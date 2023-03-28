Хуркач проиграл — Медведев не встретится с топами до полуфинала! Расписание и сетки Майами

В ночь с 27 на 28 марта по московскому времени на престижном соревновании в Майами с общим призовым фондом $ 17,6 млн у мужчин завершились поединки третьего круга, а у женщин полностью прошёл четвёртый раунд. В ход поединков вмешался дождь, но всё же программу дня удалось довести до конца. Россияне вновь приятно удивили своих поклонников. Но обо всём по порядку.

Итоги седьмого дня. 27 марта, понедельник

В нижней половине сетки «Мастерса» в Майами один победитель третьего круга был известен заранее – Даниил Медведев (четвёртый номер посева) проследовал в этот раунд без борьбы из-за отказа соперника. А вот ещё один россиянин – Карен Хачанов (14) – открывал программу игрового дня. Его соперником был 21-летний чех Иржи Легечка, с которым он ранее не встречался. Карен создавал себе шансы почти в каждом чужом гейме, но реализовал за матч только три брейк-пойнта из девяти. А на своей подаче Хачанов действовал уверенно и, исполнив восемь эйсов, за 1 час 26 минут оформил победу.

Для Карена это первый в карьере выход в четвёртый круг Майами. Дальше ему играть со Стефаносом Циципасом (2). Грек, как и Медведев, не играл один поединок из-за отказа соперника, только одним раундом ранее. А в третьем круге Стефаносу пришлось выстоять в трёхсетовом противостоянии с чилийцем Гарином.

Кстати, Медведев и Циципас остались единственным представителями топ-10 посева в нижней половине сетки. В этот день проиграли канадец Феликс Оже-Альяссим (5) и поляк Хуберт Хуркач (8). Кстати, Медведев мог сыграть с Хуркачем в 1/4 финала, а теперь гарантированно до полуфинала не встретит ни одного сеяного. Так что сетка продолжает расчищаться для финалиста Индиан-Уэллса.

Мужчины. Третий круг



Хачанов (Россия, 14) – Легечка (Чехия) – 6:2, 6:4.

Циципас (Греция, 2) – Гарин (Чили, Q) – 6:3, 4:6, 6:4.

Ф. Серундоло (Аргентина, 25) – Оже-Альяссим (Канада, 5) – 6:2, 7:5.

Маннарино (Франция) – Хуркач (Польша, 8) – 7:6, 7:6.

Сонего (Италия) – Тиафо (США, 12) – 6:3, 6:4.

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В женском турнире в этот день прошли все матчи четвёртого круга. Продолжает приятно удивлять Анастасия Потапова. В противостоянии с 20-летней китаянкой Чжэн Циньвэнь россиянка проявила стойкость, не смутили её и девять эйсов соперницы. После выигранного первого сета Потапова проигрывала во втором 1:4, но смогла выравнять ситуацию, перевела партию на тай-брейк, где и добилась победы – 6:4, 7:6 (7:4). Отметим, что для Анастасии выход в 1/4 финала «тысячника» – это повторение личного рекорда. Ранее она добиралась до этой стадии в Дубае-2021. Благодаря успешному выступлению в этом сезоне Потапова поднимется с рекордного для себя 26-го места в рейтинге WTA ещё на четыре позиции выше.

Ещё одна российская теннисистка добралась до 1/4 финала – это Екатерина Александрова (18). Но для этого ей даже не пришлось доигрывать матч до конца. В поединке с Бьянкой Андрееску россиянка взяла первый сет на тай-брейке – 7:6 (7:0). Во второй партии Андрееску повела 2:0, но получила травму ноги, упала и смогла покинуть корт только в инвалидном кресле. Ну а Александрова дальше сыграет с чешкой Петрой Квитовой, которая в этот день выбила из сетки Варвару Грачёву.

Продолжила успешные выступления на турнире и чемпионка Australian Open Арина Соболенко. Белоруска не испытала особых проблем в матче с чемпионкой «Ролан Гаррос» Барборой Крейчиковой. В 1/4 финала Арина встретится с румынкой Сораной Кырстей.

Женщины. Четвёртый круг (1/8 финала)



Тревизан (Италия, 25) – Остапенко (Латвия, 24) – 6:3, 6:3.

Потапова (Россия, 27) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) – 6:4, 7:6.

Пегула (США, 3) – Линетт (Польша, 20) – 6:1, 7:5.

Кырстя (Румыния) – Вондроушова (Чехия, SR) – 7:6, 6:4.

Рыбакина (Казахстан, 10) – Мертенс (Бельгия) – 6:4, 6:3.

Квитова (Чехия, 15) – Грачёва (Россия, Q) – 7:5, 7:6.

Александрова (Россия, 18) – Андрееску (Канада) – 7:6, 0:2 (отказ)

Соболенко (Беларусь, 2) – Крейчикова (Чехия, 16) – 6:3, 6:2.

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Расписание восьмого дня. Интересные матчи вторника, 28 марта

В ночь с 28 на 29 марта по московскому времени у мужчин должны быть сыграны все поединки четвёртого круга. Свои матчи проведут и три оставшихся в турнире россиянина – Даниил Медведев (4), Андрей Рублёв (6) и Карен Хачанов (14). Даниил впервые встретится с французом Кентеном Алисом, Рублёв со своим соперником Янником Синнером (10) играл до этого четыре раза, и счёт был равный – 2-2. Чаще всего играли Хачанов и Стефанос Циципас – шесть раз. И во всех случаях победил грек, включая полуфинал Australian Open – 2023. Сыграет в этот день и первая ракетка мира Карлос Алькарас. Его соперником будет американец Томми Пол (16).

Мужчины. Четвёртый круг (1/8 финала)



18:00 мск. Синнер (Италия, 10) – Рублёв (Россия, 6)

19:00. Фритц (США, 9) – Руне (Дания, 7)

19:30. Ван де Зандсхулп (Нидерланды, 26) — Руусувуори (Финляндия)

21:30. Хачанов (Россия, 14) – Циципас (Греция, 2)

22:30. Алькарас (Испания, 1) – Пол (США, 16)

23:00. Маннарино (Франция) – Юбэнкс (США, Q)

2:00. Ф. Серундоло (Аргентина, 25) – Сонего (Италия)

3:30. Алис (Франция) – Медведев (Россия, 4)

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У женщин начнутся четвертьфиналы. Вновь матчи участниц разных половин сетки будут разбиты по дням. На этот раз сыграют девушки из верхней части. Анастасия Потапова (27) сразится с американкой Джессикой Пегулой (3). Теннисистки совсем недавно играли в третьем круге Индиан-Уэллса, и тогда волевую победу в трёх сетах одержала Пегула.

Женщины. 1/4 финала



21:00. Тревизан (Италия, 25) – Рыбакина (Казахстан, 10)

2:00. Пегула (США, 3) – Потапова (Россия, 27)

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Супертурнир в Майами проходит с 21 марта по 2 апреля. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».