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Участие теннисистов из России и Беларуси на Уимблдоне-2023: реакция на странные правила допуска, придуманные британцами

«Чудовищная пытка?» Реакция на странные условия возвращения России на Уимблдон
Александр Насонов
Допустят ли россиян до Уимблдона?
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Что за новые правила специально для наших теннисистов придумали британцы?

Уимблдон, что бы там ни думали организаторы других турниров «Большого шлема», — самый престижный мэйджор. Любой начинающий теннисист с детства мечтает сыграть на нём. Тем обиднее, что в 2022 году спортсмены и спортсменки из России и Беларуси были лишены такого права. Однако в новом сезоне ситуация может измениться. И Даниил Медведев получит шанс улучшить свою статистику в Лондоне — это единственный ТБШ, где чемпион US Open 2021 года пока не выходил хотя бы в четвертьфинал, не говоря уже о большем.

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Что случилось?

По информации авторитетного британского издания The Daily Telegraph, Британская ассоциация лаун-тенниса (LTA), ответственная за проведение в том числе и Уимблдона, отменит запрет на участие российских и белорусских спортсменов во всех турнирах, проходящих на территории Великобритании. Однако есть нюанс: допуск если и будет, то небезусловным. Возможно, игрокам из этих стран придётся подписать документ, подтверждающий, что они никоим образом во время участия в соревнованиях не будут «продвигать или прославлять» политику России на Украине.

О чём именно будет идти речь в этом документе, стало известно не сразу. Завесу приоткрыла Daily Mail: будет создан так называемый кодекс поведения. Он ещё не доработан, но, вероятно, под запретом окажется демонстрация поддержки России, а также ношение государственного флага. При этом отмечается, что нарушение кодекса может привести к санкциям, среди которых будет возможное исключение из турнира. В общем, ничего нового. Примерно в таких же условиях российские спортсмены выступают на Олимпиадах. Хотя никто не может гарантировать, что британцы не придумают каких-либо дополнительных «новшеств».

Отдельно отмечается, что правительство Великобритании вроде бы не против такого варианта с кодексом. Таким образом, у российских и белорусских теннисистов не должно быть сложностей с получением въездных виз.

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Реакция

Тот же Медведев признался, что очень хочет сыграть на Уимблдоне. «Мне нравится травяное покрытие, но это очень жёсткая поверхность, она немного сложнее, чем жёсткие корты. Я хочу играть на траве, хочу сыграть на Уимблдоне. Но не знаю, каким будет решение по допуску. Я просто жду и надеюсь, что смогу сыграть на Уимблдоне в этом году и показать отличные результаты», — приводит слова Даниила Eurosport.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев пока не видит необходимости «раскручивать тему», так как ситуация, когда на турнир допущены все, полностью соответствует правилам. «Вернулись к регламенту, который был. Почему не должны играть? Странно, что не пустили в прошлом году. Нормально, что все играем. Это правила соревнований. Не вижу смысла это раскручивать», — сказал Тарпищев в интервью «Чемпионату».

А финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков предположил, что возвращение России и Беларуси на Уимблдон станет для организаторов чудовищной пыткой. «Молодцы, если сделают этот шаг и допустят россиян. Не знаю, в какой степени для них это произойдёт. Может, это для них чудовищная пытка. Не могу понять, в чём проблема. Теннис — это одна семья. Все игроки общаются друг с другом.

Тому же Рублёву вообще до лампочки эти политические интриги. Он ещё в прошлом году сказал Уимблдону, что отдаст все деньги с турнира нуждающимся. Получается, Уимблдону ничего не нужно. Если допустят, то это очень хорошо. Но они такие хитрые: могут согласиться, а в последний момент кто-то один скажет «нет», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

А что говорят иностранцы?

Семикратный чемпион ТБШ американец Джон Макинрой заступился за россиян и белорусов. «Это ужасная ситуация, которую мы наблюдали в прошлом году с отстранением российских теннисистов. Многие из этих игроков большую часть своей жизни даже не жили в России. Я не поддерживаю прошлогоднее решение Уимблдона отстранить россиян. Это моё личное мнение, но ситуация крайне сложная. Ситуацию также усложняет тот факт, что некоторые представители России и Беларуси являются одними из самых лучших игроков в мире. Я сейчас в Нью-Йорке, тут в НХЛ играют около 50–60 российских хоккеистов. Этот вид спорта наказывается более строго. Но я бы не стал так наказывать теннисистов. Это было бы несправедливо», — цитирует Макинроя Expressen.

А вот трёхкратный победитель мэйджоров Энди Маррей высказался более обтекаемо. Хотя его можно понять, он ведь британец. «Это действительно непростая ситуация, и я сочувствую теннисистам, которые были вынуждены пропустить турнир в прошлом году. Но я также понимаю, почему Уимблдону сложно принять это решение. Я так понимаю, они всё же смогут сыграть, и не собираюсь сходить с ума по этому поводу. Но точно так же я понял бы, если бы организаторы Уимблдона пошли другим путём», — цитирует Маррея BBC.

Энди Маррей

Энди Маррей

Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Причины и последствия

Если вкратце, то предыстория такова: в 2022 году организаторы Уимблдона в одностороннем порядке отстранили российских и белорусских теннисистов. Причина, разумеется, всё та же: политика России на Украине. Тогда никто даже не предоставил отстранённым спортсменам шанса пробиться на турнир, подписав, скажем, какой-нибудь документ или что-то в этом роде. Это вызвало резкое недовольство у боссов ATP и WTA, и они в ответ лишили Уимблдон рейтинговых очков. Турнир по факту превратился в выставочный, однако менее престижным от этого не стал, и на него действительно приехали все сильнейшие, кроме россиян и белорусов. В смысле рейтинга больше других пострадали победители, а именно ныне 22-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович и бывшая российская, а теперь казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, не заработавшие 2000 очков.

Если в 2023 году информация насчёт кодекса поведения подтвердится, можно предположить, что на турнир приедут все топовые теннисисты и теннисистки из России и Беларуси. Фактически это ничем не отличается от того, что происходит сейчас на турнирах ATP и WTA, где россияне и белорусы выступают в нейтральном статусе. А вот если спортсменам нужно будет ещё что-то подписывать, тут мы ничего не берёмся предсказать — во всяком случае, пока. Многое будет зависеть от того, как именно будут прописаны требования в тексте, насколько категоричными будут формулировки и так далее. Тут у каждого теннисиста может быть своё мнение.

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