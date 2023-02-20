Касаткина ушла от тренера, который привёл её к полуфиналу ТБШ. Кто же новый наставник?

Когда Дарья Касаткина с треском вылетала с Australian Open — а поражение 1:6, 1:6 в первом круге от 97-й на тот момент ракетки мира Варвары Грачёвой иначе охарактеризовать нельзя, — никто и предположить не мог, что то был последний матч россиянки под руководством испанского специалиста Карлоса Мартинеса. Всё же успешный сезон-2022 нельзя просто так взять и выбросить в корзину. Однако, видимо, после шокирующего поражения на AO Касаткина почувствовала, что пора что-то менять.

Начало сезона у Дарьи явно не задалось. Из позитивных моментов можно отметить разве что выход в финал второго турнира в Аделаиде. В остальном же — сплошной провал: россиянка проиграла в первом круге не только в Мельбурне, но и на первом турнире в Аделаиде, открывавшем сезон.

«Конечно, было страшно заканчивать такие долгие рабочие отношения с тренером. Это сложно, мы работали почти четыре года. Конечно, начинать новые — это страшновато, тем более по ходу сезона, когда вообще не знаешь человека, вот так с ходу, с турнира», — сказала Касаткина в интервью YouTube-каналу Натальи Забияко.

Дарья Касаткина Фото: Christopher Pike/Getty Images

С именем Карлоса Мартинеса, который работал с Касаткиной с 2019 года, связаны все последние успехи российской спортсменки. В 2022 году Дарья дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», в августе завоевала сразу два титула, а в октябре впервые поднялась на восьмую строчку рейтинга WTA и отобралась на Итоговый чемпионат WTA. До Касаткиной 48-летний специалист успел поработать с десятком теннисистов и теннисисток. Любопытно, что как тренер Мартинес наибольших успехов добился именно в сотрудничестве с россиянками! В 2016 году он привёл Светлану Кузнецову к титулам в Сиднее и в Москве. Также Кузнецова, тренируясь под руководством испанского специалиста, трижды выходила в финалы «тысячников» — в Индиан-Уэллсе, в Майами и в Мадриде. А в 2018-м Маргарита Гаспарян, чьим тренером в то время был Мартинес, стала лучшей на турнире в Ташкенте, притом что выступала тогда в ранге 299-й ракетки мира.

Сам Карлос после Australian Open давал понять, что нацелен на продолжение сотрудничества с Касаткиной. «Я не беспокоюсь, потому что понимаю: это лишь начало сезона. Нам надо продолжать работу. Мы изменим кое-какие мелочи, но не подготовку в целом. По моему мнению, мы каждый день работаем на сто процентов. Я ожидаю лучших результатов, когда мы будем в Абу-Даби. Впереди три подряд непростых турнира на харде, но мы намерены хорошо подготовиться, чтобы быть готовым выступать и выигрывать матчи. Посмотрим, как всё пройдёт», — приводит его слова Ubitennis. Однако спортсменка решила иначе.

До Мартинеса тренером Дарьи был бельгиец Филипп Дехас. Он стал её тренером в конце 2017 года. И именно с этим специалистом Касаткина впервые приблизилась к теннисной элите. В 2018-м россиянка выиграла Кубок Кремля, стала первой ракеткой России, ворвалась в топ-10 мирового рейтинга… Но в начале 2019-го стороны неожиданно прекратили сотрудничество. Изначально Дарья вообще-то не планировала полностью уходить от тренера, а намеревалась лишь взять паузу. Но специалист не был согласен на такой вариант — мол, либо работаем, либо нет, — и потому сотрудничеству настал конец.

Время показало, что тогда, в 2019-м, Касаткина не ошиблась в выборе нового наставника. Правильно ли поступила Дарья в этот раз, опять-таки покажет время. Выяснилось, что новым тренером россиянки стал 39-летний итальянец Флавио Чиполла. Он приступил к сотрудничеству с Касаткиной на ближневосточных турнирах. Как специалист Чиполла пока никак не зарекомендовал себя, а как игрок не поднимался выше 70-го места в рейтинге ATP. Резкого прогресса в результатах Касаткиной пока нет: в Абу-Даби россиянка проиграла в четвертьфинале, а в Дохе и вовсе дошла лишь до второго круга. Однако рассчитывать на прорыв так быстро было бы по меньшей мере наивно.

«Сложно и мне, и тренеру. Он меня совсем не знает, я его не знаю. Он не уверен, что ему стоит говорить, а что нет. Я не знаю, как человек работает. Конечно, это сложно. В идеале, если ты меняешь тренера, то лучше делать это в конце сезона, перед предсезонкой или когда есть какой-то тренировочный блок, чтобы вы хотя бы чуть друг друга узнали. Но в жизни бывают всякие незапланированные ситуации. Сложно, конечно. Но всё, что ни делается, к лучшему», — также сказала Дарья.

Как видим, Касаткина не так часто меняет тренеров — во всяком случае, гораздо реже, чем Эмма Радукану. Невозможно сказать, на какой срок растянется её сотрудничество с Чиполлой. Но чем дольше оно продлится, тем лучше, поскольку это само по себе будет означать, что работа с новым наставником приносит плоды и что решение сменить тренера не было ошибкой.