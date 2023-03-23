«Это был трудный период». 66-летняя Навратилова рассказала, как смогла справиться с раком

На днях экс первая ракетка мира Мартина Навратилова заявила, что завершила лечение от рака. Эту новость одна из самых легендарных за всю историю спортсменок решила сообщить в интервью журналисту Пирсу Моргану, который любит дискутировать с топовыми собеседниками на их острые проблемные темы (вспомним, недавнее легендарное вью с Криштиану Роналду). Так что же именно рассказала именитая чешка в своей беседе тет-а-тет с британцем? Сумела ли Мартина вернуться к прежней жизни?

Достижения на корте

Одна из величайших теннисисток всех времён Мартина Навратилова родилась 18 октября 1956 года в Праге и уже с 1973-го регулярно выступала на «Шлемах». С тех пор она была одной из лучших теннисисток в WTA-туре на протяжении двух десятилетий.

Навратилова выиграла свой первый «Шлем» в парном разряде на Открытом чемпионате Франции в 1975 году с американской легендой Крис Эверт. Всего за свою карьеру уроженка Праги выиграла 18 мэйджоров в одиночном разряде, а также 31 титул в парном разряде и 10 трофеев в миксте. 59 титулов ТБШ – что-то невероятное!

За свою карьеру она выиграла 167 титулов в одиночном разряде и 177 титулов в парном разряде, что является просто феноменальным показателем. Более того, Мартина выиграла рекордное количество матчей в туре – 2189 (85,89%), что не может не вызывать восхищение.

В 1978 году Навратилова впервые в своей карьере стала лидером рейтинга WTA, и в том же году она одержала дебютную победу на «Шлеме» в одиночном разряде, обыграв Крис Эверт в финале Уимблдона. Их противостояние вошло в историю тенниса: соперницы встречались между собой целых 80 (!) раз. Стоит отметить, что Мартина продолжала свой профессиональный путь уже после того, как её ввели в Зал теннисной славы (последний ТБШ она выиграла за месяц до своего 50-летия). Нереальная спортивная карьера, которой лишь стоит по-хорошему позавидовать.

История борьбы Мартины с раком груди

В 2010-м у Мартины обнаружили рак молочной железы. Когда легендарная спортсменка узнала об этом, то буквально не смогла держать свои эмоции в равновесии. «Ты ощущаешь, что полностью контролируешь свою жизнь и своё тело – и вдруг случается что-то такое, с чем ты ничего не можешь поделать», – признавалась Навратилова в интервью People.

На тот момент уроженке Праги говорили, что у неё будут благоприятные перспективы для успешного восстановления. Можно сказать, американка чешского происхождения стала своего рода счастливчиком: страшный недуг нашли на ранней стадии в ходе обычной профилактической маммографии. «Ещё бы год, и я бы имела огромные проблемы», – высказывалась тогда бывшая теннисистка.

Мартина Навратилова Фото: Sarah Stier/Getty Images

Чешка в конечном итоге перенесла операцию по удалению опухоли, а впоследствии была вынуждена пройти курс лучевой терапии, который длился почти два месяца. Наибольшее опасение у Навратиловой вызывал тот факт, что она останется лысой. Однако в итоге болезнь не успела перейти на окружающие ткани. «В этой ситуации только я являюсь виновницей всего. На протяжении четырёх лет не делала маммографию. Я всё запустила. Дела делами, но это не является оправданием», – комментировала тогда происходившее 59-кратная чемпионка турниров «Большого шлема».

Мартина Навратилова Фото: Sarah Stier/Getty Images

Спустя полгода страшный диагноз отступил окончательно, что подтвердили обследования после проведения лучевой терапии. «Я больше не страдаю раком. Технически я не болела им уже в марте после того, как мне сделали секторальную резекцию молочной железы. Однако чтобы быть уверенной, что все раковые клетки убиты, я решила пройти курс лучевой терапии».

Сама спортсменка затем признавалась, что это далось ей нелегко: Мартина постоянно ощущала недостаток сил и частую смену настроения. Но тогда всё закончилось как нельзя лучше, ведь болезнь отступила и никак не мучила чешку целое десятилетие. Саму лучевую терапию она сравнивала с вампиром, который в буквальном смысле каждый день занимается тем, что высасывает из тебя энергию.

Страшное продолжение болезни

Некоторое время назад у 66-летней Навратиловой нашли рак горла и груди первой стадии. «Эта двойная неприятность – серьёзная вещь. Несмотря на это, вылечиться можно. Надеюсь на положительный исход. Да, будет тяжело. Но я намерена сражаться изо всех сил», – объяснялась сама Мартина.

