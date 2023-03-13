Дело плохо. Известный теннисист попался на допинге на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2008

Филиппо Воландри – не суперзвёздый, но достаточно известный в мире теннисист. Итальянец выиграл два турнира ATP в одиночном разряде, долгое время был первой ракеткой своей страны, входил в топ-50 рейтинга в течение пяти сезонов подряд (2003–2007).

Воландри – один из немногих теннисистов, у которого есть чем похвалиться во встречах с двумя представителями «Большой тройки». В 2004 году на открытом чемпионате Хорватии в Умаге Филиппо обыграл Новака Джоковича (7:6, 6:1), проводившего дебютный матч на турнире ATP. Конечно, 17-летний Новак тогда был очень сырым, но всё-таки Воландри стал первым, кто поверг будущую легенду на взрослом уровне. Это достойно похвалы.

На «Мастерсе» в Риме-2007 Воландри победил Роджера Федерера (6:2, 6:4) в матче третьего круга. В данном случае нет никаких оговорок. Федерер на тот момент был первой ракеткой мира и практически бесперебойно штамповал победы на турнирах «Большого шлема», поскольку Рафаэль Надаль и Новак Джокович ещё в полной мере не заявили о себе.

Воландри разобрался с Роджером легко и непринуждённо. Филиппо стал первым итальянцем, обыгравшим первого номера рейтинга, после Адриано Панатты, который одержал победу над Джимми Коннорсом в 1975 году в финале турнира в Стокгольме. Адриано Панатта также был последним итальянцем, который вышел в полуфинал домашнего турнира в 1978 году. Воландри повторил и это достижение. После прохода Федерера он в 1/4 финала обыграл Томаша Бердыха и зачехлил ракетку только в полуфинальной встрече с Фернандо Гонсалесом.

Филиппо Воландри и Роджер Федерер на «Мастерсе» в Риме Фото: Franco Origlia/Getty Images

Воландри добился оправдания по допинговому делу, но слишком поздно

Сезон-2007 стал лучшим в карьере Воландри. После успеха в Риме Филиппо поднялся на 25-е место в рейтинге и в обозримом будущем готовился ворваться в топ-20, но всё изменил «Мастерс» в Индиан-Уэллсе-2008. В пробе итальянца, вылетевшего уже в первом раунде после поражения от шведа Йонаса Бьоркмана (3:6, 6:7). обнаружили запрещённый препарат под названием сальбутамол. Он стал первым (и до сих пор остаётся единственным) теннисистом в истории, у которого обнаружили допинг на калифорнийском «Мастерсе».

Воландри дисквалифицировали на три месяца. Решение вступило в силу в январе 2009 года. Итальянец заявил, что препарат входил в состав его лекарства от астмы. У него было медицинское разрешение от Международной федерации тенниса (International Tennis Federation) на использование сальбутамола, вещества, входящего в препараты от астмы. Раньше никаких проблем с его применением у Филиппо не возникало, но в этом случае федерация сочла, что спортсмен принял больше, чем следовало для терапевтических нужд.

Филиппо не согласился с этим решением и собирался его оспорить.

«Это больше похоже на абсурд. Я страдаю от астмы с детства, принимаю лекарственные препараты с семи лет. В прошлом году перед стартом турнира в Индиан-Уэллсе чувствовал себя очень плохо, поэтому пришлось повысить дозу. Нужно понимать, что бороться с астмой очень сложно. Ощущения такие, словно ты умираешь. В минуты приступа думаешь только о том, как бы скорее начать нормально дышать», — сказал Воландри.

31 марта 2009 года арбитражный спортивный суд удовлетворил апелляцию, поданную Воландри на решение дисквалифицировать его за употребление допинга. Филиппо разрешили немедленно вернуться к соревновательной деятельности. Это отбелило его репутацию, но слишком поздно.

Филиппо Воландри в 2009 году Фото: Christopher Lee/Getty Images

Дисквалификация должна была закончиться 14 апреля – через две недели после оправдания теннисиста. Итальянец пропустил Australian Open – 2009 и «Мастерсы» в США, из-за чего выпал за пределы топ-100 рейтинга. Воландри вернули рейтинговые очки и призовые деньги, которых он был лишён по решению ITF. Исключением стали только очки, набранные в Индиан-Уэллсе в 2008 году, в ходе которого он не прошёл допинг-тест. Хотя тогда он рейтинговыми баллами особо не разжился и не извлёк никакой выгоды из-за применения сальбутамола, вылетев в первом раунде.

Воландри ещё раз подчеркнул, что использовал лекарство от астмы исключительно в терапевтических целях, и дисквалификация была чрезмерным наказанием. По словам теннисиста, в ночь перед матчем на турнире в Индиан-Уэллсе у него было несколько приступов астмы.

