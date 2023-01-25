Прошла через голод и приставания тренера. Первая мама-победительница на «Шлемах»

Ивонн Гулагонг росла в нищете в семье аборигенов из Австралии, но это не помешало ей взять семь «Шлемов».

Младшая сестра случайно сожгла «ракетку»

«Чего раскудахтались?!» – прошипела со слезами на глазах на вездесущих кур 10-летняя Ивонн во дворе своей фермы. На том самом дворе она на импровизированной теннисной площадке с противником в виде кирпичного сарая играла в теннис. Ракетку дочери австралийских аборигенов заменяла выструганная отцом деревянная дощечка, но в тот день младшая сестренка случайно закинула ее в печь вместе с дровами. Ивонн убивалась неделю – ни с кем не разговаривала и почти не ела.

Отец девочки Кен Гулагонг с утра до ночи вкалывал в поле, стриг овец или возился в гараже с постоянно ломавшимся пикапом – помимо Ивонн, ему приходилось кормить ещё семеро детей. В силу обстоятельств фермер не уделял им должного внимания, но депрессия Ивонн бросилась в глаза, и тогда он бросил все дела и отвез дочь в соседний городок Бареллан. Там находились муниципальные корты, и впервые в жизни девочка провела целый день на «её маленьком Уимблдоне», как позже она назвала ту площадку.

Гулангонг (на местном наречии аборигенов означает «нос кенгуру») возил Ивонн на корты каждую неделю, в остальное время её спаррингом была кирпичная стена. Спустя полгода талантливую девочку заметил местный тренер Билл Кертцман – он клянчил средства у фермеров со всей округи, чтобы теннисистка могла участвовать в региональных турнирах. Ивонн исполнилось 13 лет, когда специалист отвез её в знаменитую академию тренера Вика Эдвардса. «Я был поражён – никогда не видел такого грациозного и естественного передвижения по корту, таких чётких и точных ударов центром струнной поверхности», – очаровался Эдвардс.

Ивонн Гулагонг с тренером Виком Эдвардсом Фото: Getty Images

Выросшая в глубинке Гулагонг познала голод и другие невзгоды, но её дружная семья скрашивала любой негатив. У такой любви была и другая сторона – Ивонн понадобилось немало времени, чтобы научиться разбираться в людях и понять, что не все такие милые и дружелюбные, как в родном городке. Кроме того, она даже в зрелом возрасте напоминала большого ребёнка и искренне удивлялась и радовалась привычным для большинства представителей социума вещам.

Австралийка чуть не сошла с ума от восхищения, когда увидела снег в Лондоне, не менее ярко иллюстрирует её «диковатость» ещё одна история. В 14 лет Гулагонг отправилась на юниорский турнир вместе с дочерью Эдвардса Тришей, которая попросила подругу заварить чай. «Ивонн, ну ты там скоро уже?» – спросила Триша спустя 10 минут отсутствия аборигенки. На кухне ей открылась неожиданная картина: Ивонн извлекала чай для заварки из одноразовых пакетиков.

Участница 18 финалов «Большого шлема»

Эдвардс стал не только тренером, но также опекуном и менеджером талантливой теннисистки. Гулагонг несколько лет жила в доме его семьи, получила в Сиднее школьный аттестат и дебютировала на высоком уровне.

Утончённая, вездесущая и практически не имеющая слабых мест девушка с феноменальным одноручным бэкхендом быстро взлетела на доминирующие позиции в мировом теннисе. Прорывным для Ивонн стал 1971 год – её поездка в Европу завершилась завоеванием титулов на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

Особенно австралийка гордилась победой на королевских кортах в Лондоне – с этой мыслью она ложилась и просыпалась в детстве, а потом спарринговала с главным учителем в виде стенки. «Странные ощущения. Словно ещё вчера я ела лепешки из травы, а первые теннисные платья мама шила мне из простыней. Сегодня же могу позволить себе любые деликатесы и одежду лучших дизайнеров. Невероятно, ущипните меня!» – восхищалась своим прогрессом добродушная Ивонн. Тренер часто ругал Гулагонг за то, что после побед над соперницами она садилась рядом с соперницами и долго их утешала. Нередко это стоило ей поражений.

