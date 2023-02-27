Джокович возвращается, чтобы сразиться с Медведевым! Феерическое расписание марта

После Открытого чемпионата Австралии прошло четыре недели. Всё это время первый номер мирового рейтинга Новак Джокович залечивал травму и пропускал соревнования. И вот наконец на «пятисотнике» в Дубае знаменитый серб должен снова выйти на корт. А вот дальше его расписание под вопросом. Вполне возможно, что уже в который раз Солнечный дубль пройдёт без Джоковича.

ATP-500. Дубай (ОАЭ). 27 февраля — 4 марта

Список участников: Новак Джокович (первая ракетка мира на момент заявки на турнир), Андрей Рублёв (5), Феликс Оже-Альяссим (7), Хуберт Хуркач (10), Даниил Медведев (12), Карен Хачанов (13), Александр Зверев (14), Борна Чорич (23), Павел Котов (131/Q).

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На престижном «пятисотнике» в Дубае выступят четыре россиянина. Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов попали в посев турнира, а Павел Котов пробился в основу через квалификацию. Под первым номером в ОАЭ посеян Новак Джокович, для которого это будет первый старт после триумфа на Australian Open. Второй номер посева достался Рублёву, а третий – Медведеву. В результате жеребьёвки Даниил оказался в одной половине сетки с сербом. А значит, в случае успешного выступления теннисисты могут встретиться в полуфинале, как это было в Аделаиде. Заметим, что Джокович побеждал в Дубае пять раз. Больше здесь праздновал успех только Роджер Федерер – восемь. Ну а в последних двух розыгрышах первенствовали россияне – Аслан Карацев (2021) и Андрей Рублёв (2022).

ATP-500. Акапулько (Мексика). 27 февраля — 4 марта

Список участников: Карлос Алькарас (2), Каспер Рууд (4), Тейлор Фритц (8), Хольгер Руне (9), Кэмерон Норри (11), Фрэнсис Тиафо (15), Томми Пол (19), Маттео Берреттини (22).

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Прошлогодним чемпионом Акапулько был Рафаэль Надаль, который в этом году планировал приехать в Дубай, но из-за травмы отложил возвращение в тур. Сетку турнира в Мексике возглавил Карлос Алькарас, который ведёт заочный спор с Джоковичем за первое место в рейтинге.

ATP-250. Сантьяго (Чили). 27 февраля — 5 марта

Список участников: Лоренцо Музетти (18), Диего Шварцман (28), Франсиско Серундоло (31), Альберт Рамос-Виньолас (37), Себастьян Баэс (47), Фабио Фоньини (62), Ласло Джере (65), Хауме Мунар (67).

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WTA-250. Монтеррей (Мексика). 27 февраля — 5 марта

Список участниц: Каролин Гарсия (5), Мари Боузкова (26/WC), Элисе Мертенс (32), Донна Векич (33), Катержина Синякова (46), Элизабетта Коччаретто (49), Маяр Шериф (50), Чжу Линь (54), Диана Шнайдер (94).

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WTA-250. Остин (США). 27 февраля — 5 марта

Список участниц: Магда Линетт (22), Чжан Шуай (23), Слоан Стивенс (39), Даниэль Коллинз (40), Анастасия Потапова (43), Лорен Дэвис (48), Анна Калинская (53), Элисон Риске (55), Анна Блинкова (64), Варвара Грачёва (83).

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ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс (США). 8–19 марта

Список участников: Новак Джокович (1), Карлос Алькарас (2), Стефанос Циципас (3), Каспер Рууд (4), Андрей Рублёв (5), Рафаэль Надаль (6), Феликс Оже-Альяссим (7), Тейлор Фритц (8), Даниил Медведев (12), Карен Хачанов (13).

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Главная интрига Солнечного дубля, как называют связку американских «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами, — сыграют ли там 22-кратные чемпионы «Шлемов» Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Испанец ещё может не восстановиться к этому времени после травмы, полученной на Australian Open, и тогда его возвращение отложится до апреля, когда стартует грунтовая серия турниров в Европе. А серб ищет варианты получить исключение на высоком уровне, чтобы обойти закон США, запрещающий до 11 мая въезжать на свою территорию иностранцам, не прошедшим вакцинацию от ковида. Кстати, Джокович является рекордсменом Индиан-Уэллса вместе с Роджером Федерером – у каждого по пять побед.

WTA-1000. Индиан-Уэллс (США). 8–19 марта

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (2), Онс Жабер (3), Джессика Пегула (4), Каролин Гарсия (5), Кори Гауфф (6), Мария Саккари (7), Дарья Касаткина (8), Вероника Кудерметова (11), Екатерина Александрова (17), Людмила Самсонова (19), Анастасия Потапова (44), Анна Калинская (55), Анна Блинкова (67), Евгения Родина (432/SR).

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У женщин уже прошёл один «тысячник» в 2023 году – в Дубае, и там неожиданно в финале первая ракетка мира Ига Свёнтек уступила чешке Барборе Крейчиковой. Свёнтек была чемпионкой-2022 и в Дубае, и в Индиан-Уэллсе, и в Майами. Удастся ли польской теннисистке защитить где-то титул? В Индан-Уэллсе несколько раз выигрывали россиянки – Мария Шарапова в 2006-м и 2013-м, Вера Звонарёва в 2009-м и Елена Веснина в 2017-м. До финала доходили также Елена Дементьева (2006), Светлана Кузнецова (2007, 2008, 2017), Шарапова (2012) и Дарья Касаткина (2018).

ATP Masters 1000. Майами (США). 22 марта — 2 апреля

Список участников: Новак Джокович (1), Карлос Алькарас (2), Стефанос Циципас (3), Каспер Рууд (4), Андрей Рублёв (5), Рафаэль Надаль (6), Тейлор Фритц (7), Даниил Медведев (8), Карен Хачанов (14).

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Майами, как и Индиан-Уэллс, называют мини-«Шлемом». Победа на этом «Мастерсе» очень престижна. И важно отметить, что в 2008 году россиянин вписал своё имя в историю соревнований – это был Николай Давыденко, который в финале уверенно переиграл Надаля. Рекордсменами Майами по количеству титулов являются Новак Джокович и Андре Агасси – по шесть побед.

WTA-1000. Майами (США). 21 марта — 2 апреля

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (2), Джессика Пегула (3), Онс Жабер (4), Каролин Гарсия (5), Кори Гауфф (6), Мария Саккари (7), Дарья Касаткина (8), Вероника Кудерметова (11), Людмила Самсонова (13), Екатерина Александрова (16), Анастасия Потапова (29), Анна Калинская (56), Анна Блинкова (71), Евгения Родина (428/SR).

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Из российских теннисисток в Майами первенствовала Светлана Кузнецова (2006). И ещё восемь раз наши спортсменки были финалистками – Анна Курникова (1998), Елена Дементьева (2004), Мария Шарапова (2005, 2006, 2011–2013) и Кузнецова (2016).