«Это моя самая большая победа вне корта. Мне 28 лет. Я не чувствую себя старым и, думаю, смогу заиграть снова. Я так сердит из-за несправедливости, которую мне пришлось пережить, что полон решимости достичь высокого уровня в игре. Всё это время у меня не было и дня без тренировок. Я обратился к руководству АТР, чтобы мне вернули 102-й номер в рейтинге и мне не пришлось квалифицироваться на «Ролан Гаррос». Если мне откажут, придётся начать с небольших турниров. Я считаю эту дисквалификацию несправедливой, и ITF должна ответить за свою ошибку в судебном порядке», — заявил Воландри.

Мечты Воландри не сбылись. Разборки с итальянскими функционерами ни к чему не привели. Карьера Филиппо пошла под откос. Сезон-2009 он завершил на 215-м месте в рейтинге, ни разу не преодолев барьер второго круга на турнирах мирового тура ATP. В дальнейшем Воландри набрал форму и четыре года подряд продержался в топ-100, но максимум на 71-й позиции.

Ни о каком возвращении на «околотоповый» уровень речь не шла. Более того, в 2011 году итальянец фигурировал в скандале с договорными матчами. Встреча Воландри с российским теннисистом Теймуразом Габашвили (6:3, 3:6, 2:6) на турнире в Санкт-Петербурге попала под подозрение Антикоррупционного комитета АТР. Никаких обвинений в итоге не предъявляли, но история неприятная.

Скандалы не отразились на статусе Воландри в Италии

Воландри завершил карьеру в 2016-м. В последние годы он преимущественно выступал на слабых турнирах категории «челленджер». Несмотря на все скандалы, Воландри по праву считается одним из лучших итальянских игроков в XXI веке и пользуется уважением у себя в стране.

Филиппо Воландри, Симоне Болелли и Фабио Фоньини на Кубке Дэвиса — 2022 Фото: Fran Santiago/Getty Images

Жизнь Филиппо всё ещё связана с теннисом. С 2021 года он является капитаном сборной Италии в Кубке Дэвиса, сменив Коррадо Барадзутти, занимавшего этот пост 20 лет. Ответственная должность, которую 41-летний Филиппо рассчитывает занимать очень долго. Современное поколение Италии в лице Фабио Фоньини, Симоне Болелли, Маттео Берреттини и Янника Синнера способно добиться многого, чему доказательством является выход национальной команды под руководством Воландри в полуфинал Кубка Дэвиса – 2022.

Воландри также работает экспертом на ведущих спортивных каналах Италии, когда не занят в сборной. Он освещает все крупные турниры, берёт интервью у теннисистов. На корте и вне корта Филиппо считается другими игроками и знакомыми очень дружелюбным и порядочным человеком. Особенно тёплые отношения он поддерживает с Новаком Джоковичем, с которым его многое связывает.

Филиппо Воландри и Новак Джокович на «Ролан Гаррос» — 2022 Фото: из личного архива Филиппо Воландри

Филиппо недавно признался, что разглядел в Новаке особенного игрока, ещё когда тот проводил с ним первый матч в карьере. Как упоминалось выше, Джокович проиграл 6:7, 1:6, но заставил более опытного коллегу понервничать, вернув интригу в первой партии, уступая 1:5.

«Я был уже хорошим игроком, но его реакция меня удивила Хотя у Новака были проблемы с дыханием, он отреагировал на ситуацию так, что это либо в тебе есть, либо нет. В нём было внутреннее нежелание сдаваться. И при счёте 1:5 в первом сете это меня очень впечатлило. Физически и в плане растяжки он уже тогда был на другом уровне. Он скакал по всему корту и очень мощно крутил мяч, хотя сам весил очень мало. В этом разница между чемпионами и обычными игроками. Им не нужна масса, чтобы придавать мячу вращение и скорость. Новак рос в туре с Федерером, но уже тогда было видно, что он отличается от других», — сказал Воландри.

Филиппо Воландри с женой и детьми Фото: из личного архива Филиппо Воландри

Близкие Воландри тоже не чужды теннису. Он любит проводить время с друзьями, родителями и сестрой Вероникой, инструктором по теннису. Отец Филиппо — один из топ-менеджеров химической промышленности и президент Теннисного клуба Ливорно, где Филиппо когда-то начинал заниматься любимым видом спорта.

В личной жизни у Филиппо всё в полном порядке. Он женат на фитнес-тренере Франческе Фичере и растит с ней двоих детей. После завершения спортивной карьеры Воландри счастлив и вряд ли о чём-то сожалеет. При этом итальянец наверняка мог добиться большего на корте, если бы не случай на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2008. ITF вынесла слишком жёсткий приговор. Воландри добился оправдания по допинговому делу, но на это ушло много времени, что стоило потери формы и невозможности вернуться на былой уровень.