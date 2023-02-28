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10-я победа подряд Даниила Медведева: россиянин успешно стартовал на турнире ATP-500 в Дубае, дальше матч с Бубликом

10 побед подряд Медведева! Россиянин начал поход за третьим титулом в сезоне
Даниил Сальников
10-я победа подряд Даниила Медведева
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После успеха в Роттердаме и Дохе Даниил нацелился на «пятисотник» в Дубае.

Началась последняя неделя перед знаменитой связкой турниров под названием Солнечный дубль. Весь март в США будут идти «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. А перед их стартом проходят два «пятисотника» у мужчин – в Акапулько и Дубае. В Объединённые Арабские Эмираты съехались все ведущие россияне и первая ракетка мира Новак Джокович, для которого это будет первое соревнование после триумфа на Australian Open.

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Трое россиян, входящих в топ-20 мирового рейтинга, получили в Дубае номер посева – действующий чемпион Андрей Рублёв (2), Даниил Медведев (3) и Карен Хачанов (6). Ещё два наших спортсмена попали в основу через квалификацию – Павел Котов (Q) и Александр Шевченко (LL). Любопытно, что с турнира снялись несколько игроков – Маррей, Бонзи, Баутиста-Агут и Квон Сон У, которых заменили четыре лаки-лузера. Причём Котов успешно пробился во второй круг уже основной сетки, почти за три часа справившись с австралийцем Алексеем Попыриным.

Андрей Рублёв успешно начал защиту титула, за полтора часа обыграв серба Филипа Краиновича, занимающего 70-е место в рейтинге ATP – 7:5, 6:2. Несмотря на огромную разницу в позициях этих теннисистов, Рублёв опасался этого соперника, поскольку проиграл ему последнюю встречу в Риме-2022. «Это было безумие, в моей голове крутились самые разные сумасшедшие мысли… Филип — один из моих хороших друзей, и у нас всегда бывают тяжёлые битвы. Сегодня я выходил на корт, понимая, что будет очень трудный матч, и, когда он начал так, как начал, я не знал, что делать, потому что он играл очень хорошо. Каким-то образом я успокоил себя и сказал: «Хорошо, начну сначала и повышу свой уровень», и я начал играть намного, намного лучше. Я смог переломить ход матча и хорошо его закончить», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

Дубай (м). 1-й круг
27 февраля 2023, понедельник. 18:10 МСК
Филип Краинович
70
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В среду Андрей сыграет в рамках второго круга с непростым испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. А вот намечавшегося российского четвертьфинала Рублёв – Хачанов уже точно не будет. Карен, который после полуфинала Australian Open взял перерыв и не выступал целый месяц, неожиданно уступил в первом матче Дубая голландцу Ботику ван де Зандсхулпу. Ботик сразу же повёл с брейком – 2:0, но россиянин в середине партии отыгрался – 3:3. Дело приближалось к тай-брейку, но в 11-м гейме голландец снова взял чужую подачу и сам подал на сет – 7:5. Во второй партии после счёта 2:1 Хачанов проиграл пять геймов подряд, хотя у него было четыре брейк-пойнта. Теперь в 1/4 финала сойдутся победители пар ван де Зандсхулп – М. Имер и Давидович-Фокина – Рублёв.

ATP-500. Дубай-2023. Сетка

Даниил Медведев приехал в Дубай после двух титулов – в Роттердаме и Дохе – с серией из девяти выигранных матчей. «Как оцениваю перспективы в Дубае? Физически я чувствую себя неплохо, хотя и не на все сто процентов. Надеюсь, что мне поможет уверенность после двух выигранных турниров. Во всяком случае, я полностью настроен играть Дубай. Хотя, конечно, к покрытию и мячам, в отличие от моего соперника, мне придётся приспосабливаться на ходу», — приводит слова Медведева «Коммерсантъ». Отметим, что Даниил упомянул своего первого соперника в Дубае Маттео Арнальди из Италии, который попал в основу как лаки-лузер.

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С 22-летним итальянцем Даниил ранее не встречался. Как более опытный теннисист россиянин попытался сразу же захватить инициативу в матче. Но брейк-пойнт в стартовом гейме Медведеву реализовать не удалось. И всё же вскоре россиянин снова вцепился в чужую подачу и додавил соперника – 3:2. Этого запаса Даниилу хватило, чтобы взять первый сет без проблем – 6:4 за 51 минуту. Вторая партия получилась попроще для россиянина. Он повёл с брейком уже в третьем гейме – 2:1, а в седьмом закрепил преимущество – 5:2, после чего успешно подал на матч – 6:4, 6:2 за 1 час 31 минуту.

Дубай (м). 1-й круг
28 февраля 2023, вторник. 16:30 МСК
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Маттео Арнальди
111
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Вот так Даниил Медведев продолжил успешные выступления уже третью неделю подряд. После титулов в Роттердаме и Дохе он шагнул во второй круг Дубая, где сразится в среду с Александром Бубликом из Казахстана. Ну а победная серия Медведева достигла уже 10 матчей. Причём за это время он отдал соперникам только три сета.

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0
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0
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Теги Теннис ATP Даниил Медведев •••

Заглавное фото: Mohamed Farag/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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