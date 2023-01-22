«Подача — моё оружие, а слабая сторона — физика». Слова Рыбакиной после победы над Свёнтек

Четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии у женщин стартовал с большой неожиданности, если не сказать сенсации. Чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, представляющая Казахстан и занимающая сейчас 25-е место в рейтинге WTA,, в двух сетах обыграла первую ракетку мира польку Игу Свёнтек — 6:4, 6:4. 21-летняя Свёнтек считалась не только фаворитом матча, но и всего турнира. Однако планы Иги завоевать титул на Australian Open теперь придётся отложить как минимум на год.

«Конечно, она очень сильна как физически, так и ментально. Если я буду играть агрессивно, солидно выглядеть с самого начала, у меня будут все шансы. Собираюсь выложиться на все сто. Честно говоря, не имеет значения, какой это круг. Ига — отличный игрок. Но, что бы ни было, цель — побеждать топ-игроков. Первый это круг или второй, цель — прогрессировать на протяжении сезона. Да, будет тяжёлый матч. Надеюсь, он сложится в мою пользу», — говорила Рыбакина на пресс-конференции в преддверии матча со Свёнтек.

Также Елена говорила, что у неё как у чемпионки Уимблдона теперь иной настрой.

«Конечно, теперь ментальность иная. Всякий раз, как я выхожу на корт, я хочу победить. Уимблдон был особенным. Период перед Уимблдоном был не очень хороший. Мне не удавалось хорошо играть, и ментально я немного устала и даже взяла паузу перед Уимблдоном. В этот раз у меня была хорошая предсезонка, хорошие пять недель. Конечно, я хочу выиграть турнир. Сосредоточиваюсь на каждом матче в отдельности.

Мы хорошо подготовились, я чувствую, что стала сильнее. Надеюсь, удастся продолжить в том же духе. В середине прошлого сезона было тяжеловато. Я пыталась играть много турниров, ворваться в первую восьмёрку. И после Уимблдона у меня не было хорошей подготовки к хардовому сезону. В этот раз я чувствую себя гораздо лучше».

План сработал

После победы над Свёнтек Рыбакина дала большую пресс-конференцию, рассказав обо всём, что сопутствовало успеху.

«Очень довольна своим выступлением. Была очень тяжёлая битва. Я готовилась и рада, что всё сложилось в мою пользу», — сказала Елена.

— Какой была стратегия?

— Когда играешь с первым номером, тебе нечего терять. Я знала, что надо быть агрессивной с первого же розыгрыша. Она отлично двигается по корту, очень хорошо защищается. Я старалась атаковать её с первого мяча. И это сработало.

— Ты впервые играла тут на главной арене. Важный ли это фактор?

— Это подходит мне, вообще-то я играла на «Роде Лэйвере» в 2020 году с Эшли Барти. Я очень хорошо играла. Я хорошо начала тот сезон. Я победила в Хобарте, и тогда уже в третьем раунде с ней… Публика была потрясающей. Так что я знала, чего ожидать от такой арены. Я старалась делать всё возможное, была сосредоточена на подаче. В некоторых играх я подавала не лучшим образом. Но в целом, считаю, я хорошо справилась с задачей.

— Считаешь ли, что у тебя лучшая подача в мире? И будут ли тебя ставить на другие корты?

— Понятия не имею. Мне без разницы, на каком корте играть. Стараюсь прибавлять от матча к матчу. Что касается подачи — конечно, у меня одна из быстрейших. Я была лидером по эйсам. Да, это моя сила, моё оружие. Есть и другие девушки, которые очень хорошо подают. Сейчас я довольна своей подачей. Особенно на этой неделе.

Елена Рыбакина Фото: Lintao Zhang/Getty Images

— Думала ли год назад, что можешь победить Игу?

— Мы в прошлом году играли. Мы много раз играли друг с другом. Самая слабая моя сторона — физика. Она, как я уже сказала, очень хорошо двигается по корту. Она со своим опытом знает, когда надо прибавить. В целом я понимала, что матч будет непростой. Когда мы с тренером смотрим на других игроков, мы понимаем, чего ожидать, и стараемся отталкиваться от этого.

— В следующем матче играешь с Остапенко. Будешь ли что-то менять?

— Секрет (смеётся). Может, после матча скажу. Но она очень сильно бьёт по мячу, играет агрессивно, как и я. Конечно, мне надо будет сосредоточиться на подаче. Сегодня у меня были с этим небольшие проблемы. Нелегко, когда оружие не работает. Но битва в любом случае будет сложная, как и предыдущие матчи. Посмотрим, что будет.

— Изменилась ли ты за год?

— Конечно, я стала опытнее, особенно после Уимблдона. Я набралась опыта, хорошо подготовилась с командой. Я проиграла в Аделаиде. Это немного огорчило, так как я думала, что хорошо играю. Но это не значит, что будешь выигрывать везде, даже если хорошо подготовился. Я знала: если я продолжу в том же духе и мы проанализируем прошедшие две недели, настанет момент, когда я стану хорошо чувствовать себя на корте и начну побеждать.

— Как опыт Уимблдона поможет тебе здесь?

— Во многом. Ожидаю больше внимания — и от вас, ребята. С каждым кругом всё больше и больше людей, больше внимания. Очень важно оставаться крепкой ментально. Главное — прибавлять и верить в себя.

Елена Рыбакина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Чувствуешь ли, что в своей лучшей форме ты лучше всех в мире?

— Я бы сказала так, если бы стала первой ракеткой мира. Но сейчас мне ещё есть в чём прибавлять. Есть много классных игроков. Все соперники непростые. Конечно, мне ещё есть куда прибавлять. Если я продолжу выступать так, как на этой неделе, и делать это стабильно, я скажу, что смогу стать первой, что смогу победить кого угодно. Но сейчас мне надо найти стабильность.

— Беспокоит ли, что твоё место в рейтинге, возможно, не отражает истинной силы?

— Нет. После Уимблдона же прошло шесть месяцев. Сезон только начался, он долгий. Впереди много турниров. Моя цель — разумеется, прибавлять, а также оставаться здоровой. Нелегко выступать каждую неделю, чувствовать себя свежей и не получать повреждений. Это самое главное.

— Мотивирует ли тебя сейчас то, что за победу на Уимблдоне ты не получила очков?

— Конечно, это мотивация. Но, как я уже сказала, я на каждый турнир приезжаю за победой, и не имеет значения, дают ли очки. Мне нравится соревноваться. Не имеет значения, где я играю. Так что сейчас я бы сказала, что не обращаю внимания на такие вещи.

— Ты играла с Игой много лет назад на юниорском турнире в Милане. Запомнилось ли что-то?

— Да, то был сложный матч. Мы сыграли три сета. Был очень длинный матч. Помню несколько хороших розыгрышей. Это было на грунте, другое покрытие. Но с Игой играть всегда сложно, вне зависимости от того, выиграла я или проиграла. Наш стиль таков, что нам в некоторой степени нравятся такие битвы. Конечно, всякий хочет её победить, с тех пор как она стала номером один. Думаю, и ей непросто, поскольку каждый нацеливается на неё и хочет победить.

— Хочется ли тебе попадать на Игу в турнирной сетке?

— Я сосредотачиваюсь на каждом матче в отдельности. В этот раз особо не смотрела на сетку. Это не моё. Могу посмотреть, но в этот раз не проверяла. В этот раз мне просто сказали, что предстоит встреча с Игой. Я сказала: хорошо, будем готовиться. Я старалась сделать всё возможное. Я хочу побеждать, с кем бы ни играла.

Australian Open — 2023. Женщины. Турнирная сетка