«Я был бы 700-м, если бы так играл». Откровения Медведева после поражения от Корды на AO

Даниил Медведев, дважды подряд доходивший до финала Открытого чемпионата Австралии, в этот раз не поборется за титул. В третьем круге россиянин сенсационно проиграл 22-летнему американскому теннисисту Себастьяну Корде. Медведев не взял у соперника ни одного сета, проиграв со счётом 6:7, 3:6, 6:7. По окончании встречи Даниил дал пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов.

«В таких матчах всегда тяжело. Могу сказать, что он играл на хорошем уровне. Может, чуть лучше, чем его хороший уровень. Я играл не так уж плохо, но всё-таки чуть хуже, не на том уровне, который был необходим для победы. Это тяжело. Тут дело в уверенности. Сегодня я не был в этой зоне. Все эти очки… Я выиграл не так уж много в этих красивых розыгрышах. Он выигрывал их чаще, чаще попадал в линию. Это был топ-матч, где он оказался чуть лучше меня. Я выиграл много таких матчей. Сейчас у меня небольшие проблемы с тем, чтобы выигрывать такие матчи с соперниками, которые в состоянии играть на высоком уровне. Мне необходимо вернуть это», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

— Что было самым сложным?

— То, что он очень сильно бьёт по мячу. Вероятно, он один из сильнейших «ударников». И очень рано это делает. Есть и другие парни, которые так играют. Но они мажут чаще, чем он. Он мазал не так уж много. Когда он ошибался, я пользовался возможностями. Мне не кажется, что упущенных возможностей было много. Вот почему я не говорю, что в каком-то конкретном моменте я должен был лучше сыграть, лучше подать. Мне надо было лучше играть в среднем на протяжении всего матча. А этого мне сделать не удалось.

Его теннис отличается от игры других. Он очень агрессивен. Очень рано идёт к мячу. Может, немного как Новак [Джокович]. Но не каждый способен так играть. Если бы я так играл, я был бы 700-м в рейтинге.

Даниил Медведев Фото: Daniel Pockett/Getty Images

— Что не так с матчами с сильными соперниками?

— Если честно, в основном результат. Если взять прошлый год, матчи с Ником, Феликсом, Стефаносом [Кирьосом, Оже-Альяссимом и Циципасом], такие тяжёлые матчи… Знаете, такое не объяснишь. Если обсуждать каждое очко — то очко я выиграл, другое выиграл — выиграл матч. Я чувствовал тогда, что у меня большие шансы на победу. Мои удары были в порядке. Я всё делал правильно. То же было и с Рафой в финале, но ему удалось меня победить. На то он и Рафа.

Сегодня было чуть иначе. Он всё время переигрывал меня. В каждом сете я старался, боролся, пытался вернуться. Тут всё дело в том, что ты сам чувствуешь. И вот почему теннис такой сложный. В топ-30 каждый может победить каждого. Конечно, топ-10 более стабильна. И вот почему я сейчас немного упаду в рейтинге (смеётся). Но каждый может обыграть каждого. Даже Новак порой проигрывает. Реже, чем другие. А другие, кто не Новак, Рафа и Роджер, проигрывают чаще.

— Как думаешь, упал ли твой уровень?

— Нет. Мои удары не так сильно изменились. Раньше я был контратакующим игроком. Не то чтобы я лупил по мячу. Но некоторые обводящие удары сегодня надо было исполнять лучше. Обводящий удар — это сложный удар. Их не выйдет натренировать так, чтобы они всегда удавались. Когда ты в зоне, соперник идёт к сетке, и я стараюсь его обвести. Он делал так несколько раз, и мяч едва не вылетал за линию — в нескольких сантиметрах. Сетбол в первом сете — мяч коснулся линии. Так что да, он был в зоне, а я — вне её.

— Не было ли чувства в третьем сете, что всё потеряно?

— Нет, я подстёгивал себя изо всех сил, пытался отыграться. Как минимум это мне удалось. Если уж искать позитив, то это позитив. Даже при 1:6 на тай-брейке я говорил себе: знаешь, попробуй, может, тебе удастся величайший камбэк в мире. Ну, 4:6, розыгрыш, он попал в линию — и выиграл. Мог ли я ударить лучше? Возможно. Он был в зоне. Вот почему ему удалось исполнить свой удар. Я определённо верил, что могу выиграть. Не верить в себя — это тупо. Так что когда я вернул брейк, я говорил себе: давай, пробуй его обыграть. Я дважды возвращался в сет. Я хотел заставить его играть. Но ему удалось проявить силу. Поэтому он и победил. Поздравляю его.

— Ты звал врача в первом сете. Почему вообще много травм в туре?

— Повреждения могут случиться когда угодно. Карлос [Алькарас] травмировался в конце прошлого сезона. Ник [Кирьос] — думаю, его колено беспокоит его на протяжении долгого времени. Что касается меня, то в первом сете почему-то заболела кисть или предплечье. Не знаю. На подаче это меня немного беспокоило. Да, это нелегко. Не знаю, откуда это взялось. Мы работали над этим перед матчем, но полностью ощущения не ушли. Больше особо нечего сказать. Определённо ничего серьёзного. Иначе я не смог бы играть. Но да, жаль, что на подаче я ощущал, что моей руке чего-то не хватает.