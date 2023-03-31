Вечеринка пошла не по плану. Топ-теннисист жутко накосячил на «Мастерсе» в Майами в 2009-м

Француз Ришар Гаске – один из самых стабильных теннисистов XXI века. Ришар выиграл 16 турниров ATP в одиночном разряде. Он не выпадает из топ-100 рейтинга с 2005 года, значительную часть этого отрезка пробыл в первой двадцатке.

В июле 2007-го Гаске поднялся на рекордное для себя седьмое место. Француз вышел в полуфинал Уимблдона и не собирался останавливаться на достигнутом. Однако карьеру топ-теннисиста чуть было не подкосил допинговый скандал весной 2009-го. В пробе Ришара на «Мастерсе» в Майами нашли метаболиты кокаина. Гаске грозило серьёзное наказание, но теннисист отделался относительно легко и снова успешно выступал на корте после возвращения.

Гаске получил 2,5 месяца дисквалификации

Гаске снялся с «Мастерса» в Майами в 2009-м незадолго до его старта из-за травмы плеча. Проблемы со здоровьем также помешали ему поехать на турнир в Монте-Карло. Ришар вернулся на корт в Барселоне и Риме, готовился предстать в лучшей форме на «Ролан Гаррос». Всё шло нормально, пока 10 мая информационное пространство не взорвала новость о том, что допинг-проба «А» Гаске, взятая у него во время турнира в Майами в конце марта, дала положительный результат.

ITF отстранила Ришара от соревнований до проведения заседания антидопингового трибунала, которое должно было состояться в течение 60 дней. Согласно антидопинговому кодексу, употреблённое французом средство входит в список веществ, запрещённых к использованию в соревновательный период. Гаске грозила двухлетняя дисквалификация, как и попавшейся на аналогичном проступке Мартине Хингис на Уимблдоне-2007.

Ришар Гаске Фото: Jeff Gross/Getty Images

Гаске настаивал на проведении повторного анализа, чтобы доказать, что не употреблял наркотический препарат.

«Анализ пробы «Б» подтвердил положительный результат пробы «А». Однако я намерен доказать свою невиновность и дам объяснения в назначенное время. Учитывая сложность ситуации, я сейчас собираю доказательства своей невиновности. В скором времени я сообщу дату, когда смогу дать дальнейшие комментарии», — заявил Гаске.

Ещё до вынесения вердикта Гаске поддержали коллеги-теннисисты — россиянин Марат Сафин и испанец Рафаэль Надаль.

«Все совершают ошибки, и мне жаль Ришара. Когда ты гуляешь на вечеринке, где все отдыхают и веселятся, просто абсурдно следить за тем, из какого бокала ты пьёшь. Не надо забывать, что допинг-тесты стали очень навязчивыми. Настолько, что возникает ощущение, что тебе первым делом надо звонить в ATP и рассказывать им, куда ты поехал сразу же после вечеринки», — сказал Сафин.

«Это просто невозможно, я уверен, что Ришар ничего не принимал. Я его знаю, он мой хороший друг, и на прошлой неделе мы говорили с ним об этом. Вы же знаете, какие сейчас времена. Когда вы идёте на вечеринку, всё может случиться. Например, вы поцелуетесь с девушкой, которая принимала какое-то вещество. Это реальность, и один такой момент может разрушить вашу жизнь, карьеру. Я бы очень хотел снова выразить ему свою полную поддержку. Я целиком и полностью за чистый спорт, кристально чистый, настолько чистый, насколько это возможно. Но правило, что я должен называть один час каждый день, где я нахожусь, кажется мне неправильным. В понедельник я был в Мадриде, проводил время со своими друзьями, потом вернулся домой, решил принять ванну, и тут меня зовёт мама и говорит, что пришли допинг-офицеры. Вы понимаете, это был мой единственный свободный вечер, а я должен проходить допинг-контроль. Если с юридической точки зрения это правильно, что они должны знать о каждом твоём моменте в жизни, с этим надо считаться. Но я думаю, что это не тот путь», — прокомментировал Надаль.

Рафаэль Надаль и Ришар Гаске Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Постепенно начали появляться новые подробности по делу Гаске. 12 мая стало известно, что содержание «запрещёнки» в допинг-пробе французского теннисиста было почти в 10 раз меньше, чем объявили изначально. Повторный тест, который провели по просьбе Международной теннисной федерации (ITF), показал, что объём недозволенного вещества составляет 151 нанограмм на миллилитр, а не 1460, как это было указано в первом отчёте. Согласно нормам, утверждённым антидопинговыми лабораториями, минимальное содержание должно составлять 50 нанограмм на миллилитр, чтобы проба считалась положительной.

В июне Гаске впервые высказался о ситуации. Француз признался, что наркотическое вещество попало в его организм во время пребывания на вечеринке, где он безрассудно поцеловался с незнакомой девушкой.

