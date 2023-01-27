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Как выступили Мирра Андреева и Алина Корнеева на Australian Open — 2023, когда финал Открытого чемпионата Австралии

Такого никогда не было! Наши юниорки разыграют на АО русский финал
Александр Насонов
Как выступили Мирра Андреева и Алина Корнеева
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Фантастическое достижение 15-летних Мирры Андреевой и Алины Корнеевой.

Открытый чемпионат Австралии 2023 года уже совершенно точно стал уникальным для России. И дело вовсе не в том, что российские теннисисты выступают в нейтральном статусе. Наши девушки установили потрясающее достижение в юниорской сетке. 15-летние Мирра Андреева и Алина Корнеева синхронно выиграли свои полуфиналы в одиночном разряде — и теперь сразятся за титул в финале, который состоится на выходных.

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В своём полуфинале Андреева, посеянная на турнире под 7-м номером, обыграла представительницу Великобритании Рану Акуа Стойбер, получившую 13-й номер посева. Первый сет россиянка выиграла, сделав два брейка в его конце, а во второй партии ни разу не отдала свою подачу и, сделав ещё два брейка, обеспечила себе путёвку в финал. Окончательный счёт матча — 6:3, 6:2 в пользу Мирры.

Australian Open — девушки. 1/2 финала
27 января 2023, пятница. 05:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Рана Акуа Стойбер
Великобритания
Рана Акуа Стойбер
Р. Стойбер

Что касается Корнеевой (9), то она одержала волевую победу над японкой Саякой Исии (12). В первом сете у Алины явно не шла подача, но затем ей удалось исправить ситуацию. Переломный момент случился в конце второй партии, когда российская спортсменка при счёте 5:4 в свою пользу всё-таки взяла свою подачу в долгом гейме. Итоговый счёт — 2:6, 6:4, 6:2 в пользу Корнеевой.

Australian Open — девушки. 1/2 финала
27 января 2023, пятница. 05:30 МСК
Саяка Исии
Япония
Саяка Исии
С. Исии
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
2 		6 6
         
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

Вообще же россиянки весьма уверенно прошли по сетке к финалу. Достаточно сказать, что Андреева за пять матчей не отдала соперницам ни одного сета. Корнеевой приходилось чуть сложнее, но и она с честью преодолела все испытания. В первых трёх матча Алина, как и Мирра, не проиграла ни одной партии, а вот в четвертьфинале ей досталась чешка Тереза Валентова, имевшая второй номер посева. Корнеева взяла у неё первый сет, после чего проиграла второй — и под ноль взяла решающую партию!

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

К слову, Андреева и Корнеева выступили на этом AO и в парном разряде. Россиянки, посеянные на турнире под вторым номером, уверенно выиграли первые три матча, не отдав соперницам ни одной партии. Однако в полуфинале японки Хаю Киносита и Сара Сайто (4) оказались сильнее — 7:5, 6:3.

Остаётся добавить, что это первый случай в истории Открытого чемпионата Австралии, когда в финале сойдутся исключительно представители России. Ранее подобного не было ни в одном разряде. Чемпионками же наши девушки становились четырежды: дважды, в 2006 и 2007 годах это делала Анастасия Павлюченкова, в 2009 году победила Ксения Первак, в 2014-м — Елизавета Куличкова. Ещё в двух случаях российские юниорки терпели поражения в финалах: в 2002 году Мария Шарапова проиграла чешке Барборе Стрыцовой, а десять лет спустя Юлия Путинцева уступила американке Тэйлор Таунсенд. В 2023 году к этому списку добавятся ещё две фамилии. И вы их уже знаете. Осталось определить только, в каком порядке.

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Теги Теннис Australian Open 2023 Australian Open Мирра Андреева •••

Заглавное фото: Из личных архивов Андреевой и Корнеевой

Источник: «Чемпионат»

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