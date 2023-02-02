Анастасия Потапова проявила волю к победе на турнире в Лионе, несмотря на серьёзное повреждение.

Вот это фэйр-плей! Соперница помогла травмированной русской теннисистке, и наша выиграла

Только-только закончился Australian Open, а хардовый сезон у женщин и не думает прекращаться. В начале февраля в Лионе проходит турнир WTA, в котором, в частности, принимает участие российская теннисистка Анастасия Потапова. И свой изначально, казалось бы, ничем не примечательный матч она запомнит надолго. Француженка Клара Бюрель продемонстрировала один из лучших образцов фэйр-плей в спорте.

Потапова считалась фаворитом противостояния. Она посеяна на турнире под пятым номером, а Бюрель попала в основную сетку через уайлд-кард. Это неудивительно, ведь во Франции Бюрель считают одной из самых перспективных теннисисток страны. В своё время Клара дошла до двух финалов «Шлемов» в юниорском разряде и завоевала две серебряные медали на Юношеских играх.

Девушкам по 21 году, и они отлично знают друг друга ещё со времён выступления в юниорских соревнованиях. Может, поэтому матч выдался весьма упорным: первый сет остался за россиянкой — 6:4, а вторую партию с таким же счётом взяла француженка. Настоящая драма развернулась в третьем сете. Анастасия при счёте 2:1 в свою пользу, имея два брейк-пойнта, вдруг присела, почувствовав боль в ноге — дала о себе знать правая лодыжка. Возникли серьёзные опасения, что спортсменка не сможет продолжить матч.

Анастасия Потапова пробилась в четвертьфинал Фото: скриншот из трансляции

Тут Анастасии на помощь пришла соперница. Клара взяла Настю под руку и повела её в сторону скамейки… Россиянке вызвали медиков, которые попытались оказать необходимую помощь.

«Вообще-то продолжать играть не лучшая идея», — заметил врач.

«Я не остановлюсь! Я не снимусь с матча!» — кричала Потапова.

Анастасия Потапова пробилась в четвертьфинал Фото: скриншот из трансляции

В итоге матч продолжился. Анастасия выиграла тот прерванный гейм и повела 3:1. После этого теннисистки обменялись брейками, а затем уже каждая брала свою подачу. Окончательный счёт — 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Потаповой.

В четвертьфинале соперницей Потаповой, которая в настоящий момент является 43-й ракеткой мира, станет представительница Бельгии Марина Заневская (93).

Анастасия Потапова пробилась в четвертьфинал Фото: скриншот из трансляции

Напомним, на недавнем Открытом чемпионате Австралии россиянка в первом круге победила чемпионку US Open — 2017 Слоан Стивенс, а вот во втором раунде уступила Нурии Парризас-Диас из Испании.