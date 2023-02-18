Свёнтек катком прошлась по соперницам в Дохе! 1-й титул в сезоне лучшей теннисистки мира

18 февраля в Дохе (Катар) завершился теннисный турнир категории WTA-500. Участницами финального матча стали первая ракетка мира полька Ига Свёнтек и четвёртый номер мирового рейтинга американка Джессика Пегула. Спортсменки неудачно выступили на Australian Open и потому были полны решимости реабилитироваться. На AO Свёнтек дошла до четвёртого круга, где проиграла чемпионке Уимблдона-2022 Елена Рыбакиной из Казахстана, а Пегула в четвертьфинале проиграла двукратной чемпионке турнира Виктории Азаренко.

До финала в Дохе Свёнтек провела лишь два матча: от игр первого круга полька была освобождена как высоко сеянная, а четвертьфинал не играла из-за решения Белинды Бенчич сняться с матча. В двух встречах Ига продемонстрировала впечатляющий уровень, во втором круге уничтожив американку Даниэль Коллинз, а в полуфинале — россиянку Веронику Кудерметову. Обе спортсменки проиграли лидеру мирового рейтинга с одинаковым счётом — 0:6, 1:6.

«Как мне кажется, у Кудерметовой был мандраж в матче со Свёнтек. С Игой нужно играть мощно, быстро и стабильно — все знают о её разнообразии. Если играешь с ней на медленных скоростях, то она не даёт шансов созидать. Кудерметова сразу же проиграла начало — после этого уже не обрела себя. Рабочий момент. Свёнтек в ближайшие два-три года будет безоговорочно первой в рейтинге. Понятно, что будет проигрывать, так как стабильно играть сложно. Но сам факт — Свёнтек сильнее всех», — так объяснял поражение Кудерметовой от Свёнтек президент ФТР Шамиль Тарпищев в интервью «Чемпионату».

«Я очень беспокоилась о том, как буду соперничать в сегодняшних условиях, поэтому рада, что смогла сыграть умно. Очень довольна, что сыграла так уверенно», — говорила Свёнтек после победы над Кудерметовой в интервью пресс-службе WTA. И добавила в преддверии финала: «Чтобы выиграть у Джесси, всегда нужно прикладывать максимум усилий. Она отличный, очень качественный игрок. Если честно, посмотрим. Я не хочу ничего предсказывать или углубляться в аналитику. Я просто выйду и покажу свой лучший теннис, а дальше посмотрим».

Что же касается Пегулы, то её путь в финал оказался сложнее. Во втором круге американка в нервном матче прошла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 Елену Остапенко, в четвертьфинале довольно легко расправилась с обидчицей Дарьи Касаткиной Беатрис Хаддад-Майей, а в полуфинале дожала гречанку Марию Саккари — 6:2, 4:6, 6:1.

В первом сете финального матча Пегуле удалось навязать борьбу Свёнтек. В длинном втором гейме полька взяла-таки подачу соперницы, однако та ответила брейком. При счёте 3:2 Ига снова взяла чужую подачу, но и в этот раз Джессика тут же отыграла её обратно! А вот на третий брейк в исполнении Свёнтек у Пегулы уже не нашлось аргументов, и лидер рейтинга WTA довела дело до победы в партии — 6:3. Проиграв столь обидным образом, американка попросту расклеилась во втором сете, которую полька выиграла с «баранкой» — 6:0! Справедливости ради Джессика сражалась до конца — Ига лишь с четвёртой попытки реализовала матчбол.

«Форхенд Свёнтек на этой неделе просто убийственный. Мяч вращается так, будто скоро уже грунтовый сезон», — заметила французская журналистка Кароль Бушар в своём «твиттере». В итоге за три матча польская теннисистка проиграла лишь пять геймов — потрясающий показатель! Вот так Ига завоевала свой первый титул в сезоне — и 12-й в карьере.

Как выступили россиянки в Дохе?

Помимо Кудерметовой, в Дохе выступили ещё три её соотечественницы: Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Касаткина и Александрова выбыли во втором круге, а Самсонова — в первом.

В ближайшее время у топовых теннисисток почти не будет времени на отдых. Уже на следующей неделе их ожидает турнир в Дубае (ОАЭ). Это первый «тысячник» сезона, и в Дубай приедут все лидеры мирового рейтинга, за исключением Онс Жабер — ранее тунисская спортсменка, которой не было и в Дохе, перенесла операцию.