, а я это почувствовал. Я играл всё лучше и лучше и закончил на хорошем уровне», — сказал Рублёв.

— Вы проиграли всего один сет за три матча. Как вообще ощущения?

— От матча к матчу я играю всё лучше и лучше. Чувствую себя лучше, и это хорошо, — как с точки зрения игры, так и в физическом смысле. Начало сезона сложилось плохо. Я проиграл два матча в Аделаиде. Когда я прибыл сюда, мне немного не хватало уверенности. Я не знал, как всё сложится. От матча к матчу стал чувствовать, что хорошо играю. Это здорово. Как отдыхаю? Ничего такого. Тренируюсь тут. Конечно, стараюсь ложиться попозже, чтобы подольше поспать в выходной день. Затем прихожу на тренировку, прохожу процедуры, возвращаюсь, ужинаю. Всё просто. Ничего особенного.

— Удивились ли вы, когда на переходе Эванс вам предложил банан?

— Просто забавный момент (улыбается). Если бы он не дал мне банан, если бы он не поделился со мной, он всё равно был бы у меня, так как его принёс бы болбой. Но это был забавный момент. Как он сказал, да и вы тоже, между нами отличные отношения. Мы проводили классные матчи. Мы уже довольно много играли — некоторые матчи взял он, другие — я. Но последний выиграл я (улыбается). В следующий раз он попробует взять реванш.

Андрей Рублёв Фото: Cameron Spencer/Getty Images

— Многие топовые игроки уже провалились здесь на старте. Думаете ли о том, что можете далеко пройти по сетке?

— Честно говоря, вообще нет. Не знаю, просто не думаю. Иду от матча к матчу. А то в прошлом бывало, когда я чувствовал, что могу выйти в полуфинал или даже в финал, а ничего этого в итоге не было. В этот раз даже думать о таком не хочу. Будет новый матч, и я выложусь на все сто. Если не получится — поеду домой, буду тренироваться и готовиться к новым турнирам. Сезон только начался.

— Что думаете о матче с Руне в 1/8 финала?

— Он молодой парень, очень талантливый. Ему нечего терять, он всё время находится в положении андердога. Но посмотрим. Ему будет непросто, а мне тоже нечего терять, так как он выиграл наш первый матч. Он будет чувствовать давление, ему снова захочется победить. Мне надо выйти и сделать всё возможное, а там посмотрим. В конце концов, ничего не меняется, если один-два раза проиграл одному игроку.

— У вас в активе шесть четвертьфиналов на «Шлемах». Почему не получалось пройти дальше? Знаете, что нужно сделать?

— Очевидно, дело в ментальности. С точки зрения игры, считаю, я в состоянии хорошо играть с топ-игроками. Но в большинстве случаев меня останавливает ментальная составляющая. Иногда я так хочу этого [выиграть], что перестаю себя контролировать. На этом уровне всё уже зависит от ментальности. Топ-игроки в настоящий момент сильнее в этом смысле.

— Делились ли с вами соперники едой до этого? И делились ли вы с ними?

— Ничего не приходит на ум. В большинстве случаев у тебя с собой на корте есть всё нужное. Может, бутылку воды, если она рядом и соперник тоже. Такое бывало. Я давал кому-то воды, и мне давали. Такое случалось часто. Но обычно всё есть на корте. Так что это первый раз [с едой].

Андрей Рублёв Фото: Cameron Spencer/Getty Images

— Вы часто попадаете в нарезки ATP. Чувствуете себя пранкером, шутником в раздевалке?

— В раздевалке — нет, конечно. Но да, порой мне становится скучно с ATP, с играми, которые проходят. Возможно, я не всегда веду себя хорошо, а они используют это забавным образом. И в итоге все смеются. Это самое главное. Если всем это нравится, если всем весело — к этому мы и стремимся. В конце концов, всем игрокам задают похожие вопросы, они отвечают похожим образом, и порой от этого становится скучно. Каждую неделю — одни и те же вопросы, и все отвечают одинаково. Так что иногда отвечаешь иначе».

В четвёртом круге Australian Open Рублёв встретится с 19-летним датчанином Хольгером Руне (9). Матч состоится в понедельник, 23 января. Следить за событиями можно на «Чемпионате».