«Пора остановить русофобию». Новый виток скандала вокруг флага России на Australian Open

От семьи Новака Джоковича потребовали прекратить поддержку России, а фанатов серба отпустили из полиции, так как им нечего было предъявить.

Ещё на первой неделе Открытого чемпионата Австралии боссы австралийского «Шлема» запретили российские и белорусские флаги. При этом ранее на трибуны можно было спокойно проносить символику. Таким образом организаторы ТБШ в Мельбурне отреагировали на призывы недовольных. Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко запостил картинку в соцсетях с матча первого круга украинки Екатерины Байндль и россиянки Камиллы Рахимовой, где болельщики размахивали российским триколором.

Охранникам турнира даже выдали специальную памятку, на которой были изображены флаги России и Беларуси, больше недоступные к проносу на территорию проведения соревнований. Вот только на запрете российской символики проблемы организаторов не закончились. Неожиданно для устроителей турнира выяснилось, что флаги ещё нескольких стран очень схожи с российским триколором. Осознание наступило в тот момент, когда ретивые охранники по ходу первой недели перепутали флаг Сербии с российским и пытались не пустить сербских болельщиков. «Вы расисты. Это сербский флаг. Сербия – это центральный регион в Европе. Вы знаете, что это за страна? Сербия!» – возмущались зрители.

Неудивительно, что именно после встречи серба с россиянином на первом в сезоне турнире «Большого шлема» вспыхнул новый скандал. Акции сербских фанатов после четвертьфинального матча между Новаком Джоковичем и Андреем Рублёвым на Открытом чемпионате Австралии по теннису привели к международному скандалу.

Поводом стало опубликованное видео на YouTube-канале атамана австралийского казачества Семёна Бойкова, на котором Срджан стоит рядом с фанатом, который носит футболку с буквой «Z». В руке у мужчины триколор с изображением президента России Владимира Путина. Затем отец Джоковича выкрикивает: «Да здравствуют русские!»

Болельщики Новака Джоковича Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Организаторы АО уже направили обращение к команде теннисиста, где попросили ограничить себя в политических высказываниях. А самых активных полиция австралийского штата Виктории арестовала на месте. По последней информации, задержаны четыре человека. Как сообщает Tennis Australia, они угрожали охранникам Мельбурн парка.

Однако никакого обвинения участникам акции австралийские стражи порядка предъявлять не стали, и уже сегодня, 26 января, отпустили фанатов Джоковича на свободу. Об этом «РИА Новости Спорт» сообщил один из задержанных фанатов Слободан Сибич.

«Нас окружили со всех сторон 30–40 полицейских. Полиция переписала имена, адреса и другие данные задержанных и через несколько часов отпустила. Однако один из сербов отказался назвать себя и был задержан до утра — но потом его тоже отпустили, поскольку полиция не смогла выдвинуть против него обвинения.

Нарушены наши демократические права. Мы — сербы, которые любят наших братьев и сестёр. Мы пришли на этот матч для поддержки обоих наших братьев — Джоковича и Рублёва — и справедливо поднимать флаги обеих сторон», — цитирует Сибича «РИА Новости Спорт».

Также Сибич подробным образом объяснил, почему он и другие сербские фанаты в принципе пошли на проведение подобной акции.

«Я сказал полиции, что мне это напомнило момент в истории, когда перед тем, как началось одно безумие, людям говорили, что думать и что делать, и после весь мир запомнил гестапо. Я сказал полиции: «Вы делаете такие же вещи».

Русофобию надо остановить. Я хотел получить удовольствие от матча и поднял флаги, которые я люблю. Это взбесило организаторов и полицию. Они стали спрашивать, почему мы достали российские флаги, это якобы незаконно. С каких это пор стало незаконным?» — пояснил Сибич.

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Напомним, в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии осталось по одному представителю Сербии и России, которые теоретически могут разыграть между собой титул. 27 января в Мельбурне пройдут полуфинальные матчи. Борьбу за победу в турнире на взрослом уровне продолжает последний представитель России – 26-летний Карен Хачанов.

В утреннем по Москве полуфинале (начало матча – в 6:30 мск) российский теннисист сразится с греком Стефаносом Циципасом. Во втором матче игрового дня путёвку в финал разыграют сербский чемпион Новак Джокович, ведущий на австралийском мэйджоре борьбу за свой 10-й титул, и американский «сюрприз» Томми Пол, которого никто не мог ожидать увидеть на столь престижной стадии турнира. Начало их матча запланировано на 11:30 мск. Так что в случае выхода в финальный матч Хачанова и Джоковича у организаторов АО-2023 совершенно точно прибавится головной боли перед заключительным днём турнира.