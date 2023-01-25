«В шоке, что им не заплатили». На АО разгорелся скандал с участием болбоев

Открытый чемпионат Австралии вторую неделю под прицелом: появляются всё новые призывы платить болбоям и болгёрлз — детям у кромки поля с мячами. Оказывается, там этого не делают с 2008 года. Тогда же Tennis Australia — организаторы ТБШ — из работы переквалифицировали их труд в волонтёрство. Сегодня такое решение нравится не всем, а особо впечатлительные решили даже скинуться на зарплату.

Энди Маррей и Танаси Коккинакис Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В Сети фанаты называют это «отвратительным» и «ужасным». А бучу на корте поднял британец Энди Маррей после своего пятисетового триллера с Танаси Коккинакисом во втором круге АО. Тот матч длился почти рекордные 5 часов 45 минут и завершился в четыре утра. Но, помимо главных действующих лиц, на «Род Лэйвер Арене» были и болельщики, и судьи, и дети.

«Если бы у меня был ребёнок, который возвращался домой в пять утра, я бы злился. Это невыгодно ни им, ни судьям, ни официальным лицам, я не думаю, что это здорово для болельщиков или хорошо для игроков», — сказал тогда Маррей во флеш-интервью.

Кто такие болбои и болгёрлз?

Заявки на участие подают около 2,5 тысяч желающих каждый год из любой точки мира. К примеру, в 2020 году 20 заявок поступило из Южной Кореи, шесть — из Китая, 10 из Индии и две — из Франции. И это необязательно могут быть только дети. Те, кто попал в шорт-лист, ещё тренируются перед стартом мэйджора около четырёх месяцев, а затем работают две недели в адских условиях: только на этом АО при экстремальной жаре переносились встречи на 13 кортах без крыши.



Но боссы «Шлема» благодарят детей с мячом лишь пакетами с символикой, талонами на питание в Мельбурн-парке и дешёвыми бесплатными билетами. Для сравнения, ребята на US Open получают $ 11 в час, а на Уимблдоне — фиксу $ 351 в неделю. Но в Австралии, как и на «Ролан Гаррос», по-другому: 360 детей в возрасте от 12 до 15 лет работают бесплатно — из любви к спорту и для опыта.



«В шоке, что они им не заплатили. Думаю, что это ужасно их обесценивает. Они должны начать раскошеливаться как можно скорее», — возмущался журналист Джастин Смит.



«Это безумие. Заставлять их играть в этот час на таком уровне, когда так много поставлено на карту, — сказал Джон Макинрой в эфире Eurosport. — Для меня это просто абсурд».



Поддержала их и телеведущая Аманда Роуз: «Думаю, дети в раннем возрасте приучаются к тому, что опыт стоит больше, чем оплата. В частности, для девочек, я думаю, очень важно сказать: «Нет, (мы) стоим этих денег. Это не благотворительное мероприятие».

Болгёрл с мячами

Однако были и те, кто не разделяет общую позицию. Пользователь Reddit, который раньше работал болбоем на АО, считает, что оплата и не требуется. «Я был заядлым фанатом в начале 2000-х, и это, наверное, одно из лучших дел, которые я когда-либо делал».



«Не заработал ни цента, но получил кучу бесплатного секса, еды и завёл несколько отличных друзей», — пишет другой пользователь.

Дэмиен Сондер, президент теннисного клуба Бендиго, рассказал об опыте его 15-летнего сына Флинна на арене Рода Лэйвера в прошлом году. Тогда мальчик работал на матче между Стефаносом Циципасом и Тейлором Фритцем 3 часа и 23 минуты.

«Мы вернулись домой около часа ночи, — сказал Сондер. — А ты так взвинчен после всех волнений, что трудно заснуть. Помню, на следующее утро мне пришлось в шесть утра звонить в Калифорнию с вылезающими из орбит глазами. Думаю, Флинн проспал до десяти утра, прежде чем я вытащил его из кровати. В целом это был положительный опыт, но наступает момент, когда вы должны спросить: «Подходит ли это для детей?» Как тысячи людей добираются домой после поздних матчей? Знаю, что игрокам не нравится возвращаться на следующий день и терять свой выходной, но именно это может случиться, когда идёт дождь или наступает жара».

Какое решение?

Отец другого болбоя, правда, на Открытом чемпионате Австралии по бейсболу, призвал к кардинальным мерам: ввести комендантский час. Исследование, проведённое Джоном Доланом из LTA, показывает, что в прошлом году в WTA было 55 трёхчасовых матчей, в отличие от нуля в 2000-м. Интересная тенденция: теннисные встречи увеличиваются, как и рабочее время детей на корте. И не все турниры могут обеспечить бесплатные трансферы с кортов хотя бы до центра города.



Директор турнира Крейг Тайли уже уверял, что Tennis Australia обсуждала с игроками другие варианты — и все были отклонены. «Мы хотели бы ввести комендантский час, — сказал Тайли в интервью Telegraph Sport. — Но отзывы, которые мы получаем от игроков, почти на 100% говорят о том, что они хотят закончить любой матч, в котором играют, в этот же день. Они понимают, что нужно останавливать матч, когда идёт дождь, но я представляю ситуацию, когда игрок возвращается после двух проигранных сетов, а в пятом счёт 3:3. Я бы хотел посмотреть, как вы скажете игрокам, что они должны выйти».

Крейг Тайли Фото: Kelly Defina/Getty Images

Другой вариант – всё же начать платить за работу. Тем более денег на Открытом чемпионате Австралии хватает. В 2023-м Tennis Australia объявила, что будет разыгран рекордный призовой фонд в истории турнира — 76,5 млн австралийских долларов, что на 3,4% больше, чем в 2022-м. Наверняка что-то можно выделить и для детей.

Быть болбоем опасно?

Долго под палящим солнцем любому организму находиться вредно. Но они, в отличие от игроков и судей, трудятся сменами: замены происходят каждый час. Правда, и это не спасает, и они всё-таки теряют сознание прямо на корте. Не застрахованы они и от случайных ударов в голову или живот.

Самый известный случай был с Рафой Надалем там же, в Мельбурне 2020-го, когда он попал в девочку, испугался, побежал извиняться и чмокнул её в щёку. Вирусный ролик быстро разошёлся в Сети. «Это был один из самых страшных моментов в моей карьере», — признался позже Надаль. Но когда бы её ещё поцеловал великий испанец?

Его соотечественник Фелисьяно Лопес на АО попал парню по самому дорогому, но тот не обиделся — после этого стал популярным парнем в классе. Новак Джокович вообще любил пообщаться с девчонками и парнями тет-а-тет: на «РГ» с одним побеседовал под зонтом, пока шёл дождь. Другого просил размять его перед матчем. И навряд ли в тот момент ребята думали о лишних долларах в кармане.

После этой шумихи по поводу бесплатного детского труда на краудфандинговой платформе GoFundMe начали сбор средств для болбоев и болгёрлз в Мельбурне. Хотят собрать $ 25 млн, которые будут отправлены непосредственно в Tennis Australia для распределения среди детей, подающих мячи.