«Когда я узнал об этом, я был в Риме, это было на следующий день после моего поражения от Фернандо Вердаско в четвертьфинале. Я пошёл проверить e-mail и увидел заголовок: «Майами. Метаболиты кокаина». Я запомнил это слово «метаболиты». Я позвонил своему агенту. Я не понял многого по-английски, а эти непонятные медицинские фразы были повсюду Попросил агента посмотреть на это. Я подумал, что это новый список запрещённых веществ. А он сказал мне: «В Майами у тебя был положительный тест пробы». Я возлагал большие надежды на пробу «В», в это было трудно поверить. Я никогда не принимал ничего такого. Оказывается, на этой вечеринке было какое-то невероятное количество «запрещёнки». Я не видел этого. Если бы я видел это, я бы немедленно покинул клуб. Мне всего 23, моя карьера всё ещё впереди», — заявил Гаске.

Употребление допинга подразумевает, что спортсмен получает преимущество в ходе конкурентной борьбы с соперниками. Так называемые клубные наркотики не дают теннисисту никаких преимущества на корте, скорее, наоборот. Даже по правилам ВАДА употребление вышеупомянутого вещества во внесоревновательный период не является допингом, а поскольку Гаске снялся с турнира, не сыграв ни матча, многие говорили, что это можно приравнять к внесоревновательному периоду. Спортсмены, пойманные на применении наркотиков, которые не помогают спортивным результатам, должны быть судимы по законам своей страны, если на них заведут дело.

Независимый трибунал ITF провёл расследование и принял решение, что дисквалификация Гаске должна составить два с половиной месяца, а поскольку её отсчёт вёлся с 1 мая, срок наказания истёк 15 июля. Концентрация метаболитов наркотического вещества в крови Ришара обозначалась словом «следы», то есть содержание настолько мало (сопоставимо с пылинкой соли), что во многих странах при проверке любого обычного человека тест считался бы отрицательным. Ришар остался доволен вердиктом и радовался возможности вернуться на корт.

«Это было ужасно. Я очень переживал из-за того, что не был допущен к «Ролан Гаррос» и Уимблдону. Я настаиваю, что никогда не употреблял что-то из списка запрещённых веществ. Я очень рад, что могу вернуться на корт. Это самое главное – я могу вновь выступать на турнирах, играть в теннис. Справедливость восторжествовала. Я благодарю всех, кто меня поддерживал в эти трудные дни. Я очень соскучился по теннису, и сейчас моя цель — вернуться в топ-10 рейтинга», — сказал Гаске.

Гаске пропустил 2,5 месяца и два турнира «Большого шлема». Много для теннисиста, но это явно лучший исход, чем два года дисквалификации, как в случае с Мартиной Хингис. В 2007-м пятикратную чемпионку ТБШ сурово наказали всего за 42 нанограмма на миллилитр.

Мартина Хингис на Уимблдоне-2007 Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Ришара на фоне прецедента с Хингис пожалели и не стали губить молодому теннисисту карьеру. Отчасти помогла правильная информационная кампания в СМИ.

«Единственная вещь, в которой Гаске виноват, это то, что он молод, безрассуден и оказался под влиянием своих мужских гормонов», — писал авторитетный обозреватель The New York Times и Tennis Magazine Питер Бодо, мнение которого разделяли многие коллеги.

Наркотик попал в организм Гаске после поцелуя с незнакомой девушкой

В официальном отчёте по делу Гаске содержались детали инцидента. Он носил в большей степени воспитательный характер, а не укорительный.

«Гаске — целеустремлённый и трудолюбивый, а также довольно спокойный и скромный парень. Он нечасто находится в больших группах людей, предпочитая компании тех, кого он знает. Он редко употребляет алкоголь. Мы считаем, что он не является постоянным потребителем клубных наркотиков, а также не употребляет допинг. Он редко ходит в бары и ночные клубы и никогда не делает этого во время соревнований. Трибунал принимает объяснения игрока, что он и девушка Памела Д. на вечеринке поцеловались в губы около семи раз, когда находились в ночном клубе Set в Майами, каждый поцелуй продолжался от 5 до 10 секунд. Мы принимаем объяснения Гаске, что он не находился с Памелой постоянно (то есть Памела могла принять наркотические вещества, а спортсмен об этом не знал. – Прим. «Чемпионата»). В какой-то момент эти двое поднялись наверх и сели на диван, где они целовались. Затем они снова спустились вниз, прекратив целоваться на ступеньках. После этого игрок пил только воду из только что открытой бутылки, а также водку и яблочный сок, который он заказал в баре. Позднее Гаске поехал на такси с Памелой в одно из заведений, которое она предложила. Это оказался стрип-клуб. Ришару и трём его друзьям это не понравилось, и они захотели уехать спустя 10 минут после прибытия. Он не имел физического контакта с Денизой (ещё одна девушка на вечеринке) или ещё с кем-либо в этом заведении. Гаске был расстроен, что не сможет сыграть в Майами. После того как Ришар прибыл в отель и принял решение сняться с турнира, он позвонил своей маме во Францию и договорился с ней, что она поменяет ему билеты на самолёт домой так, чтобы он смог побыстрее улететь из США в 6 вечера в субботу 28 марта 2009 года», — пришёл к выводу независимый трибунал ITF.

