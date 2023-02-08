«У мамы была остановка сердца. Она не будет прежней». Трагедия в семье 4-й ракетки мира

Когда пытаешься назвать теннисистку, у которой, по идее, нет и не может быть никаких проблем, первой на ум приходит американка Джессика Пегула. Казалось бы, у неё во всём должен быть полный порядок. Четвёртая ракетка мира (а была и третьей) — раз. Дочь миллиардера — два (Терри Пегула, отец спортсменки, сколотил огромное состояние, основав компанию, занимающуюся добычей природного газа). Наконец, не так давно, в январе, Пегула на United Cup обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек. Джессика просто не заметила соперницу — 6:2, 6:2. Однако не спешите завидовать. Всё далеко не так безоблачно.

В прошлом году в семье Пегулы случилась трагедия. У её мамы Ким возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Настолько серьёзные, что речь в буквальном смысле шла о жизни и смерти.

Долгое время в семье не раскрывали подробностей. Было известно лишь, что в июне Ким Пегула была госпитализирована в отделение интенсивной терапии, а к июлю ей стало лучше и начался процесс реабилитации. И лишь теперь Джессика в колонке для издания The Players' Tribune подробно рассказала, в чём дело.

Джессика Пегула Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Вот что говорит спортсменка о первых ужасных днях июня-2022: «Около полуночи (в день рождения мамы) мне позвонила моя сестра Келли, которая жила в доме родителей. С мамой что-то случилось, и её везли в больницу на машине скорой помощи. Мама спала, когда отец проснулся. У неё случилась остановка сердца, и она не реагировала на происходящее. Сестра стала проводить ей сердечно-лёгочную реанимацию, пока не приехала скорая помощь. Она спасла ей жизнь. Хотя она не любит ставить себе это в заслугу, она абсолютно точно спасла ей жизнь. А затем важнейшую работу выполнили прибывшие медики, которые смогли восстановить сердцебиение».

По словам Джессики, Келли как раз за несколько месяцев до этого получила сертификат, свидетельствующий, что она умеет проводить сердечно-лёгочную реанимацию. А мама сказала тогда: «Отлично, Келлс! Теперь, если у кого-то случится сердечный приступ, ты сможешь нас оживить».

Ким Пегула Фото: Christian Petersen/Getty Images

Самым опасным в этой ситуации было то, что в мозгу Келли, какое-то время не получавшем кислорода, могли произойти необратимые изменения. И все это понимали. «Мы фактически жили в больнице две недели. Мы дежурили по очереди, приносили друг другу еду, знали всех медсестёр и врачей, даже знали их график. Нам приходилось заставлять папу идти домой и спать, но он этого не делал. Он садился в машину, чтобы просто уехать, или приезжал ко мне домой. Он не хотел возвращаться в свой дом, пока мама не вернётся. Когда говорят, что один день в больнице соответствует неделе на восстановление, это не шутка. Мы все были измотаны морально и физически», — пишет Джессика.

Несмотря на тяжёлую ситуацию, Джессика хотела сыграть на Уимблдоне. Её папа не хотел этого, но спортсменка настаивала, так как знала: мама расстроится, если дочь пропустит турнир из-за неё. Пегула дошла до третьего круга. «К счастью, в состоянии мамы были небольшие улучшения. Примерно через неделю её перевели из отделения интенсивной терапии в стационар. Она была в сознании, немного разговаривала, но до нормы было ещё далеко. Мы понимали, что восстановление займёт очень, очень много времени. Мои лучшие друзья — медики, и впоследствии они сказали мне, что это чудо, что она вообще стала на путь выздоровления. Мне пришлось столкнуться со многими спекуляциями и вопросами, связанными с её здоровьем, и даже опровергать слухи о том, что она умерла. Это был не самый весёлый Уимблдон, который я помню», — вспоминает Джессика.

Джессика Пегула Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Сейчас, по словам спортсменки, её мама продолжает восстанавливаться. Однако дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. У Ким Пегулы наблюдаются серьёзные проблемы с памятью. Она в состоянии читать и писать и понимает, что ей говорят, но с трудом находит слова для ответа. «Я каждый день благодарю бога, что мы по-прежнему можем с ней общаться. Она стояла за успехом моего папы, и он с радостью признал бы это. Она отдавала всем много своего времени и сил. Она жила всем этим. Это чувствовали все, кто с ней сталкивался. Теперь мы приходим к пониманию, что всего этого, скорее всего, уже не будет. Что она больше не сможет стать прежним человеком», — добавляет Джессика.

По словам теннисистки, свой первый титул — на турнире WTA-1000 в Гвадалахаре в ноябре — она завоевала во имя мамы. «Перед финалом я плакала в раздевалке, не контролируя себя. Я не так часто плачу, но тогда плакала. Но это были даже не грустные слёзы, а почти счастливые, потому что у меня было ощущение, что я выиграю. В своей речи, которую я произнесла, я посвятила победу своей маме. Я хотела, чтобы она знала: даже после ужасных шести месяцев я всё равно борюсь каждый день ради неё. Если она смогла бороться с тем, через что ей пришлось пройти, то и я смогу. Она плакала во время моей речи и церемонии награждения. Я мечтала о такой карьере с семи лет. Родители помогли мне реализовать свою мечту. Мы не всегда соглашались друг с другом, но они подстёгивали меня, а я — их в ответ. И это привело меня туда, где я оказалась. Мама заслуживает видеть, как я поднимаю трофей, — после всего того, через что ей пришлось пройти».

Джессика Пегула Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Джессика благодарна всем, кто оказывал и продолжает оказывать ей поддержку в этой тяжёлой ситуации. «Мама упорно работает над выздоровлением. Её состояние улучшается, но к чему это приведёт, пока неизвестно. К счастью, нас окружают удивительные люди, сыгравшие решающую роль, оказывая ей помощь. Не знаю, где без них бы была наша семья. Я писала эту статью на протяжении всего Открытого чемпионата Австралии. Это была своего рода терапия, когда я чувствовала беспокойство или просто необходимость выплеснуть чувства», — пишет Джессика.

Реакция

После выхода материала теннисный мир обратился к Джессике Пегуле со словами поддержки. Вот лишь некоторые реплики из соцсетей.

Официальный фотограф WTA: «Просто поражает, чего она достигла в 2022-м, учитывая, что происходило у неё дома. И пока она разбиралась с этой ситуацией дома и проводила свой лучший сезон в туре, она также выполняла свои обязанности в Совете игроков WTA».

Легенда тенниса Билли Джин Кинг: «Шлём тебе любовь и поддержку, Джессика. Мамы — они такие особенные».

«Джесс», — написала двукратная чемпионка ТБШ Виктория Азаренко, добавив смайлы с сердечками.

Журналист Бен Ротенберг: «Прочитайте этот материал от Джессики Пегулы, которая была невероятной как на корте, так и вне его, даже когда её семью потрясла катастрофа».