«Он из грязи делает золото». Откровения тренера Медведева после 4-го титула за 5 турниров

Даниил Медведев, кажется, ещё никогда не был в такой прекрасной спортивной форме, как сейчас. Да, россиянин уже успел побывать первой ракеткой мира, но это звание он заработал по итогам 52 недель. А вот такого мощного двухмесячного отрезка в карьере Даниила ещё не было. Медведев дошёл до пяти финалов подряд, четыре из которых ему удалось выиграть. Он завоевал титулы на турнирах в Роттердаме, в Дохе, в Дубае и на «Мастерсе» в Майами. Единственное поражение за 25 матчей случилось у него в решающем матче Индиан-Уэллса, где Карлос Алькарас оказался сильнее. Излишне говорить, что после такой серии Даниил, поднявшийся на четвёртое место в рейтинге ATP, возглавил Чемпионскую гонку, обойдя Новака Джоковича.

А ведь начало года у Медведева не задалось. Россиянин неожиданно выбыл из борьбы в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, проиграв крепкому, но отнюдь не звёздному Себастьяну Корде. Как же Даниилу удалось перестроиться? Лучше всех об этом может рассказать его тренер Жиль Сервара, давший интервью пресс-службе ATP. «Мне кажется, всё изменилось как раз перед Роттердамом. Я как тренер помню, что первые три дня в Роттердаме перед первым выходом на корт были очень, очень сложными. После Australian Open, когда мы тренировались две недели, а потом ещё несколько дней перед началом Роттердама я чувствовал, что Даниил нервничал, не был уверен в себе.

Даниил Медведев Фото: Francois Nel/Getty Images

Но я также чувствовал, что он в состоянии показать хороший теннис. Моей задачей в то время было найти путь к нему, побеседовать должным образом, нажать на такую клавишу внутри, чтобы он хорошо тренировался и выигрывал сеты в ходе этих тренировок. Это и случилось.

Он ещё не был готов осознать, что хорошо играл в тот период. Но я чувствовал, что мне удалось что-то затронуть. Ключом стал первый матч, когда он играл с Алехандро Давидович-Фокиной. Он выиграл матч, хотя у него были неприятности (Медведев проиграл первый сет. — Прим. «Чемпионата»). С каждым днём он играл всё лучше и лучше. Ещё одним важным шагом стала победа над Феликсом Оже-Альяссимом», — сказал французский специалист.

По словам тренера, нельзя сказать, что его подопечному помог какой-то конкретный совет. «Не было какого-то особого совета… Я знаю Даниила, знаю, как всё это работает в его случае. Я стараюсь адаптироваться к ситуации, и то, что он говорит, очень важно. Я стараюсь быть словно вода, использовать хорошую волну, скажем так. Он умный парень и потрясающий игрок. И поэтому, когда удаётся затронуть что-то хорошее, он в состоянии из грязи [в оригинале использовано грубое слово] сделать золото», — говорит он.

Также Сервара рассказал о своём видении игры Медведева. «Что не понимают в его игре? Сложно сказать. Я ведь сейчас не перед ним, чтобы сказать это. Но порой его удары сильны, а порой нет. Иногда ожидаешь от него чего-то, а он поступает иначе. Порой ожидаешь «глубокого» удара, а он укорачивает, причём без стабильности. Что действительно важно — он как стена. Он отражает каждый удар, не промахивается. Он подаёт, бегает. Он в состоянии решить почти любую проблему. Он невероятный боец. Он действительно хочет всё время побеждать. Он не оставляет шансов соперникам. Он заставляет их играть на уровне… Я не говорю о топ-игроках, они к этому привыкли. Но другие игроки не привыкли так играть в каждом розыгрыше. Сочетание этих факторов делает его соперником, с которым сложно играть», — сказал тренер.

В заключение Жиль признался, что все члены команды хотят побеждать — даже тогда, когда речь идёт не о теннисе. «Я, он, вся наша команда — мы хотим побеждать. Я знаю себя, знаю Даниила. Играть ради победы — это сидит у нас под кожей. Собственно, в этом всё дело. Всякий раз, как мы на корте, мы делаем всё возможное. Когда играешь, хочешь побеждать. К примеру, забавный момент: когда мы с Даниилом играем в снукер, я готов на безумства, лишь бы победить его. И он такой же. Поэтому между нами возникает напряжённость, и её можно почувствовать. Он хочет победить меня, а я — его», — заметил он.

Теперь Медведева, как и других теннисистов, ожидает грунтовый сезон. На грунте россиянин не так успешен, как на харде. С 9 по 16 апреля в Монте-Карло пройдёт очередной турнир серии «Мастерс». Может, Даниил с помощью тренера подарит нам ещё одно чудо?