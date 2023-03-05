«Не сравниваю с US Open, просто наслаждаюсь моментом». Интервью с Медведевым из Дубая

Даниил Медведев оформил хет-трик — взял три трофея за три недели: Роттердам, Доху, Дубай. Последний финал вообще оказался российским впервые за 15 лет. Даниил обыграл Андрея Рублёва — 6:2, 6:2 — и стал третьим игроком в истории страны по количеству титулов — теперь их 18.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Медведев рассказал о своих чувствах после трёх титулов подряд и о том, ожидал ли он такого результата, как настраивался на матч с Рублёвым и переживал ли из-за критики после неудач в 2022-м. А также о том, как пятимесячная дочь Алиса привыкает к теннисному туру и даёт ли высыпаться шестой ракетке мира.

«На каждом предыдущем турнире чувствуешь радость — хочется её повторить»

— Даниил, с очередным трофеем. Постоянные победы в такой короткий промежуток притупляют радость, выхолащивают эмоционально?

— Нет, наоборот, потому что теннисисты знают, насколько тяжело подряд отыграть турниры, особенно когда они идут от недели к неделе. В каком-то смысле каждый следующий турнир даже ещё более радостный, потому что ты на предыдущем турнире чувствуешь эту радость, чувствуешь это чувство — хочется его повторить. И это непросто сделать. Когда получается, то только больше этой радости испытываешь.

Даниил Медведев и Андрей Рублёв Фото: Amin Mohammad Jamali/Getty Images

— Сейчас кровать и сон? Или как-то по-особенному отметите хет-трик?

— Через восемь часов уже рейс, так что придётся ехать в отель, собирать вещи, попробовать поспать часа четыре и уже лететь в Индиан-Уэллс. Поэтому времени уже ни на что нет, но такова жизнь теннисиста. Это нормально.

— Алиса даёт вам спать вообще? Обычно такое счастье в семье встречается редко.

— Да, да! Алиса прекрасно себя ведёт, спит как взрослая. Поэтому мы отлично себя чувствуем в этом плане. Повезло!

— Возили её уже на стадион? И как она адаптируется к туру?

— Конечно, ей рано ещё понимать, как устроен теннисный тур, но в Дубае возили на стадион (смеётся). В принципе, здесь, в его пределах, делать нечего. Но один раз тут была на арене, ей очень понравилось — всё рассматривала.

«Сегодняшние победы стараюсь не сравнивать с чем-то прошлым»

— Вы в фантастической форме, получается практически всё. По самоощущениям, это круче тех кондиций с USO-2021?

— Так сравнивать очень тяжело. Скажем, с каждым новым годом разные ощущения и от проигрыша, и от побед — когда-то лучше, когда-то хуже. Просто понимаю, что нахожусь в очень хорошей форме. Очень рад, что удалось набрать, но стараюсь не сравнивать с чем-то прошлым. Просто наслаждаюсь моментом. Буду стараться как можно дольше эту уверенную форму поддерживать.

— Вы как-то подводили себя к этому продолжительному пику? Или получилось случайно — теннис всё-таки не цикличный вид спорта?

— Да, у нас каждый турнир идёт неделя за неделей. Конечно, физически ты стараешься, особенно под «Большие шлемы», чтобы ты лучше всего себя чувствовал. Но очень часто это всё равно не всегда срабатывает — все игроки делают то же самое, все хотят победить, и всегда есть один проигравший. Поэтому была хорошая предсезонка. Получилось так, что в Австралии сыграл плохо. Поэтому получилось ещё какое-то время подготовиться побольше к Роттердаму: не снимался с турниров, решил играть всё подряд. Потому что знал, что физически способен и чувствую себя отлично. Получилось набрать форму и по ходу турниров её поддерживать.

«Жизнь долгая — делаю всё, как чувствую»

— Первый российский финал за 15 лет. После полуфиналов наверняка списались с Рублёвым? Что сказали друг другу?

— Нет, мы, конечно, не списывались и не созванивались — мы на кортах друг друга видим (улыбается). В этом плане ничего не говорили, потому что мы оба много раз бывали в финалах — но ни разу друг против друга. Поэтому каждый готовился, наверное, как он привык к финалу. Завтра будем в одном самолёте лететь на Индиан-Уэллс, может, что-то обсудим, побольше поболтаем о чём-то.

— Как настраивались на Андрея с точки зрения тактики? Готовились к его выходам к сетке? И удивил ли он чем-то сегодня?

— Последние два раза так получилось, что Андрею я проиграл, и, естественно, мы оба знаем, как мы играем — как-то очень сильно удивить мы друг друга не можем. Больше складывается уже из того, у кого будет лучший день — будет на данный момент лучше подготовлен. И, конечно, мелкие сюрпризы, да, мы стараемся преподнести — он к сетке ходит чаще, чем обычно. Я стараюсь его как-то двигать по корту, не давать, естественно, ему слишком легко играть справа. Но это вещи и мелочи, которые мы и так каждый матч делали, и каждый матч получался тяжёлым. Сегодня получилось обыграть его — очень рад этому.

— Вы вообще ироничны, любите троллить — я о словах про Стефаноса. Есть какие-то протагонисты у вас в массовой культуре? Какие образы находите близкими себе?

— На самом деле я просто стараюсь быть самим собой — не стараюсь кого-то имитировать. Понимаю, что жизнь долгая и в теннисе, и вне его — вообще. Поэтому я, скажем так, делаю всё, как я чувствую: иногда, может, правильно, иногда — неправильно. Всегда есть люди, которые будут говорить, что я делаю всё хорошо или делаю всё плохо. Поэтому просто стараюсь жить для себя, как считаю нужным и вести себя также соответственно.

Даниил Медведев Фото: Francois Nel/Getty Images

— На Индиан-Уэллсе и Майами вы не радовали себя результатами. Как будете исправлять, адаптироваться?

— Да, на самом деле, как раз будет очень интересно — в Дубае до этого я обычно играл очень плохо: кондиции, мячи, корты там и в Индиан-Уэллсе похожи. В Дохе же я также чувствовал, что корты и мячи мне не подходят, но там удалось выиграть. Интересно будет, как в этом году смогу справиться с Индиан-Уэллсом и Майами. В такой форме ожидания на данный момент высокие. Это совершенно новый турнир, на новом континенте. Надеюсь, получится поддержать эту форму.

— И главный тренер Жиль Сервара будет с вами? В боксе в Дубае его не было. Почему?

— Да, Жиль едет в Индиан-Уэллс. У него была неделя отдыха.