Опять же, вердикт по делу Гаске выглядел слишком мягким с учётом случая Хингис, которая, по сути, приняла удар за Ришара и всех последующих нарушителей. Негласным признанием чрезмерной суровости приговора Хингис стало то, что после её дела ITF разослала теннисистам уведомление об изменениях антидопинговой политики. Основная его суть: «В случае если вещество, обнаруженное в пробе спортсмена, является веществом из списка Specified Substance, он обосновывает, как оно попало в его организм, и оно не служит для повышения эффективности работы организма. Наказанием за первое нарушение может быть выбрана мера от предупреждения до дисквалификации на 24 месяца».

Обтекаемая формулировка, которая позволила Гаске отделаться лёгким испугом, хотя содержание наркотика в его организме почти в четыре раза выше, чем у Хингис. Хотя стоит признать, что Ришар вряд ли заслуживал отстранение на два года. Всё-таки он не играл на турнире, где у него нашли запрещённые вещества, в отличие от Хингис (на Уимблдоне-2007 она дошла до третьего раунда). К тому же Мартина хоть и отрицала свою вину, но не стала активно спорить и фактически смирилась с приговором. Детали попадания наркотика в её организм так и не раскрыты.

Гаске хотел как можно быстрее забыть о случившемся и сосредоточиться на возвращении в топ-20, но не получилось. Неожиданно дала о себе знать фигурантка расследования, та самая загадочная француженка Памела Д. из ночного клуба Майами. 20 июля 2009-го адвокат девушки опроверг информацию о том, что его клиентка употребляла что-либо не дозволенное законом в тот вечер. Юрист подтвердил, что Гаске и Памела целовались, но, по словам девушки, «это был недолгий поцелуй». Версия Ришара и независимого трибунала об инциденте ставилась под сомнение. Теннисисту пришлось отбиваться от обвинений в клевете.

Ришар Гаске в компании девушек во время турнира в Майами в 2009-м Фото: Michael Heiman/Getty Images

6 августа ITF решила подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение по делу Гаске, настаивая на более суровых санкциях в соответствии с регламентом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Она была отклонена в ноябре, до тех пор Ришар продолжал играть. Попытки Памелы насолить Ришару тоже успехом не увенчались, иск за клевету не удовлетворили в суде. Хотя не всё для теннисиста сложилось совсем идеально. Французская прокурора отклонила иск, поданный Гаске с целью полностью смыть «допинговое пятно» со своей репутации. В заявлении правоохранительного органа говорится, что расследование не смогло однозначно выявить, стал ли Гаске жертвой «внешней интоксикации» или вещество попало в его организм обычным путём.

Как бы то ни было, ничто не мешало Гаске продолжать выходить на корт. Ришар благодарил Рафаэля Надаля за поддержку и радовался возможности заниматься любимым видом спорта.

«Надаль оказал мне самую большую поддержку, помог мне больше всех во время ситуации с допингом. Если вдруг когда-нибудь Рафе понадобится моя поддержка, я сделаю всё для него. На корте я постараюсь обыграть его, это спорт, но я никогда не забуду, что он для меня сделал. Два года турниров не вымотали бы меня больше, чем эти три месяца, но я стараюсь быть терпеливым. Это было каким-то невероятным событием в моей жизни. Если бы в начале года кто-то сказал: ты выиграешь четыре «Шлема» или не пройдёшь тест на допинг, я бы поверил первому варианту. Сейчас вся эта история закончилась, я могу играть, и это самое важное для меня. Я наслаждаюсь этим. Самое важное, что всё закончилось, потому что эта ситуация была у всех на устах. Когда я впервые услышал обо всём во Франции, это было похоже на кино. Было нелегко тренироваться, но теперь со мной всё в порядке. Я хочу получать удовольствие от игры и, думаю, могу показывать хороший теннис», — говорил Гаске, подводя итог пережитому в 2009 году.

Карьера Гаске не пошла под откос после допингового скандала. Ришар пережил вторую молодость в середине 2010-х. По ходу сезона-2013 Гаске вернулся в топ-10 рейтинга и надолго там задержался после выхода в полуфинал US Open. В 2015-м француз во второй раз вышел в полуфинал Уимблдона, вновь укрепив свои позиции.

36-летний Ришар Гаске на «Мастерсе» в Майами в 2023-м Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Сейчас Ришару Гаске 36 лет. Он занимает 40-е место в рейтинге, что является более чем солидным показателем с учётом возраста. В личной жизни Гаске так и не остепенился – он до сих пор не женат. Игра на корте всё ещё в приоритете для француза.

Гаске снялся с «Мастерса» в Майами в этом году перед матчем второго круга со Стефаносом Циципасом. Причиной стала травма голеностопа. Но Ришар ещё вернётся. Карьеру француз завершать не собирается. Вряд ли он когда-то снова окажется в двадцатке лучших рейтинга ATP, но оставаться на уровне топ-50 определённо сможет ещё очень долго.