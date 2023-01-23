Неслыханный позор. Суперзвезду тенниса в разгар матча выгнали с Australian Open — 1990

Американец Джон Макинрой – один из величайших теннисистов XX века. Макинрой — первая ракетка мира на протяжении 170 недель в одиночном разряде и 269 в парном, обладатель 77 титулов в одиночном (из них семь кубков ТБШ) и 78 парном разрядах (девять ТБШ), семикратный победитель Итоговых турниров «Мастерс» и WCT, пятикратный обладатель Кубка Дэвиса, член Международного зала теннисной славы с 1999 года.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Макинрой мог добиться большего, но часто на корте ему мешал буйный нрав. Джон очень любил спорить с судьями. Именно во время пререкания с рефери родилась его легендарная фраза «Не может быть, что вы это всерьёз», которой он впоследствии озаглавил свою автобиографию. Один из случаев эмоционального срыва Макинроя произошёл на Australian Open – 1990, когда его дисквалифицировали с турнира.

Макинроя отстранили за три нарушения в одном матче

30-летний Макинрой приехал на Australian Open – 1990 в статусе четвёртой ракетки мира. Пик карьеры Джона пришёлся на первую половину 1980-х, но в Мельбурне он всё равно считался одним из фаворитов наряду с Иваном Лендлом, Борисом Беккером и Стефаном Эдбергом. Американец громил соперников в первых раундах, не отдав ни сета в матчах с Тьерри Туласне (6:2, 6:1, 6:1), Александром Антоничем (6:1, 6:2, 6:1) и Дэном Голди (6:3, 6:2, 6:2).

Ожидалось, что Макинрой так же легко разберётся со шведом Микаэлем Пернфорсом в четвёртом раунде. Джон без проблем забрал первый сет – 6:1, но во втором американец впервые на AO столкнулся с проблемами и отдал партию 4:6. Возможно, это выбило его из колеи. Макинрой с трудом взял третий сет (7:5) и уступал по ходу четвёртого, когда с ним случился нервный срыв.

Джон Макинрой спорит с судьёй на Australian Open — 1990 Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

В третьей партии Макинрой получил предупреждение за угрозы судье на линии. Типичная ситуация для американца, матчи которого редко проходили без нападок на рефери. Единичный проступок не фатален в теннисе. Повторный – тоже, но дальше нужно держать себя в руках, чего Джон не сделал.

Второе нарушение Джон совершил при счёте 2:3 в четвёртой партии. Американец швырнул ракетку на корт, из-за чего на ней образовалась трещина. Рефери Джерри Армстронг оштрафовал его на одно очко. Макинрою это очень не понравилось, и он потребовал появления супервайзера Кена Фаррара на корте.

Джон пытался доказать Фаррару свою правоту, но безуспешно. Решение Армстронга осталось в силе. «Давайте играть дальше», — сказал наблюдатель главному судье и отправился на своё место. Макинроя такое решение разочаровало. Американец выругался в спину Фаррара, сказав непристойность о его матери.

Конечно, супервайзер не мог оставить слова Джона без внимания. Фаррар снова подошёл к Армстронгу, чтобы в отношении американца приняли санкции. Третье нарушение в теннисе означало автоматическую дисквалификацию.

«Словесные оскорбления, непристойности вслух, мистер Макинрой. Гейм, сет и матч. Пернфорс», — эта фраза Джерри Армстронга стала приговором для Джона, которого в разгар матча выгнали с Australian Open — 1990.

Видео доступно на канале Australian Open. Права на видео принадлежат Tennis Australia.

Макинрой заплатил штраф в размере $ 6500 за свою несдержанность. Он стал первым теннисистом, дисквалифицированным с Australian Open. Остаётся единственным таковым и по сей день, вписав собственное имя в историю с позорной стороны. На других ТБШ – Уимблдоне, «Ролан Гаррос» и US Open – теннисистов отстраняли как минимум пару раз. Самый известный случай произошёл с Новаком Джоковичем на US Open – 2020, когда серб в гневе ударил мячом в судью.

Джон Макинрой свою дисквалификацию объяснил тем фактом, что не знал о введении нового Кодекса поведения перед Australian Open — 1990, согласно которому отстранение происходит после третьего нарушения. Джон думал, что поражение в гейме — максимальное наказание, которое ему светит.

«У Пернфорса было преимущество в четвёртом сете, но я всё ещё чувствовал, что выиграю матч и даже эту партию. Я пропустил удар и швырнул ракетку на землю. Я не пытался её сломать. Игроки постоянно делают это, но все услышали треск. Технически судья мог вынести предупреждение, но внезапно это было штрафное очко. Тогда я подошёл и сказал: «Эй, здесь 120 градусов. Может быть, вы могли бы дать мне поблажку?». Супервайзеру я сказал всего лишь одно маленькое грубое слово из четырёх букв. Не знаю, насколько хорошо люди на трибунах вообще это слышали, потому что я говорил не так уж громко, но Фаррар всё услышал. Признаю, что провинился.

Первое, о чём я подумал, когда объявили о дисквалификации, — мой менеджер Серхио Палмьери не сказал мне, что изменили Кодекс поведения. Я не знал, что правила поменялись. В то межсезонье этапов наказания стало три: предупреждение, штрафное очко, дисквалификация. А раньше было четыре. Я-то думал, что у меня есть ещё право на один комментарий. Человеку, который постоянно нарушает правила или ходит по грани, конечно, надо быть в курсе этого. Я помню, как ругался на Палмьери: «Ты должен был мне сказать!». Но ведь это я сделал глупость, несправедливо винить кого-то другого, кроме себя. Я должен был знать об изменении правил. Конечно, мне следовало взять на себя ответственность за весь инцидент. Однако я искренне верю, что если бы знал новое правило, то сдержал бы себя. Иногда я сходил с ума, но всегда понимал, когда нужно остановиться», — заявил Макинрой.

На самом деле, Макинрою действительно следовало винить только себя и не срываться на менеджера. Правила были у него в буквальном смысле под носом. Об этом рассказал Питер Беллинджер, судья Открытого чемпионата Австралии с 1983 по 2005 год.

«Изменения в правилах всегда вывешивались в раздевалке. Но Джон Макинрой явно их не читал. Судьи просто следовали своду правил. Джон получил то, что заслужил», — считает Беллинджер.

Джон Макинрой даже в почтенном возрасте выходит на корт Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сейчас Джону Макинрою 63 года. Он работает экспертом на телевидении, руководит академией тенниса на Манхэттене и до сих пор участвует в выставочных матчах. По прошествии многих лет Джон признаёт, что эмоции мешали ему на корте.

В эпоху технологии Hawk-Eye, моделирующей траекторию игрового снаряда, он наверняка в разы меньше спорил бы с судьями. Но её ввели только в 2006 году, так что Макинрой стал своего рода заложником образа «плохого парня», который продолжает преследовать его при появлении на корте по сей день.

«Когда я принимаю участие в выставочных матчах, то слышу, как болельщики выкрикивают мою фирменную фразу: «Не может быть, что вы это всерьёз». На трибунах чувствуется разочарование, если я не сделаю что-то эксцентричное. Вот такой странный поворот — мне теперь платят за то, за что раньше штрафовали», — с улыбкой заявляет Макинрой.