Не остались в стороне и официальные представители именитой спортсменки. В их высказываниях также была надежда, что всё будет хорошо. «У Мартины Навратиловой диагностировали рак горла первой стадии. Прогнозы хорошие, и в этом месяце Мартина начнёт лечение. Вид рака – папиллома, и он хорошо откликается на лечение. Мартина обнаружила у себя увеличенный лимфоузел на шее во время Итогового турнира в Форт-Уэрте (в ноябре. — Прим. «Чемпионата»). Он не уменьшался, ей сделали биопсию, выявив в результате рак первой стадии.

Когда Мартина проходила тестирование горла, в груди обнаружили подозрительное образование. В этом случае также диагностировали рак, но он не имеет никакого отношения к раку горла. В обоих случаях болезнь находится на ранней стадии, и можно ожидать положительного исхода», – сказано в заявлении.

Радостная весть

И вот на днях прославленная спортсменка порадовала теннисный мир: она заявила, что победила рак. «Три дня я провела в полной панике, думая, что могу не отпраздновать следующее Рождество. Я сразу стала составлять в голове список вещей, которые хотела бы успеть сделать. Это может звучать очень примитивно, но я подумала: «На какой крутой машине хочу ездить, если мне осталось жить около года?»

В ноябре я заметила, что у меня увеличился лимфатический узел слева, и подумала, что это связано с прививкой против опоясывающего лишая, которую мне сделали за неделю до этого. Но пару недель ничего не проходило, поэтому вызвала врача.

Это был трудный период, потому что в первую неделю я проходила и химиотерапию, и лучевую терапию. Когда тебе становится паршиво, ты не знаешь, причина в том или в другом», – рассказала Навратилова в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Реакция мирового сообщества

После новости о выздоровлении спортсменку завалили в соцсетях поздравлениями и ободряющими пожеланиями. Вот некоторые из них. «Мой сильный и энергичный друг! Мартина, я люблю и обожаю тебя. Поздравляю!» – написала американская актриса Линда Картер.

Не осталась в стороне и легендарная Билли Джин Кинг. «Это такие замечательные новости от моего друга, Мартины Навратиловой. Мы так рады за тебя!» – написала победительница 39 ТБШ.

«Приятно слышать, что Мартина Навратилова избавилась от рака», – написала британская Ассоциация лаун-тенниса, прикрепив к своему сообщению фото именитой спортсменки с трофеем Уимблдонского турнира.

Другие случаи рака в теннисе: был ли счастливый конец?

Одна из главных соперниц чешки с американским гражданством, 18-кратная чемпионка мэйджоров Крис Эверт в январе 2023 года сообщила, что излечилась от рака. В 2021 году у теннисистки обнаружили рак яичников. «У меня был диагностирован рак яичников первой стадии, и я сразу же начала шесть раундов химиотерапии. Сегодня у меня нет рака, и шанс на то, что рак яичников никогда не вернётся, равен 90%», – сообщала Эверт в блоге на ESPN.

Крис Эверт Фото: Karwai Tang/Getty Images

Другим известным примером возвращения к нормальной жизни является испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, в своё время побеждавшая саму Машу Шарапову. Карла сумела пройти лечение от лимфомы Ходжкина, бросила новый вызов и даже выступила на «Ролан Гаррос» 2021 года, после чего завершила карьеру.

Но, как известно, болезнь может забрать из жизни даже самых сильных. Страшная история произошла в своё время с дочерью бывшего футболиста киевского «Динамо» и сборной СССР Сергея Балтачи Еленой, которая занималась теннисом и даже доходила до полуфинала юниорского Уимблдона. В марте 2014 года девушке поставили страшный диагноз — рак печени, а спустя два месяца спортсменка скончалась.

Были и другие печальные истории, например, с итальянцем Федерико Луцци. Поэтому новость о Мартине Навратиловой не может не вселять оптимизм. После столь продолжительной борьбы со страшным недугом 66-летняя уроженка Праги уже вернулась к своему любимому занятию после завершения профессиональной карьеры: чешка вновь комментирует теннисные матчи на Tennis Channel. Сама знаменитая спортсменка признаётся, что получала море добрых слов во время лечения рака, отметив, что была ошеломлена количеством таких сообщений. Так пусть же легенда и дальше пребывает в здравии, а другие люди, больные этим страшным недугом, вдохновятся примером Мартины и также будут верить в хороший исход!