В 1970-х Ивонн практически не было равных. Её импульсивный и вместе с тем высокоинтеллектуальный теннис ставил в тупик соперниц и помог сыграть в 18 финалах турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. В 1974 году австралийка, наконец, прервала серию побед на Australian Open соотечественницы и своего кумира детства Маргарет Корт – в следующие четыре сезона она никого не пускала на пьедестал в Мельбурне.

На счету Ивонн четыре победы подряд на Australian Open (1974, 1975, 1976, 1977) Фото: Daily Express/Getty Images

Единственный турнир, с которым у Гулагонг так и не сложились отношения – US Open. Девушка четырежды рубилась в финалах Нью-Йорка, но так ни разу и не покорила эту высоту, лишив себя возможности собрать «Большой шлем». Также Ивонн сильно расстраивалась, что ей никак не удается завоевать звание первой ракетки мира. Лишь в 2007 году стало известно, что в 1976-м она должна была возглавить рейтинг на две недели, но из-за ошибки компьютера первой оставалась Крис Эверт.

Титул Уимблдона на первых месяцах беременности

В расцвете карьеры Гулагонг журналисты подметили, что она улыбается только на корте, а за его пределами словно погружается в кокон. Особенно смуглая австралийка становилась чернее тучи, когда находилась рядом с Эдвардсом. Деспотичный тренер полностью контролировал теннисистку, более того – относился как к собственности. Во время турниров он не разрешал никуда выходить из гостиничного номера, запрещал посещать магазины без необходимости, не говоря уже о встречах с парнями и дискотеках.

Девушка никогда не находилась одна – её сопровождали то жена тренера, то дочь, а затем и секретарша Эдвардса, которая считалась подругой Ивонн. Австралийка скандалила с деспотом, а их отношения окончательно испортились из-за перманентного сексуального харассмента со стороны мужчины, который был старше на 42 года. «Я чувствовала себя в золотой клетке, из которой постоянно хотела вырваться», – рассказала Гулагонг много лет спустя в автобиографии «Ивонн! В движении».

Австралийке удалось вырваться от Эдвардса только в середине 1970-х – Ивонн заявила тренеру, что её уровень игры заметно возрастает, если она тренируется с мужчинами. Теннисистка спаринговала с Бьорном Боргом, Витасом Гирулайтисом, которые познакомили чемпионку с британским теннисистом Роджером Коули. Молодые люди приглянулись друг другу и тайно встречались полтора года, пока Ивонн не набралась храбрости и не заявила тренеру, что выходит замуж и разрывает с ним все отношения.

Ивонн поздравляет Эшли Барти с победой на АО-2022 Фото: Kim Landy/Getty Images

Во многом на решение спортсменки уйти от тренера повлияла смерть её отца – Эдвардс отказал ему выделить деньги на покупку нового автомобиля, и в результате Гулагонг-старший разбился на стареньком пикапе. Спустя два года Ивонн прервала карьеру из-за появления на свет ребёнка – у неё родилась дочь Келли. Она вернулась в тур спустя год, но результаты пошли на спад из-за преследовавших травм лодыжки и спины, ставших хроническими.

И всё же одному из главных талантов эпохи удалось одержать ещё одну громкую победу – в 1980-м Ивонн во второй раз в карьере покорился Уимблдон. Заодно Гулагонг установила ещё одно достижение – она единственная женщина-мать, выигравшая этот «Шлем» в Открытую эру. Позже стало известно, что в Лондоне австралийка играла, будучи на первых месяцах беременности сыном Морганом.

После окончания карьеры прожившая восемь лет в США Ивонн вернулась на родину и занялась проблемами аборигенов – написала книгу о них, а также основала фонд для поддержки коренных народов Австралии. В апреле 2016 года Гулагонг (на её счету 68 титулов в одиночном разряде) была удостоена звания почетного доктора Университета Южной Австралии в знак признания её выдающихся заслуг перед обществом. «Хочу пожелать всем юным мечтателям не бояться своих желаний. То, что я в детстве засыпала в скромной лачуге, не мешало мне представлять, как королева Англии вручает мне трофей на Уимблдоне», – советует верить в себя чемпионка.